¤ê¤ó¤´¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤²Ì¼Â´¶¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡ª¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¡Ö¤·¤º¤¯¡¡¤ê¤ó¤´¡×¤¬2026Ç¯3·î23Æü(·î)¤è¤ê¿·È¯Çä¡ª
¡¡¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Õー¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç²Ì¼Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥®¥å¥Ã¤È¤È¤¸¹þ¤á¤¿¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¡Ö¤·¤º¤¯¡×¤«¤é¡¢¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¤ê¤ó¤´¡×¤ò2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤º¤¯¡¡¤ê¤ó¤´¡×¤Ï¡¢¹ñ»º¤ê¤ó¤´¥Ô¥åー¥ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²Ì¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤µ¤¸ÄÌ¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¤É¹¾½´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ê¤ó¤´¤é¤·¤¤¿©´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥¤¥¹¾õ¤Î¤ê¤ó¤´²ÌÆù¤â²Ã¤¨¡¢¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤·¤º¤¯¡¡¤ê¤ó¤´¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤·¤º¤¯¡¡¤æ¤º¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤º¤¯¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¤Î½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢²Ì¼Â¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÌÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥®¥å¥Ã¤È¤È¤¸¹þ¤á¤¿¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¡Ö¤·¤º¤¯¡×¥·¥êー¥º¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤·¤º¤¯¡¡¤ê¤ó¤´¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î23Æü(·î)¢£ÍÆÎÌ¡§140ml¢£ÆÃÄ¹¡§¡¦¹ñ»º¤ê¤ó¤´¥Ô¥åー¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢²Ì¼Â¤Ë¶á¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¡¦¤·¤º¤¯¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½À¤é¤«¤¤¤µ¤¸ÄÌ¤ê¡¦¤ê¤ó¤´¤ò»×¤ï¤»¤ë¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡¦¥À¥¤¥¹¾õ¤ê¤ó¤´²ÌÆù¤ÇÌ£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È
■商品名:しずく ゆず■発売日:2026年3月23日(月)■容量:140ml■特長:・国産ゆず果汁を使用した、爽やかでやわらかなシャーベット・ガリッとしない、なめらかでやわらかいさじ通り・口に入れた瞬間にふわっと香るゆずの香り・ゆずピールによるアクセントと、甘さ・酸味の絶妙なバランス