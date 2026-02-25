¼Ç±º¹©Âç2026Ç¯ÅÙ»Ö´ê¼Ô¡¢5Ëü3Àé¿ÍÄ¶¤Ç²áµîºÇÂ¿¹¹¿·¡¡¶µ°é²þ³×¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ª¤è¤ÓÆþ»î²þ³×¤Ë¤è¤ë»Ö´ê¼Ô¤ÎÁªÂò»èÁý²Ã¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»Ö´ê¼Ô¤ò³ÍÆÀ
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿³ØÄ¹ »³ÅÄ ½ã)¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ°ìÈÌÁªÈ´¤Î»Ö´ê¼Ô¤¬53,156¿Í(Á°Ç¯ÅÙÈæ138.0¡ó¡¢14,649¿ÍÁý²Ã)¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯ÅÙ¤Î46,505¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¶µ°é²þ³×¤ä¸²Ãø¤Ê½¢¿¦¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êËÜ³Ø¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¦»ÖË¾ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÊý¼°·¿¤Î»Ö´ê¼Ô¤¬Á°Ç¯ÅÙÈæ¤Ç181.2¡ó¡¢11,191¿Í¤È¤Ê¤ê¹ñ¸øÎ©Âç¼õ¸³¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¼õ¸³¼ÔÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÊ¬Ìî²£ÃÇ¤Ë¤è¤êÉý¹¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö²ÝÄøÀ©¢¨¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤¬¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ¤Ç184.7¡ó¡¢7,287¿ÍÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁ´ÂÎ¤Î»Ö´ê¼ÔÁý¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦Âç³Ø¤Î³Æ¼ï²þ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ËÜ³Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¦»Ö´êÅÙ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿
¡¦Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÊý¼°¤ò3¶µ²Ê4²ÊÌÜ·¿¡¢6¶µ²Ê8²ÊÌÜ·¿¤ËÊ¬¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢¹ñ¸øÎ©Âç¼õ¸³¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¼õ¸³¼ÔÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß
¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤¬Á°Ç¯ÅÙÈæ184.7¡ó¡¢7,287¿ÍÁý¤Ç¡¢³ØÆâ¤ÇºÇÂç¤Î¾å¾ºÎ¨
¡¦Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Ç¡ÖÇ¯ÆâÁªÈ´¡×¤ÎÊç½¸Äê°÷¤¬Á´ÂÎ¤Î²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¶áÇ¯°ìÈÌÁªÈ´»Ö´ê¼Ô¤¬Áý²Ã
¢£Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÊý¼°¤Ë2Ëü¿ÍÄ¶¡¢²þÁÈ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤¬Á°Ç¯ÅÙÈæ184.7¡ó¡¢7,287¿ÍÁý
¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¼õ¸³¼Ô¤¬¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ÈÊ»´ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤é¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÊý¼°¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë»äÎ©Àì´ê·¿¤Ç¤¢¤ë3¶µ²Ê4²ÊÌÜ·¿¤È¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤È¤ÎÊ»´ê¤òÁÛÄê¤¹¤ë6¶µ²Ê8²ÊÌÜ·¿¤ËÊ¬¤±¤ÆÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Î¾ÁªÈ´Êý¼°¹ç¤ï¤»¤Æ24,965¿Í¤Î»Ö´ê¼Ô(Á°Ç¯ÅÙÈæ181.2¡ó)¤¬½Ð´ê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»äÎ©Àì´ê¼õ¸³¼Ô¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³ØÊ»´ê¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¼õ¸³¼ÔÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¤Ë²þÁÈ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤¬¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ184.7¡ó(7,287¿ÍÁý)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±³ØÉô¤Ï¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¡¢Í»¹ç¤¹¤ëÊ¬Ìî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö²ÝÄøÀ©¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5³Ø²Ê¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬Ìî²£ÃÇ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø¶µ°é¤ò¡¢5²ÝÄø11¥³ー¥¹¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ2022Ç¯¤Ë¹ñ¤¬¼¨¤·¤¿ÆÃÄêÀ®Ä¹Ê¬Ìî¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡Ö¥°¥êー¥ó¡×¡ÖWell-being¡×Ê¬Ìî¤Î¥³ー¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢485¿Í¤ÎÆþ³ØÄê°÷¤ò705¿Í¤ËÁý¤ä¤·¤Þ¤¹(220¿ÍÁý)¡£³ØÉô¤ÎÆþ³ØÄê°÷¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæÌó1.5ÇÜ¤È¤Ê¤ê½Ð´ê¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¿ô¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢»Ö´ê¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯ÅÙÈæ184.7¡ó¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢¼Â»Ö´ê¼Ô¿ô¤Ç¤âÁ°Ç¯ÅÙÈæ114.6¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢·úÃÛ³ØÉô¤Ç133.3¡ó(2,167¿ÍÁý)¡¢¹©³ØÉô¤Ç124.4¡ó(4,822¿ÍÁý)¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô¤Ç110.2¡ó(373¿ÍÁý)¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø ³ØÄ¹¡¡»³ÅÄ ½ã¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤³¤ì¤À¤±¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ø¹â¤¤½¢¿¦¼ÂÀÓ¡Ù¡Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¡×¡Ø½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÍý¹©·Ï¿Ê³Ø»Ù±ç¡Ù¤Ê¤É¤¬ËÜ³Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ä»Ö´êÅÙ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤¿·ë²Ì¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÊý¼°¤Ë2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ö´ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¼õ¸³À¸¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ö´ê¼ÔÁØ¤ËËÜ³Ø¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Ê³ØÀè¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤¿¾Ú¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¹©³ØÉô¤ËÂ³¤±¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¡Ø²ÝÄøÀ©¡Ù¤Ø¤Î²æ¡¹¤Î¶µ°é²þ³×¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£»²¹Í¡Ã¶áÇ¯¤Î°ìÈÌÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´»Ö´ê¼Ô(±ä¤Ù¿ô)¤Î¿ä°Ü
¢¨²ÝÄøÀ©¤È¤Ï
²ÝÄøÀ©¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Ï¥³ー¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢¶µ°÷¤Ï³ØÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³ー¥¹¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¼ø¶È¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¹çÅª¤Ê¼Ò²ñÅª¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÊÌÜ¤òÁªÂò¤·¡¢Ã±°Ì¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô ²ÝÄøÀ©ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://newsystems2026.shibaura-it.ac.jp/
