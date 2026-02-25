¡Ú·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Û¾åÅ·Áð¹â¹»¤È¤Î¥³¥é¥ÜÊÖÎéÉÊ¡Ö¸ÂÄê¥«¥éー¥Ï¥¯¥»¥ó¥·¥ª¥Þ¥Í¥¡¡totebag¡×¤ò·ÇºÜ³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÁýÅÄ°ìºÈ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬»Ù±ç¤¹¤ë·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥¯¥»¥ó¥·¥ª¥Þ¥Í¥¡¡totebag¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÊÖÎéÉÊ¡×¡Ë¡×¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜÊÖÎéÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê¾åÅ·Áð¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¡¢Æ±»Ô¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Miko¤¬°ì½ï¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¾åÅ·Áð»Ô¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥¯¥»¥ó¥·¥ª¥Þ¥Í¥¡×¤Î¥¦¥§ー¥Ó¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤Ë¡Ø·Ê¿§ÎÉ¤·¡¦¿©¤ÙÊªÎÉ¤·¡¦¿ÍÎÉ¤·¤Î¾åÅ·Áð¤Ø¥«¥âー¥ó¡ª¥«¥âー¥ó¡ª¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¾åÅ·Áð¹â¹»¾ðÊó²ñ·×²Ê¤Î3Ç¯À¸5Ì¾¤¬¡¢¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ¸µ¤Î²ÝÂê¡Ê¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡Ë¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÃÏ¸µ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¾åÅ·Áð¤Î³¤¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢2025Ç¯8·î¤è¤êÌóÈ¾Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¶¦Æ±À©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾ÝÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·§ËÜ¸©¤ÎÆîÀ¾¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅ·Áð½ôÅç¤Î¸¼´Ø¡¢¾åÅ·Áð»Ô¡£Èþ¤·¤¤³¤¤ÈÍºÂç¤Ê»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾åÅ·Áð¤Ï¡¢»Ô¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤¬¹ñÎ©¸ø±à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¤¤é¤á¤¯³¤¤ËÅÀºß¤¹¤ëÅç¡¹¤äÀä·Ê¤¬Ë¾¤á¤ëÅ·Áð´Ñ³¤¥¢¥ë¥×¥¹¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î¼«Á³´Ä¶¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò¸Ø¤ë¡¢ÃÏ¾å¤Î³Ú±à¤Ç¤¹¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ËÌ¥¤»¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÈþ´Ñ¡£²º¤ä¤«¤ÊÆâ³¤¤ÈÈîÍà¤ÊÂçÃÏ¤Ë°é¤Þ¤ì¤ë»ê¹â¤Î¿©ºà¡£ÁÔÂç¤ÊÎò»Ë¤äÅ·Á³²¹Àô¤ËÊú¤«¤ì¤ë¶Ë¾å¤ÎÌþ¤·¡£³¤¤ä»³¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーË¤«¤ÊÍ·¤Ó¡£¶Ã¤¤È´î¤Ó°î¤ì¤ë³Ú±à¡Ö¾åÅ·Áð»Ô¡×¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
´óÉí¶â¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³§¤µ¤ó¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´óÉí¶â¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÂçÀÚ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î³èÍÑ»ö¶È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡¦´Ñ¸÷Ëô¤Ï»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¦¶µ°é¡¢Ê¸²½Ëô¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¦»Ò¤É¤â¡¢¹âÎð¼ÔÅù¤ÎÊ¡»ãËô¤Ï°åÎÅ¤Î½¼¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¦°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êËô¤Ï´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¦¤½¤ÎÂ¾»ÔÄ¹¤¬ÆÃ¤ËÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤ë»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2008Ç¯¤ËGLOBAL EC COMPANY(GEC)¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢°ÊÍè¡¢EC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·¼ÌØ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±¿±ÄÂå¹Ô¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¥âー¥ë¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎEC»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¤ä±Û¶EC¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤¦Ž¡¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁýÅÄ°ìºÈ¡Ú½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡Û¢©860-0833¡¡·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÊ¿À®3ÃúÌÜ23-30 4F¡ÚÀßÎ©¡Û2008Ç¯8·î1Æü¡ÚURL¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/¡ÚºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/recruit_form