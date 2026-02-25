¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤Î²ÝÂê¡ÈÈ¿¶Á²»¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç²ò·è¡¡µÛ²»¥Ñ¥Í¥ë¡ÖREBORN PULP¡×¡ÖOTTO R¡×»ÈÍÑ»öÎã¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÌµÎÁ¸ø³«³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥°¥é¥Õ¥£(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀµÎÓ ÃÒ)¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¡¦¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Î²»´Ä¶²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µÛ²»¥Ñ¥Í¥ë¥·¥êー¥º¡ÖREBORN PULP µÛ²»¥Ñ¥Í¥ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹µÛ²»¥Ñ¥Í¥ëOTTO R¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±»ÈÍÑ»öÎã¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª»ñÎÁ¤ò2026Ç¯2·î25Æü¤è¤ê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ¥¤¥áー¥¸¤«¤é¿ä¾©¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¶õ´Ö¥µ¥¤¥ºÊÌ¤ÎËç¿ô¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¤Î²÷Å¬²½¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÁí¹çÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÛ²»¥Ñ¥Í¥ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª
¢£ÇØ·Ê¡§²»¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÁý²Ã¤È¡¢¡ÈÀÅ¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ø¤Î¼ûÍ×
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤äWEB²ñµÄ¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿¶Á²»¡×¡ÖÀ¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²»´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´ë¶È¥¤¥áー¥¸¤ä¼Ò°÷ËþÂÅÙ¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µ¡Ç½À¤È°Õ¾¢À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µÛ²»¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¸ø³«¤·¤¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤Ë¸þ¤±¡¢¼ÂºÝ¤Î¶õ´Ö¥¤¥áー¥¸¤ä»ÈÍÑËç¿ô¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ¸¡Æ¤¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ
1. REBORN PULP µÛ²»¥Ñ¥Í¥ë¤Î»ÈÍÑ»öÎã
¡¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿§¤ÎµÛ²»¥Ñ¥Í¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹»öÎã
¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡¢½¸Ãæ¥Öー¥¹¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÂÔ¹ç¤Ê¤É¡¢ÀÅ¼ä¤òµá¤á¤ë¶õ´Ö¤Ø¤ÎÄó°Æ
¡¦ÌÚÌÜ¡ß¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÁêÀ¤äÀßÃÖÎã
¡¦¿ä¾©¶õ´Ö¥µ¥¤¥º¡¦Ëç¿ô¡¦Áí³Û¤ÎÌÀ¼¨
REBORN PULP»öÎã
2. ¥ª¥Õ¥£¥¹µÛ²»¥Ñ¥Í¥ëOTTO R¤Î»ÈÍÑ»öÎã
¡¦Ï»³Ñ·Á¡¦´Ý·¿¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë·Á¾õ¤Ë¤è¤ë¡ÈÊÉÌÌ¥¢ー¥È²½¡É¤ÎÄó°Æ
¡¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¦²ñµÄ¼¼¡¦¥·¥çー¥ëー¥à¡¦¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ç¤Î³èÍÑ
¡¦ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¤ò¤¤¤«¤·¤¿ÇÛ¿§Îã
¡¦Âçµ¬ÌÏ¶õ´Ö¤Ø¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥óÄó°Æ
OTTO R»öÎã
3. ¶õ´Ö¥µ¥¤¥º¤«¤éÉ¬Í×Ëç¿ô¤ò¼«Æ°»»½Ð¤Ç¤¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½
¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÎÉ¬Í×Ëç¿ô¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸¤Ø¤Î°ÆÆâ¤â·ÇºÜ¡§
Éô²°¤Î¡ÈÄ¹ÊÕ¡ßÃ»ÊÕ¡ß¹â¤µ¡É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿ä¾©Ëç¿ô¤ò¼«Æ°·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊÆÃÄ§
¡ü REBORN PULP(¥ê¥Üー¥ó¥Ñ¥ë¥×)µÛ²»¥Ñ¥Í¥ë
¡¦ºÆÀ¸¥Ñ¥ë¥×¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ
¡¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿§¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¡¦Ä´ÏÂ¤ò½Å»ë
¡¦½ÅÎÌÌó250g¤Î·ÚÎÌÀß·×¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦Î¾ÌÌ¥Æー¥×¤Ç»Ü¹©²ÄÇ½
¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢°åÎÅ»ÜÀß¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤ÉÀÅ¤±¤µ¤òµá¤á¤ë¶õ´Ö¤ËºÇÅ¬
¡ü ¥ª¥Õ¥£¥¹µÛ²»¥Ñ¥Í¥ëOTTO R(¥ª¥Ã¥Èー¥¢ー¥ë)
¡¦Ï»³Ñ·Á¡¢´Ý·¿¤Ê¤É¤Î¡Ö·Á¾õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬ÆÃÄ¹
¡¦ËÉÙ¤Ê¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¡¢¶õ´Ö¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë±é½Ð
¡¦´ë¶È¥«¥éー¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¤
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢²ñµÄ¼¼¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÂ¿¿ôºÎÍÑ
¢£¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª»ñÎÁ¤ÎÆþ¼êÊýË¡(ÌµÎÁ)
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Î¥«¥¿¥í¥°¥Úー¥¸¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½
¢§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖLIBGRAPHY ONLINE SHOP¡×
TOP¥Úー¥¸¡¡¡¡ ¡§ https://shop.libgraphy.co.jp/
¥«¥¿¥í¥°¥Úー¥¸¡§ https://shop.libgraphy.co.jp/pages/catalog
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥°¥é¥Õ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥°¥é¥Õ¥£¤ÏÁÏ¶È60Ç¯¤ò±Û¤¨¤ë¹©¶ÈÍÑ¤ÎËÉ¿¶¥´¥à¡¢µÛ²»ºà¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÃ´¤¦²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£60Ç¯Í¾¤ê¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÀßµ¡³£¤ä¿·´´Àþ¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ê¤É¿ÍÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç²æ¡¹¤ÎËÉ²»¡¦ËÉ¿¶¤Îµ»½Ñ¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉ²»¡¦ËÉ¿¶¤Îµ»½Ñ¤ä·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÃ»Â¨Æü½Ð²Ù¤Ê¤É¡¢Ç¼´ü¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥°¥é¥Õ¥£
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀµÎÓ ÃÒ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©541-0051¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÈ÷¸åÄ®2-5-8
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2014Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ËÉ²»¾¦ÉÊÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÍÑÉÊÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 300Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://shop.libgraphy.co.jp/