¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡ß¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é2026¿·¥Ä¥¢ー³«ËëÇ÷¤ë¡ª¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖFanfare¡×¡£»£¤ê²¼¤í¤·¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Òºå¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡ß¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢ー¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Úbillboard classics ¶ÌÃÖ¹ÀÆó LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2026¡Û¤Î¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖFanfare¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ïº£²ó¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖFanfare¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¡ÊSony Music¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¡£TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹Åö½é¤«¤éBillboard JAPAN Áí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÈJAPAN Hot 100¡É¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¡£¥·¥êー¥º11Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢ー¤ËÎ×¤à¡¢¶ÌÃÖ¤Î¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢ー¤Î³«Ëë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÆü2·î25Æü¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¡ÊÁ´¹ñÈÇÄ«´©¡Ë¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÁ´ÌÌ¹¹ð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ä¥¢ー¤Ï2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎBunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ15ÅÔ»Ô¤Ç25¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£ºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤ëK¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤ò½ü¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡ý¸ø±é¾ðÊó
billboard classics ¶ÌÃÖ¹ÀÆó LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2026 ¡ÈFanfare¡É
¡ã³«ºÅÆü»þ¡¦²ñ¾ì¡ä
¡Ê1¡Ë¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡ËBunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê2¡Ë¡ÚÆÊÌÚ¡Û2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë±§ÅÔµÜ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê3¡Ë¡ÚÂçºå¡Û2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¥Õ¥§¥Ëー¥Á¥§ºæ Âç¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê4¡Ë¡ÚµþÅÔ¡Û2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê5¡Ë¡ÚµþÅÔ¡Û2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê6¡Ë¡Ú»³·Á¡Û2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê7¡Ë¡ÚÊ¼¸Ë¡Û2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー KOBELCOÂç¥Ûー¥ë ³«¾ì16¡§15¡¿³«±é17¡§00
¡Ê8¡Ë¡ÚÊ¼¸Ë¡Û2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー KOBELCOÂç¥Ûー¥ë ³«¾ì15¡§15¡¿³«±é16¡§00
¡Ê9¡Ë¡ÚÊ¡Åç¡Û2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー Âç¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê10¡Ë¡ÚÂçºå¡Û2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê11¡Ë¡ÚÂçºå¡Û2026Ç¯4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê12¡Ë¡ÚÄ¹ºê¡Û2026Ç¯4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¥Ù¥Í¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê13¡Ë¡Ú¹Åç¡Û2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê14¡Ë¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡ËNHK¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê15¡Ë¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËNHK¥Ûー¥ë ³«¾ì15¡§00¡¿³«±é16¡§00
¡Ê16¡Ë¡Ú²Æì¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ïー¤È Âç·à¾ì ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê17¡Ë¡Ú²Æì¡Û2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡ËÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ïー¤È Âç·à¾ì ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê18¡Ë¡ÚÀÅ²¬¡Û2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê19¡Ë¡Ú·§ËÜ¡Û2026Ç¯5·î8Æü¡Ê¶â¡Ë·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê20¡Ë¡Ú·§ËÜ¡Û2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë ³«¾ì15¡§00¡¿³«±é16¡§00
¡Ê21¡Ë¡Ú²¬»³¡Û2026Ç¯5·î11Æü¡Ê·î¡ËÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê22¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û2026Ç¯5·î18Æü¡Ê·î¡Ë»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê23¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û2026Ç¯5·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru ³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡Ê24¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û2026Ç¯5·î26Æü¡Ê²Ð¡ËK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ ³«¾ì16¡§30¡¿³«±é18¡§00
¡Ê25¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡ËK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ ³«¾ì16¡§30¡¿³«±é18¡§00
¡ã½Ð±é¡ä
¶ÌÃÖ¹ÀÆó
»Ø´ø¡¦´É¸¹³Ú¡§
¡Ê1¡Ë¡Ê24¡Ë¡Ê25¡Ë»Ø´ø¡§ÂçÍ§Ä¾¿Í ´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê2¡Ë»Ø´ø¡§ÅòÀõÂîÍº ´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê3¡Ë»Ø´ø¡§ÂçÍ§Ä¾¿Í ´É¸¹³Ú¡§ÆüËÜ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê4¡Ë¡Ê5¡Ë»Ø´ø¡§ÅòÀõÂîÍº ´É¸¹³Ú¡§µþÅÔ»Ô¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê6¡Ë»Ø´ø¡§ÂçÍ§Ä¾¿Í ´É¸¹³Ú¡§»³·Á¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê7¡Ë¡Ê8¡Ë»Ø´ø¡§ÅòÀõÂîÍº ´É¸¹³Ú¡§ÆüËÜ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê9¡Ë»Ø´ø¡§ÂçÍ§Ä¾¿Í ´É¸¹³Ú¡§ÀçÂæ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ
¡Ê10¡Ë¡Ê11¡Ë»Ø´ø¡§ÂçÍ§Ä¾¿Í ´É¸¹³Ú¡§Âçºå¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê12¡Ë»Ø´ø¡§ÅÄÃæÍ´»Ò ´É¸¹³Ú¡§¶å½£¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê13¡Ë»Ø´ø¡§ÅÄÃæÍ´»Ò ´É¸¹³Ú¡§¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê14¡Ë¡Ê15¡Ë»Ø´ø¡§ÂçÍ§Ä¾¿Í ´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê16¡Ë¡Ê17¡Ë»Ø´ø¡§ÂçÍ§Ä¾¿Í ´É¸¹³Ú¡§Î°µå¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê18¡Ë»Ø´ø¡§ÅÄÃæÍ´»Ò ´É¸¹³Ú¡§Ì¾¸Å²°¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê19¡Ë¡Ê20¡Ë»Ø´ø¡§Ìøß·¼÷ÃË¡Ê¢¨1¡Ë ´É¸¹³Ú¡§¶å½£¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê21¡Ë»Ø´ø¡§ÅÄÃæÍ´»Ò ´É¸¹³Ú¡§¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ê22¡Ë¡Ê23¡Ë»Ø´ø¡§ÂçÍ§Ä¾¿Í ´É¸¹³Ú¡§»¥ËÚ¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡ãÊÔ¶Ê´Æ½¤¡ä»³²¼¹¯²ð
