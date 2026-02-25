Âç¿Íµ¤´Ú¹ñ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥í¥í¡×·à¾ìÈÇ¡Ø¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²¦¹ñÂçËÁ¸±¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤¬TOKYO MX¤Ç3½µÏ¢Â³ÊüÁ÷·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥º¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂçÅýÎÎ¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢SNS¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÈ¯¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥í¥í¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²¦¹ñÂçËÁ¸±¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤òÀ©ºî¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÊüÁ÷Æü»þ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£TOKYO MX¤Ë¤Æ°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢¤´²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ · Âè1²ó¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë17:59～18:30 ·· Âè2²ó¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë17:59～18:30· Âè3²ó¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë17:59～18:30¼çÌò¤Î¥Ý¥í¥íÌò¤Ë¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥Æ¥£ー¥óÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë»³Ç·Æâ¤¹¤º¤µ¤ó¤òÁ°ºî¡Ö¥Ý¥í¥í Àã¤ÎÍÅÀºÂ¼ÂçËÁ¸±¡×¤Ë°ú¤Â³¤µ¯ÍÑ¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¶Ê¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖÀ¶Îï»ÈÌ¿½÷»Ò¡Ê¥»¥¤¥ì¥¤¥·¥á¥¤¥¸¥ç¥·¡Ë¡×¤òÂçÈ´Å§¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î1st Digital Single¤È¤Ê¤ë¡ÖÀµÄ¾¼Ô¤Ï¥Ð¥«¤ò¸«¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¼Ô¤Ï¥Ð¥«¤ò¸«¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢ºî»ì¤òHIP HOP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦SU¤¬¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òAKB48¤äÇµÌÚºä46¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²Ï¸¶Îæ°°¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¡È»Ï¤Þ¤ê¤Î²Î¡É¡£ÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î³ëÆ£¤È¶¯¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°¤¬¡¢¥Ý¥í¥í¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤Ç¤ÎÂçËÁ¸±¤ò¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¶Ê¤Ë¤Ï¡¢Á¥¥ö»³Å¯¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥³¥³¥í¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¿´¤Ë¶Á¤¯²Î»ì¤¬¡¢ËÁ¸±¤ÎÍ¾±¤¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤ë¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£·à¾ìÈÇ¡Ø¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²¦¹ñÂçËÁ¸±¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ï¡¢¥Ý¥í¥í¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²¦¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎËÁ¸±¥¹¥Èー¥êー¡£»³Ç·Æâ¤¹¤º¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ë²Ú¿áÂØ¥¥ã¥¹¥È¡¢À¶Îï»ÈÌ¿½÷»Ò¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡¢¤½¤·¤ÆÁ¥¥ö»³Å¯¤Î¡Ö¥³¥³¥í¡×¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ý¥í¥í¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¾ðÊóHPhttps://rey-s-in.co.jp/computer_adventure/ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥º¥¤¥ó HP¡§https://rey-s-in.co.jp/ ½»½ê¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-9-25¿·ÅìÍÎÀÖºä¥Ó¥ë10FÅÅÏÃ¡§03-5411-7320 Ã´Åö¼Ô¡§°¤Éô