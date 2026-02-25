2026Ç¯3·î1Æü ¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÃæÅç¤Ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¼ê ´ÇÂ¿µ¡¤«¤¨¤ê¤¨Ä¹²¬¡×¤ò³«½ê
³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤µ¤·¤¤¼ê(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹á¼è ´´)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÃæÅç¤Ë´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î»ö¶È½ê¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¼ê ´ÇÂ¿µ¡¤«¤¨¤ê¤¨Ä¹²¬¡×¤ò2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤Ë³«½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë±¿±ÄÃæ¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¼ê Ë¬Ìä´Ç¸î¤«¤¨¤ê¤¨Ä¹²¬¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°åÎÅ¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤Êý¤Ë¤â°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊºßÂðÀ¸³è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ
¡Ú´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î»ö¶È½ê¤È¤Ï¡Û
´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¤´¼«Âð¤«¤é»ö¶È½ê¤ØÄÌ¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¡ØÄÌ¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ù¡¢»ö¶È½ê¤«¤é¤´¼«Âð¤Ø´Ç¸î¡¦²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¬Ìä¤¹¤ë¡ØË¬Ìä¥µー¥Ó¥¹¡Ù¡¢»ö¶È½êÆâ¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡Ø½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤ò½ÀÆð¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿À©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êºÇÂçÅÐÏ¿¿Í¿ô¤¬29Ì¾¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆüÃæ»ö¶È½ê¤ØÄÌ½ê¤¹¤ëÄê°÷¤¬18Ì¾¡¢½ÉÇñ¤ÎÄê°÷¤¬9Ì¾(¸Ä¼¼)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤Îµ¡Ç½
´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤Ë¤Ï¡¢ºßÂðÉüµ¢´ü¡¦ºßÂð·ÑÂ³´ü¡¦´Ç¼è¤ê´ü¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤ÏÄê³ÛÀ©¤Ç¡¢²ó¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ¤Ï³µ»»¤Ç¡¢Í×²ð¸î3¤Î¾ì¹ç¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤Ï1³äÉéÃ´¤ÎÊý¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´³ÛÌó27,000±ß(ÀÇ¹þ)～¡£2³äÉéÃ´¤ÎÊý¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´³ÛÌó54,000±ß(ÀÇ¹þ)～¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£(2024Ç¯6·î1Æü»þÅÀ)
¡ÚºßÂðÉüµ¢¤Ø¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È ～ÉÂ±¡¤«¤éºßÂð¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ÎÌò³ä～¡Û
ºòº£¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ±¡¤µ¤ì¤¿Ãæ½ÅÅÙ¤Î¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤¬¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÂà±¡¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÂà±¡¤Ë¤è¤ê¡¢¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤Êý¡¢ADL¤ÎÄã²¼¡¢°åÎÅÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´Ç¸î¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½¸ÃæÅª¥±¥¢¤È¾õÂÖ¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ºßÂðÀ¸³è¤ò°ÂÄê¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¤·¤ÆºßÂðÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤ò¡ØÂ´¶È¡Ù¤·¡¢°ìÈÌºßÂð¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤òÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤«¤éºßÂð¤Ø¤È¡¢¶¶ÅÏ¤·¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°åÎÅ¤È¤ÎÏ¢·È¡Û
ºßÂð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ð¸î¡¦°åÎÅÎ¾Êý¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î»ö¶È½êÆâ¤Ë¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤À¤±¤Ç½¼Â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·Äê´üÅª¤Ê¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¼Â»Ü¡¢¼À´µ¾õÂÖ¤Î¿×Â®¤ÊÁêÃÌ¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤È¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê´Ç¸î»Õ¤Î¤ß¤Ç¤ÏÊä¤¤¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÊäÅ¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë°ñ¾ë¸©·ë¾ë»Ô¤ÎºßÂðÉüµ¢¼Ô¤Î³ÈÂç¡Û
¤³¤ÎÅÙ¤Î´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î»ö¶È½ê¤Î³«Àß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë½»¤Þ¤¤¤Ê¤¬¤é´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢°åÎÅ²ð¸î¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ä¤µ¤·¤¤¼ê ´ÇÂ¿µ¡¤«¤¨¤ê¤¨Ä¹²¬¡¡³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©940-0094¡¡¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÃæÅç7-1-7
¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ JR¿®±ÛËÜÀþ¡ÖÄ¹²¬±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ20Ê¬
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡§ 2026Ç¯3·î1Æü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://search.yasashiite.com/detail/kantaki_nagaoka/
¥Ç¥¤¥ëー¥à
¥ê¥Õ¥ÈÍá
µï¼¼
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤µ¤·¤¤¼ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂç¶¶2-24-3 ÃæÂ¼¥Ó¥ë4³¬
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹á¼è ´´
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡§ Ê¿À®5Ç¯10·î1Æü
¼Ò°÷¿ô¡¡¡¡¡§ 6,018¿Í(¾ï¶Ð1,459¿Í Èó¾ï¶Ð4,559¿Í)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ²ð¸î»ö¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.yasashiite.com/corporate/