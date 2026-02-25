°û¿©Å¹ÅùÅ¹ÊÞ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ëÁ°¤ÎµÊ±ì¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº(2025Ç¯12·î)¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«
¥¯¥ê¥¢Ê¬±ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹âÀÇ½µÊ±ì¥Öー¥¹¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÅÄ¸÷¼é)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ï©¾åµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°û¿©Å¹¤ò»Ï¤áÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤ÎÊ¬±ìÂÐºö¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢´ë¶È¤ä°û¿©Å¹¤Ï¤½¤ÎÌäÂê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£²ó¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¤Î³µÍ×
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
20ºÐ°Ê¾å¡§360Ì¾(ÃËÀ¡§200Ì¾¡¢½÷À¡§160Ì¾)
¢¨20Âå¡§17Ì¾¡¢30Âå¡§54Ì¾¡¢40Âå¡§68Ì¾¡¢50Âå¡§82Ì¾¡¢60ºÐ°Ê¾å¡§139Ì¾
¡þÀ¸³è·÷¤Ç¤ÎÏ©¾åµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°õ¾Ý
¤Þ¤º¤ÏÀ¸³è·÷Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ©¾åµÊ±ì¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï©¾åµÊ±ì¤ò¸«¤«¤±¤ëÉÑÅÙ
Ï©¾åµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë½ê´¶
Ï©¾åµÊ±ì¤ò¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¸«¤«¤±¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï9.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËèÆü¡×¡Ö½µ¤Ë¿ô²ó¡×¡Ö·î¤Ë¿ô²ó¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Èæ³ÓÅªÉÑÈË¤ËÏ©¾åµÊ±ì¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï44.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬À¸³è·÷¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Þ¤À¤ËÏ©¾åµÊ±ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤äÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È70¡ó¤ËÃ£¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ï©¾åµÊ±ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡þ°û¿©Å¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤ÎÏ©¾åµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°õ¾Ý
Â³¤¤¤Æ°û¿©Å¹Åù¤ÎÅ¹ÊÞÁ°¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÏ©¾åµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ï©¾åµÊ±ì¤ò¸«¤«¤±¤ëÉÑÅÙ(°û¿©Å¹¡¦¥Ó¥ë)
Å¹ÊÞÁ°¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹Á°¤ÎµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë½ê´¶
¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý
°û¿©Å¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤ò¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¸«¤«¤±¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï3.9¡ó¤ÈÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËèÆü¡×¡Ö½µ¤Ë¿ô²ó¡×¡Ö·î¤Ë¿ô²ó¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï44.8¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢À¸³è·÷¤Ë¤ª¤±¤ë³ä¹ç¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤äÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï63.1¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢81.3¡ó¤Î¿Í¤¬¡ÖÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤ä¤½¤Îº¯À×¤¬¡¢°û¿©Å¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý
°û¿©Å¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ø¤Î°õ¾Ý
°û¿©Å¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢53.9¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬37.8¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¿©Å¹ÅùÅ¹ÊÞ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ë¡ÖµÛ¤¤³Ì¤¬Â¿¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¾ì¹ç¤Î°õ¾Ý¤â¡Ö°¤¯¤Ê¤ë¡×¤¬73.9¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£
Ï©¾å¤Î¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÅö³º¤Î°û¿©Å¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜ¤Î´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏµÛ¤¤³Ì¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°õ¾Ý¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î²óÅú·ë²Ì¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¥»®ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î°õ¾Ý
µÊ±ì¥Öー¥¹ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î°õ¾Ý
°û¿©Å¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬²°³°¤Ë³¥»®¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹¥°õ¾Ý¡×¡Ö¤ä¤ä¹¥°õ¾Ý¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤Ï24.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Ìó75¡ó¤Î¿Í¤Ï¡Ö°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤«¤¨¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹³°¤ä¥Ó¥ë³°¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬±ìÂÐºö¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µÊ±ì¥Öー¥¹¤òÅ¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎµÊ±ìÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢49.1¡ó¤Î¿Í¤¬¡Ö¹¥°õ¾Ý¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²°³°ÂÐ±þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Å¹Æâ¤Ç¤ÎÊ¬±ìÂÐºö¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤äÍèË¬¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡þÏ©¾åµÊ±ì¤Î°õ¾Ý¤ä»Ò¶¡¤Ø¤Î±Æ¶Á
