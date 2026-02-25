¡ã2/25¼õÉÕ³«»Ï¡ä ½Õ¤Î´¿Á÷·Þ²ñ¡¦Â´¥³¥ó¶ÛµÞ±þ±ç¡ª²ñ¼Ò¡¦¼«Âð¡¦³Ø¹»¤¬¥Ñー¥Æ¥£ー²ñ¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ö½ÐÄ¥¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡×Á´³ÛÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¸ÂÄê³«ºÅ¡ª¡ª
¢£¤ªÅ¹Ãµ¤·¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖÂç¿Í¿ô¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö2»þ´Ö¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¿É¤¤¡×¡Ö°ÜÆ°¤¬ÌÌÅÝ¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê´´»öÍÍ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤ò¥Ñー¥Æ¥£ー²ñ¾ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ø½ÐÄ¥¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊØÍø¤µ¤È¡¢ÅöÅ¹¼«Ëý¤Î¡ÖÌµ¸Â¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡ÖÈ¾³Û¡×¥â¥Ë¥¿ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
²ñ¼Ò(¥ª¥Õ¥£¥¹)¡¢¤´¼«Âð¡¢³Ø¹»(¶µ¼¼¡¦¥Ûー¥ë)¤Ê¤É¡¢¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º½ÐÄ¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÆÃÅµÆâÍÆ¡§ ¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥×¥é¥óÎÁ¶â¤ò¡Ú50¡óOFF(È¾³Û)¡Û¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡
¡üÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§ Ìµ¸Â¥ßー¥È¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤ò½é¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëÃÄÂÎÍÍ(Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¡¦³Ø¹»Ìä¤ï¤º)
¡üÅöÁª¿ô¡¡¡§ ÀèÃå10ÁÈÍÍ ¸ÂÄê
¡ü¼õÉÕ³«»Ï¡§ 2026Ç¯2·î25Æü(¿å)10:00¤è¤ê
¡üÅ¬ÍÑ¾ò·ï¡§ ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¼Â»Ü¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±Æ(SNS·ÇºÜ)¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¢£¤³¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥¤¥áー¥¸É÷·Ê
¡ü¡Ú²ñ¼Ò¤Ç¡Û °ÜÆ°¥¼¥í¤Ç¶ÈÌ³½ªÎ»¸å¤Ë´¥ÇÕ¡ªÉô½ð¤´¤È¤Î´¿Á÷·Þ²ñ¤ä¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ë¡£
¡ü¡Ú³Ø¹»¤Ç¡Û ¼Õ²¸²ñ¤ä¥µー¥¯¥ë¤ÎÄÉ¤¤¥³¥ó¤Ë¡£¶µ¼¼¤Ç¤ä¤ë¡ÖÆù¥Ñ¡×¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡ü¡Ú¤´¼«Âð¤Ç¡Û ¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¤ª½Ë¤¤¤ä¡¢¥Þ¥ÞÍ§¡¦¤ª»ÒÍÍ¤È¤ÎÂ´±à¡¦Â´¶È¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¡£
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
2·î25Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌµ¸Â¥ßー¥È¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥¤¥áー¥¸É÷·Ê
～Áª¤Ð¤ì¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È～
1¡§¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¿©¤ÙÊüÂê¡õ°û¤ßÊüÂê¤¬4,000±ß(ÀÇ¹þ)¤«¤é¡ª
ÀìÌçÅ¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ£¤ò¡¢¶Ã¤¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2¡§´´»öÍÍ¤Î¼ê´Ö¤Ï¡Ö¥¼¥í¡×¡ª
µ¡ºàÈÂÆþ¤«¤é²ñ¾ìÀß±Ä¡¢ÇÛÁ·¡¢Å±¼ý¡¦ÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡§²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤Ï¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¡ªÀìÍÑ¤ÎÊÝ²¹µ¡ºà¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
4¡§20Ì¾ÍÍ～Âç¿Í¿ô¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¡ª
¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´¿Á÷·Þ²ñ¡¢Âç³Ø¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
5¡§Âçºå»ÔÆâ¤Ø½ÐÄ¥ÂÐ±þ¡ª
¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ì½ê(¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²ñµÄ¼¼¤Ê¤É)¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£(¥¨¥ê¥¢½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê)
¢¨À¤Âå´Ö¤Î¹Â¤òËä¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡§ Ìµ¸Â¥ßー¥È¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°
±¿±Ä²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¤¤¤Ä¤â¥Õ¥¡¥ó¥ー¤ÊÍ¸Â²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶è»°¹ñËÜÄ®2ÃúÌÜ17-10
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃ¡§ 0120-639-920¡¿070-1793-6728
Web¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://mugenmeat-catering.com/
Instagram¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/mugenmeat_catering/