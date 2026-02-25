Ãæ¸Å¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ª¡×¤¬¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ªÁí·è»»¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò24Å¹ÊÞ¤Ç2026Ç¯3·î7Æü～22Æü¤Ë³«ºÅ¡ª
Ãæ¸Å¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥É¥¥(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´µ×´Ö ¸ù)¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ªÁí·è»»¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)～22Æü(Æü)¤Ë¡¢´ØÅì1ÅÔ5¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢¶å½£4¸©¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ª¡×24Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¥´¥ë¥Õ¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´üËö·è»»·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÈ×¿¶Éñ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Çä¤Ã¤Æ¤âÇã¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ê16Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ªÁí·è»»¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ªÁí·è»»¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)～22Æü(Æü)
ÆâÍÆ¡§
1. Áí·è»»ÆÃ²ÁÉÊ
¡¡¡¦Å¹Æâ¤Î»ØÄêÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¡õÃæ¸Å¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ºÇÂç20¡óOFF
2. Áí·è»»Çã¼èÆÃÅµ
¡¡¡¦Çã¼èººÄê ¥¯¥é¥Ö10¡óUP¡¢¥·¥ã¥Õ¥È(¥¹¥êー¥ÖÉÕ)15¡óUP
¡¡¡¦Çã¼èººÄê¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤ª°ú¼è¤ê1ÅÀ¤Ë¤Ä¤50¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè(ÅÀ¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·)
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
(1) ³ä°úÉÊ¤ÏÂ¾¤Î³ä°úÆÃÅµ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤Ç¤¹¡£
(2) Çã¼èººÄêUP¤ÏÂ¾¤ÎÇã¼èÆÃÅµ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤Ç¤¹¡£
(3) S¥é¥ó¥¯¡¢Ã±ÉÊ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÏÇã¼èººÄêUP¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
(4) ¤ª°ú¼è¤ê¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å¤ËÈÎÇä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(5) ¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÏËÜ´ë²è¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â»ÜÅ¹
(°ñ¾ë¸©)¡¡¡¡¿å¸ÍÅ¹
(ÆÊÌÚ¸©)¡¡¡¡±§ÅÔµÜÄáÅÄÅ¹(N)
(ºë¶Ì¸©)¡¡¡¡ÂçµÜ´Ý¥öºêÅ¹¡¢¿·ÂçµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹±ºÏÂÅ¹¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»°¼¼Å¹(N)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Àî±ÛÅ¹(N)¡¢Áð²ÃÅ¹¡¢¿¼Ã«Å¹
(ÀéÍÕ¸©)¡¡¡¡¥°¥íー¥ÜÁÉ²æÅ¹(N)¡¢ÇðÅ¹¡¢À®ÅÄÈþ¶¿ÂæÅ¹
(ÅìµþÅÔ)¡¡¡¡´Ä¼·ÎýÇÏÅ¹¡¢²Ö¾®¶â°æÅ¹¡¢Â¿Ëà¥Ë¥åー¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²£ÉÍÄ®ÅÄ¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡¢¾¼ÅçÉðÂ¢ÌîÅ¹(N)
(¿ÀÆàÀî¸©)¡¡¸üÌÚÅ¹
(Ê¼¸Ë¸©)¡¡¡¡¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó²Ã¸ÅÀîÅ¹
(Ê¡²¬¸©)¡¡¡¡Ê¡²¬ÍÅÄÅ¹¡¢½ÕÆüÅ¹
(º´²ì¸©)¡¡¡¡º´²ìËÌÅ¹
(·§ËÜ¸©)¡¡¡¡·§ËÜÆîÅ¹¡¢µÆÍÛ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Å¹
(ÂçÊ¬¸©)¡¡¡¡ÅìÂçÊ¬Å¹
¢¨Ìµ°õ¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ª¡×¡¢(N)¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ªNEXT¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ª
Á´¹ñ¤Ë69Å¹ÊÞ(2026Ç¯1·î31Æü¸½ºß)¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ª¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë¤òÊ»Àß¤·¤¿¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ªNEXT¡×¡¢EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×( https://www.golfdo.com/ )¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥É¥¥
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´µ×´Ö ¸ù
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©338-0001¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¾åÍî¹ç2-3-1
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2000Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ê¥æー¥¹¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥´¥ë¥Õ¥É¥¥¡ª¡×¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Æ±¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥ó¤ÎËÜÉô±¿±Ä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ìµ¿Í¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡ÖDODO GOLF¡×¤Î±¿±Ä
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 5²¯1,583Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.golfdo.co.jp/