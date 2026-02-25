ÃÏ°è°åÎÅ¤ò¹¹¿·¡¢¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤Î°Â¿´¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ëÄ®¡×¤Ø¡£¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¡Ø¥³¥ß¥Ê¥¹¸«³Ø²ñ¡Ù3·î³«ºÅ
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¹ã°¦²ñ ¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡¡Ê½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¹ãÁã»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÅö±¡¤Î¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤¬³¹¤òµß¤¦¡ª¡©Ì¤Íè¤òÁÏ¤ëÉÂ±¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ª¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»Ù±ç¼Ô¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¸½ÃÏÊó¹ð²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ê¥¹¸«³Ø²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è°åÎÅ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤È°Â¿´¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ëÄ®¤òÌÜ»Ø¤¹
¸½ºß¤ÎÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤ÏÉÂµ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCNC¡ÊÅçº¬¸©±ÀÆî»Ô¡Ë¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Êー¥¹¡Ê°Ê²¼¥³¥ß¥Ê¥¹¡Ë¡×¤Î³µÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢´ûÂ¸¤Î°åÎÅ¤ÎÌò³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÆ°Àþ¾å¤Ç¡ÖËèÆü¤Î´ò¤·¤¤¤ä³Ú¤·¤¤¡×¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¼ÂÁ©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ÈÃÏ°è¤Î³Àº¬¤ò³«¤¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤È°Â¿´¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ëÃÏ°è¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Åö±¡¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ø¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¡Ø¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡Ù¤ÎÀº¿À¤ò¤¢¤êÊý¤È¤·¤Æ¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·Êë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¡¢¡Ø¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡Ù¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢¼«¤é¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤Î¸«³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°é¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡Ù¼ÂÁ©¤Î°ìÉô¤ò¤´¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁ©¤Î¥×¥í¥»¥¹¤äÀ®²Ì¤Î¸½ºßÃÏ¤¬¤ï¤«¤ë¡¢ÂÎ¸³·¿Êó¹ð²ñ
ËÜ¸«³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤äÀ®²Ì¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¤Î¶¦Æ±¥ªー¥Êー¡×¤È¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÂÎ¸³·¿Êó¹ð²ñ¤Ç¤¹¡£ ÅöÆü¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Êー¥¹¤¬¥¬¥¤¥É¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂÅïÇÛÃÖ·¿¥³¥ß¥Ê¥¹¤Î³èÆ°¸½¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ä±¡ÆâÇäÅ¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÃÏ°è¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ê¤É¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¤Îµ°À×¤ò°ìºý¤Ë¡£¡Ö¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ýー¥È¡×¤ÎÀè¹Ô¸ø³«
¸½ºß¡¢¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Î¤´»Ù±ç¤ò¼õ¤±ËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Êー¥¹³èÆ°¤Î¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Îµ°À×¡×¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ýー¥È¡ÊÇ¯¼¡³èÆ°Êó¹ð½ñ¡Ë¡×¤òÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡Ê2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤ËÅö±¡HP¤Ç¸ø³«Í½Äê¡Ë¡£Åö±¡¤¬ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤´»Ù±ç¤¬ÃÏ°è¤Î¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤ä¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ò¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤³¤ì¤«¤é¤òµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¡Ö¥³¥ß¥Ê¥¹¸«³Ø²ñ¡×³µÍ×
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¹ã°¦²ñ ¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡ ½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¹ãÁã»Ô¾åÃ«2073-1 ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ÜºÙ¡§ https://readyfor.jp/projects/communitynurse-gogo ¡Ú¥×¥é¥ó①¡§ÉÂÅïÆâ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¡Û Æü»þ¡§2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë 10:00-12:30 ÆâÍÆ¡§±¡Æâ¸«³Ø¡¢ÉÂÅï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Êー¥¹¤Î³èÆ°¸«³Ø¡¢¥é¥ó¥Á¸òÎ®²ñ ¡Ú¥×¥é¥ó②¡§ÉÂ±¡¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ò¤é¤¯¡¢µï¾ì½ê¤ÈÂÐÏÃ¡Û Æü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë 11:30-14:30 ÆâÍÆ¡§ÃÏ°èµòÅÀ¡Ö¤³¤¦¤Î¤¹¤¨¤ó¡×¸«³Ø¡¢¥é¥ó¥Á¸òÎ®¡¢½»Ì±¤È¤Î¡Ö°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¡×¸«³Ø¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¤Î´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ»²²Ã¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¹ã°¦²ñ¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡ ¹Êó¼¼ÅÅÏÃ¡§048-541-1131¥áー¥ë¡§info@kouaikai.jp¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kouaikai.jp/¸«³Ø¤ò¤´´õË¾¤ÎÉÂ±¡´Ø·¸¼ÔÍÍ¡¢¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ï¡¢¹Êó¼¼¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£