Ï©¾åµÊ±ì¤Ë¤è¤ë±ì¤ä¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
Ï©¾åµÊ±ì¤Î±ì¤ä¤Ë¤ª¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý
¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ä¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î71.7¡ó¤Ë¤â¾å¤ê¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ä¤±¤É¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ø¤Î´í¸±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
Ï©¾åµÊ±ì¤Ë¤è¤ë»Ò¶¡¤Ø¤Î´í¸±À
¼ÂºÝ¤Ë°ìÅÙ°Ê¾å¡¢´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï35.5¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ï©¾åµÊ±ì¤ËÂÐ¤·¤Æ´í¸±¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À·Ð¸³¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´í¸±¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â48.9¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÀøºßÅª¤Ê´í¸±À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ê¬±ìÂÐºö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥Êー¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡þµÊ±ì¥Öー¥¹ÀßÃÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²Ì
Ê¬±ìÂÐºö¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëµÊ±ì¥Öー¥¹ÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
µÊ±ì¥Öー¥¹ÀßÃÖ¤Î¸ú²Ì
µÊ±ì¥Öー¥¹ÀßÃÖ¤Ø¤Î´üÂÔ
µÊ±ì¥Öー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ëÏ©¾åµÊ±ì¤Î¸º¾¯¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç·×¤Ç65¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²°Æâ(Å¹Æâ)¤Ø¤ÎµÊ±ì¥Öー¥¹ÀßÃÖ¤òË¾¤àÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¶¯¤¯ÀßÃÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÀßÃÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È52.2¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬ÀßÃÖ¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢°û¿©Å¹¤ä´ë¶È¤Ø¤ÎµÊ±ì¥Öー¥¹ÀßÃÖ¤Ë¤è¤ëÊ¬±ì¸ú²Ì¤Ø¤Î¹â¤¤´üÂÔ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡þÊ¬±ìÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥
ºÇ¸å¤ËÏ©¾åµÊ±ì¸½¾Ý¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
Ï©¾åµÊ±ì¤È³¹¤Î°õ¾Ý
ºÇ¸å¤Ë¡¢Ï©¾åµÊ±ìÂÐºö¤¬³¹¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³¹¤Î°õ¾Ý¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤Î¹ç·×¤Ï79.7¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤ä°û¿©Å¹¤¬Ê¬±ìÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¹Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý²þÁ±¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á´ÂÎ½ê´¶
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤ä¡¢°û¿©Å¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¼þÊÕ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÜ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Èæ³ÓÅªÉÑÈË¤ËÏ©¾åµÊ±ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤ä¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë°û¿©Å¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤ËµÛ¤¤³Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ï©¾å¤Î¤´¤ß¤ËÉ¬¤º¤·¤âÅ¹ÊÞ¤ä´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤Î¾õ¶·¤¬¤½¤ÎÉ¾²Á¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¬±ìÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²°³°¤Ë³¥»®¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÂÐ±þ¤ÏÉ¾²Á¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤È¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Å¹Æâ¤ËµÊ±ì¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÀ³Î¤ÊÊ¬±ìÂÐºö¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¤¥áー¥¸¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ï©¾åµÊ±ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÀøºßÅª¤Ê´í¸±À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ê¬±ìÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ï¡¢²÷Å¬À¤ä¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£°û¿©Å¹¤ÎÊ¬±ìÂÐºö¤Ï¡¢¹âÀÇ½µÊ±ì¥Öー¥¹¡Ö¥¹¥âー¥¯¥¯¥ê¥¢¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥âー¥¯¥¯¥ê¥¢¤Ï¡¢Âç¼ê¥Á¥§ー¥óÅ¹¤ò»Ï¤á°û¿©Å¹¤Ø¤ÎµÊ±ì¥Öー¥¹¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬Â¿¿ô¡£¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¾®¤µ¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ëµÊ±ì¥Öー¥¹¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª´î¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¯¥È¹©»öÉÔÍ×¡¢¥Ë¥ª¥¤¤âÍÎÉþ¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÇßÉ²á¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤ÏÇÓ½Ð¸ý¤«¤é¤â¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê1¿ÍÍÑ¤«¤é4¿ÍÍÑ¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤¼¤ÒÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£