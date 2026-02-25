¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¡¹¤ªÇã¤¤Êª¡ª2·î25Æü¤«¤é¡ÖÅìÅ·ËþÅ¹¡×¤Ç¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤ò³«»Ï
¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É ¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É ¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡É ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡ÖÅìÅ·ËþÅ¹¡×¤Ç¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤«¤é¾¦ÉÊ¤òÇÛÁ÷¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½Å¤¿¤¤¾¦ÉÊ¡¢Å·¸õ¤Î°¤¤Æü¤ä¡¢»Å»ö¡¦°é»ù¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤ÇÅ¹ÊÞ¤ËÎ©¤Á´ó¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÍÑÊýË¡¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÆÏ¤±Àè¤¬ÇÛÃ£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤´ÅÐÏ¿´°Î»¸å¤¹¤°¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¡×¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.life-netsuper.jp/¡Ë¢¨Chrome¡¦Edge¡¦Firefox¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊInternet Explorer ¤Ç¤ÏÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£)¢£¼è°·¾¦ÉÊ¿©ÎÁÉÊ¡¢ÁÚºÚ¡¢ÆüÍÑÉÊÅù¢£ÇÛÁ÷¥¨¥ê¥¢¡¡¢£¤ªÆÏ¤±»þ´Ö¡¡¢£ÄÌ¾ïÇÛÁ÷ÎÁ¶â
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¥Ý¥¹¥¿ー¤â¤·¤¯¤Ï¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊØÍø¤Ê¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¡ª¡×
¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÃíÊ¸¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¡×¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¡×³µÍ×¡äÀµ¼°Ì¾¾Î¡§¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê³«È¯¸µ¡§10X, Inc.ÂÐ±þOS¡§iOS¡¢AndroidÍø⽤ÎÁ¡§ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://app.adjust.com/6z5b8uq
GMO¥ê¥µー¥Á¡õAI¼Â»Ü¤Î¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É ¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É ¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡É ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢GMO¥ê¥µー¥Á¡õAI³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖGMO¸ÜµÒËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î2025Ç¯¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー ¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖGMO¸ÜµÒËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ô¾ìÄ´ºº¤Î¥Çー¥¿Äó¶¡¤äÊ¬ÀÏ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿GMO¥ê¥µー¥Á&AI³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸·³Ê¤Ê¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò²Ä»ë²½¤µ¤»¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¢£¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤ò¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¼ç¤Ë²¼µ¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥ÑーÁí¹çÂè£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿① ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦¥¢¥×¥ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ② ¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ③ ¿©ºà¤ÎÁ¯ÅÙ¢£Ä´ºº³µÍ×¡¦ Ä´ºº¼çÂÎ¡§GMO¥ê¥µー¥Á&AI³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ Ä´ººÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº¡¦ Ä´ºº²óÅú¼Ô¿ô¡§5,171Ì¾¡¦ µ¬Äê¿Í¿ô¡§100¿Í°Ê¾å¡¦ Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î14Æü～2025Ç¯9·î10Æü¡¦ Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡¦ ÀÊÌ¡§»ØÄê¤Ê¤·¡¦ Ç¯Îð¡§18～84ºÐ¡¦ ÃÏ°è¡§Á´¹ñ¡¦ ¾ò·ï¡§°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¿Í 1¡Ë²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í 2¡ËÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¢¨ ¤¿¤À¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ¡Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤ä¥®¥Õ¥È¡Ë¤Î¤ß¡¢¤ª»î¤·¥µー¥Ó¥¹¤Î¤ß¡¢Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹·ÐÍ³¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë Ä´ºº´ë¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¿ô¡§14 ÄêµÁ¡§À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¥µ¥¤¥È¡£¢¨ ¤¿¤À¤·¡¢Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¥âー¥ë·¿¤Î¥µ¥¤¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ëÄ´ºº³µÍ×¤ä¾Ü¤·¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï¡¢GMO¥ê¥µー¥Á&AI¤Î²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/netsuper_2025
¡Ø¥é¥¤¥Õ¤é¤·¤µ¡ÙÀë¸À¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ò¡Ø¥é¥¤¥Õ¤é¤·¤µ¡ÙÀë¸À¡ª¤ÈÌÀÊ¸²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ø»ä¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡Ù¡Ø»ä¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£