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´ÀÊ»ØÄê15,000±ß ¢¨ÆÃÅµÉÕ¤
¡ã¸ø±é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
https://billboard-cc.com/tamaki2026
¼çºÅ¡§¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êºå¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥ó¥¯¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¡¢¥¨¥Õ¥¨¥àËÌ³¤Æ»¡¢Æ»¿·Ê¸²½»ö¶È¼Ò
¶¦ºÅ¡§¡Ú»³·Á¡Û¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Ûー¥ë¡¢¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¥¥çー¥ÉーÅìµþ
´ë²èÀ©ºî¡§¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§¡Ú²Æì¡Û³ô¼°²ñ¼ÒÆü·ú¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°
¸å±ç¡§ÊÆ¹ñ¥Ó¥ë¥Üー¥É
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨ËÜ¸ø±é¤ÏÆÃÄê¶½¹ÔÆþ¾ì·ô¡ÊÆÃÄê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹
¢¨¼çºÅ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ½þ¤Ç¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤1ËçÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü¤ªËº¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢¨Á´¸ø±é¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÚÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ç¤¹
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤1Âæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼õ¼è¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¥Á¥±¥×¥é¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢¨Àè¹ÔÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ2Ëç¿½¹þ¤Î¾ì¹ç¡¢¿½¹þ»þ¤ËÆ±¹Ô¼Ô¤ò»ØÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Ê£¿ôËç¤Î¹ØÆþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬ÊÌÅÓ¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î»áÌ¾Åù¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òË¸¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨¡ÖÃêÁª¡×¤ÈµºÜ¤Î¤¢¤ëÀè¹ÔÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁª¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÂÀÊÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿½¤·¹þ¤ß½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃêÁª¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹
¢¨³Æ¼ïÀè¹ÔÈÎÇä¤Ç´°Çä¤·¤¿¸ø±é¤Ï¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢³Æ¸ø±é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡§ https://billboard-cc.com/notice/ ¡ä
¡ã¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¡ÚÅìµþ¡¦ÆÊÌÚ¡¦¿ÀÆàÀî¡Û¥¥çー¥ÉーÅìµþ 0570-550-799¡ÊÊ¿Æü 11¡§00～18¡§00¡¿ÅÚÆü½Ë 10¡§00～18¡§00¡Ë
¡ÚµþÅÔ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Âçºå¡Û¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó 0570-200-888¡Ê12¡§00～17¡§00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë
¡Ú»³·Á¡¦Ê¡Åç¡Û¥¨¥É¥ïー¥É¥é¥¤¥ô 022-266-7555¡Ê11¡§00～15¡§00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë
¡ÚÄ¹ºê¡¦·§ËÜ¡Û¥¥çー¥ÉーÀ¾ÆüËÜ 0570-09-2424¡Ê11¡§00～15¡§00¡¿Æü½ËµÙ¡Ë
¡Ú¹Åç¡ÛYUMEBANCHI¡Ê¹Åç¡Ë 082-249-3571¡Ê12¡§00～17¡§00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë
¡Ú²Æì¡ÛPM¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー 098-898-1331¡Ê11¡§00～15¡§00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë
¡ÚÀÅ²¬¡Û¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥©ー¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀÅ²¬ 054-284-9999¡Ê12¡§00～18¡§00¡¿Æü½ËµÙ¡Ë
¡Ú²¬»³¡ÛYUMEBANCHI¡Ê²¬»³¡Ë 086-231-3531¡Ê12¡§00～17¡§00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë
¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛÆ»¿·¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É 0570-00-3871¡Ê10¡§00～19¡§00¡¿²ÐµÙ¡Ë
¡ýÈ¯Çä¾ðÊó
¡Öbillboard classics ¡ß Koji Tamaki Symphonic Tour 2015-2025 10th Anniversary Decade¡×
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡ËÈ¯Çä ÉÊÈÖ¡§CEG-105 ²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡§¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ä¥ì¥¹¥êー¡¦¥ー»£±Æ¤ÎÌ¤È¯É½¼Ì¿¿¡¢2015Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¸ø±é¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢¿ÜÆ£ ¹¸¡¢¾¾°æ¸ÞÏº¡¢²£ÈøÃéÂ§¡¢À±¾¡¡¢¥ì¥¹¥êー¡¦¥ー¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ´ó¹Æ¡¢ÂçÍ§Ä¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
DVD¡§²áµî¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆóËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¸ø±é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥²¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¼ýÏ¿¡£
¡ý¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä ÉÊÈÖ¡§MHCL-3144 ²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿¶Ê
1.¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì
2.¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì -Instrumental-
3.JUNK LAND -Live at Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à 1997.11.22-
4.MR. LONELY -Live at Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à 1997.11.22-
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹
²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¹â¤Î²»³Ú¤È¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥³¥ó¥µー¥È¥·¥êー¥º¡£¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¤òºÇ¹â¤Î¤«¤¿¤Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²»³ÚÀìÍÑ¥Ûー¥ëÅù¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë500°Ê¾å¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§ https://billboard-cc.com/ ¡Ë
¡Ê¢¨1¡ËÌø¤Ïµì»úÂÎ
