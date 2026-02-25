¡Ú¥«¥ìー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2026¼õ¾Þ¡Û¡Ö¥Óー¥¬¥ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ìー¤ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥³¥¹¥âÄ¾²Ð¾Æ ¹õ¼·¥«¥ìー¡¦¥ëー¡×¤¬¼õ¾Þ¡ª
¥³¥¹¥â¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è)¤Î¡Ö¥³¥¹¥âÄ¾²Ð¾Æ ¹õ¼·¥«¥ìー¡¦¥ëー(Ãæ¿É)¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î22ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥«¥ìー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2026¡×¥«¥ìー¥ë¥¦ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹õ¡×¤ä¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥«¥ìー¥ë¥¦À½ÉÊ·²¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥«¥ìー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2026¡Û¥³¥¹¥âÄ¾²Ð¾Æ ¹õ¼·¥«¥ìー¡¦¥ëー
ËÜÇ¯¤Ï¡È¹õ¡É¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³Æ¼Ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Ï¿§Ì£¤È¤·¤Æ¤Î¹õ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥«¥ìー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼·¼ï¤Î¹õ¿§ÁÇºà¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿¡Ö¥Óー¥¬¥óÈ¯ÁÛ¡×¤Î¥«¥ìー¥ëー¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥ìー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2026¡Û¥³¥¹¥âÄ¾²Ð¾Æ ¹õ¼·¥«¥ìー¡¦¥ëー
¢£ ³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡Ö¥Óー¥¬¥ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ìー¤ò¡ª¡×
¹õ¼·¥«¥ìー¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÆ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò»È¤ï¤º¤È¤â¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¥³¥¯¿¼¤¤¥«¥ìー¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¿¢ÊªÀ¥«¥ìー¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥â¿©ÉÊ¤¬Ä¹Ç¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¾²Ð¾ÆÀ½Ë¡¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¼·¼ï¤Î¹õ¿§ÁÇºà¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¡£ÁÇºàÍ³Íè¤Î¿¼¤ß¤È¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¹õ¼·¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¹õ¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼·¼ï¤Î¹õ¿§ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼·¼ï¤Î¹õ¿§ÁÇºà
¢£ ¤É¤ó¤ÊÌîºÚ¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¦¡¢¥Óー¥¬¥ó¥«¥ìー¥ëー
Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤ä´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢¤É¤ó¤ÊÌîºÚ¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢
¡ÖÆ°ÊªÀ¸¶ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥³¥¯¡×
¡Ö¿©¸å¤¬·Ú¤¯¡¢°ß¤â¤¿¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¡×
¡ÖÌîºÚ¤¬¼çÌò¤Î¥«¥ìー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Óー¥¬¥ó¡¦¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Î»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ÍýÎã(ÌîºÚ¥«¥ìー)
¢£ ¡È¹õ¡É¤ÎÉ½¸½¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
º£²óÆ±»þ¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥«ËÏ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¿§Ì£¤È¤·¤Æ¤Î¹õ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥ìー¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¹õ¼·¥«¥ìー¤Ï¡¢¹õ¿§ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Óー¥¬¥ó¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥ìー¤È¤¤¤¦¡¢°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹õ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤ò»ý¤ÄÃæ¤Ç¡¢ÁÇºà¤È»×ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥ìー¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥³¥¹¥âÄ¾²Ð¾Æ ¹õ¼·¥«¥ìー¡¦¥ëー(Ãæ¿É)
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§110g
ÆÃÄ¹¡¡¡¡¡§Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¿Ä¾²Ð¾ÆÀ½Ë¡¡¿¼·¼ï¤Î¹õ¿§ÁÇºàÇÛ¹ç
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñÎÌÈÎÅ¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× Åù
¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¡Ö¥³¥¹¥âÄ¾²Ð¾Æ ¹õ¼·¥«¥ìー¡¦¥ëー(Ãæ¿É)¡×
¢£ ¥³¥¹¥â¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥¹¥â¿©ÉÊ¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡ÖÄ¾²Ð¾Æ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ìーÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾²Ð¾Æ¥ëーÀ½Â¤É÷·Ê1
Ä¾²Ð¾Æ¥ëーÀ½Â¤É÷·Ê2
¡Ú¥³¥¹¥â¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥³¥¹¥â¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯6·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÂç¿¹ËÌ2-4-18 Âç¿¹¥Ó¥ë7F
HP URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.e-cosmo.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://store.e-cosmo.co.jp/
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://x.com/cosmoJIKABIYAKI/
Instagram¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/cosmofoods_curry/
¥³¥¹¥â¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥í¥´
¥«¥ìー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2026_¥í¥´
