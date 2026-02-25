¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¥Á¥í¥¯¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Çò¤È¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥À¥«¥éー¤ÎPC¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ ÎÉÏº¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ¬Ê¸»úD PC¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢PREMICO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÅÁÀâ¤Î¥¯¥ë¥ÞÌ¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Æ£¸¶Âó³¤¤Î°¦¼Ö¡Ö¥Ï¥Á¥í¥¯¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿PC¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Á¥í¥¯¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Çò¤È¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥À¥«¥éー¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°´Ñ¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÆâÀ¸ÃÏ¤Ë¤ÏºîÃæ¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò³«¤¯¤¿¤Ó¤ËÇ®¤¤Áö¤ê¤Î¿ô¡¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ê¤¬¤é¡¢A4¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¾Íµ¤ÇÆþ¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥á¥¤¥ó¥ëー¥à¤Ë¤Ï¡¢16¥¤¥ó¥Á¤Î¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤äÉ½ÃÏ¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¤âÈ´·²¡ª
Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢PREMICO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://iei.jp/initiald-ruck/
Æ¬Ê¸»úD PC¥ê¥å¥Ã¥¯
¼ç¿Í¸ø¡¦Æ£¸¶Âó³¤¤Î°¦¼Ö¡Ö¥Ï¥Á¥í¥¯¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Çò¤È¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥À¥«¥éー¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¤Ê³°´Ñ¤Ç¡¢¥¹ー¥Ä¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
Á°ÌÌ¤Ë¤Ï½Ð¤·Æþ¤ì¤ÎÂ¿¤¤¾®Êª¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£É½ÃÏ¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤Î¥á¥¿¥ë¥í¥´¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥ëー¥à¤Ï¡¢ºÇÂç16¥¤¥ó¥Á¤Î¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¾®Êª¤ÎÀ°Íý¤ËºÇÅ¬¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¹ç·×3¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£ÆâÀ¸ÃÏ¤ÏºîÃæ¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤Î¥³¥éー¥¸¥å¡£
Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥ªー¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£ÇØÌÌ¤È¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ù¥ë¥È¤ÎÎ¢Â¦¤Ï¥á¥Ã¥·¥å»ÅÍÍ¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÄÌµ¤À¤¬¹â¤¯¡¢¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤È¾ø¤ì¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÍÆÎÌ³ÈÄ¥¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¡£¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆ£¸¶¤È¤¦¤ÕÅ¹¡Ê¼«²ÈÍÑ¡Ë¡×¤Î¥í¥´¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó½Ä45¡ß²£30¡ß¥Þ¥Á13cm¡Ê»ý¤Á¼ê¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢ ½ÅÎÌ¤ÏÌó735g¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§Æ¬Ê¸»úD PC¥ê¥å¥Ã¥¯
²Á³Ê ¡§22,800±ß¡ÊÀÇ¹þ25,080±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
È¯Çä¸µ¡§¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò PREMICO¡Ê¥×¥ì¥ß¥³¡Ë
URL ¡§https://iei.jp/initiald-ruck/
(C)¤·¤²¤Î½¨°ì¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
ºà¼Á ¡¡¡§ËÜÂÎ¡á¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡¡°ú¤¼ê=µí³×¡¡¥á¥¿¥ë¥í¥´=°¡±ô¹ç¶â
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§ËÜÂÎ¡á½Ä45¡ß²£30¡ß¥Þ¥Á13cm¡¡¥·¥ç¥ë¥Àー¡áÄ¹¤µ45～85cm
½Å¤µ¡ÊÌó¡Ë¡§735g
¥Ý¥±¥Ã¥È¡ÊÆâÂ¦¡Ë¡§PC¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß1¡¢ÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß1¡¢¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß1
¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê³°Â¦¡Ë¡§¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß2¡¢¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß2¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß1
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
¢¨ÂÐ±þPC¥µ¥¤¥º¡§16¥¤¥ó¥Á¡Ê½Ä26¡ß²£38¡ß¸ü¤µ3cmÄøÅÙ¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£PREMICO¡Ê¥×¥ì¥ß¥³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PREMICO¤Ï¡¢¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¸ÂÄêÈÇ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Ì´¤ä´¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PREMICO ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://iei.jp/premico/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÅìÆüÊëÎ¤5-7-18 ¥³¥¹¥â¥Ñー¥¯¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¶ ÎÉÏº
Àß Î© ¡§¾¼ÏÂ57Ç¯(1982Ç¯)9·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§100,000Àé±ß
£Õ£Ò£Ì¡§http://iei.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¾¦ÉÊÆâÍÆÅù¡ä ¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-989-808(9:30～17:00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ)
¡ã¤´ÃíÊ¸ÀìÍÑÈÖ¹æ¡ä ¥Õ¥êー¥³ー¥ë¡§0120-247-417(6:00～21:00¡¿ÌµµÙ)
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤Ï¡¢²þÎÉ¤Î¤¿¤á°ìÉôÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£