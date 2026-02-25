¡ÚÅö¼Ò»Ù±ç¤Ë¤è¤ê2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¹â¿å½à¤Ê¼ÂÁ©¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢ºÇ¹â°Ì¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á2025¥´ー¥ë¥É¡×¤ò³ÍÆÀ
·Ð±Ä¼ÔÆÃ²½·¿°Õ¼±²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖI AM CEO¡×¤Ê¤é¤Ó¤ËISO 30414¤Ë½àµò¤·¤¿¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¦³«¼¨¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒITSUDATSU(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡§¹õß· Îâ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ ¼é)¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤È³«¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Î¼èÁÈ¾õ¶·¤òÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤¹¤ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â°Ì¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á2025¥´ー¥ë¥É¡×Ç§Äê´ë¶È16¼Ò¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò»Ù±ç´ë¶È¤Î¼õ¾Þ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ù±ç²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡Ö»Ù±ç´ë¶È¤Î3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡×¤ò¸øÉ½¤¹¤ë»öÎã¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù)¡£
Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì´ë¶È¤ÇÍ£°ì¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á2025¡×ºÇ¹â°Ì¤Î¥´ー¥ë¥É¤ò¼õ¾Þ(Åö¼Ò»Ù±çÀè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â)
¢£¡Ö¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¡×¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈHRÁí¸¦(ProFuture³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿ÍÅª»ñËÜ¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¸¦µæ²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£»²²Ã´ë¶È¿ô¤ÏÎß·×1,400¼Ò°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¡×¡¢¡Ö¿ÍºàÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¯¿ÍÅª»ñËÜÅê»ñ¤Î¼Â¹Ô¡×¡¢¡Ö¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª³«¼¨¤ÈÂÐÏÃ¡×¤Î4¹àÌÜ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¦¾ðÊó³«¼¨¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ò¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¥êー¥Àー¥º¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Î¼èÁÈÆâÍÆ¤ò¹¥»öÎã¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¼èÁÈ¿ä¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¡×³µÍ×
¼çºÅ¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HRÁí¸¦(ProFuture³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢MS&AD¥¤¥ó¥¿ー¥ê¥¹¥¯Áí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿ÍÅª»ñËÜ¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¸¦µæ²ñ
Ä´ºº¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10Æü～12·î8Æü
»²²Ã¿ô¡¡¡¡¡¡¡§¿½¤·¹þ¤ßÁí¿ô316¼Ò¡¢´ü¸ÂÆâ²óÅú¿ô160¼Ò
¢§¡Ö¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¡×¼õ¾Þ´ë¶È¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/2025/
¢§¡ÖHC Excellence¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀè¿Ê´ë¶È¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢µá¿¦¼Ô¤ä½¾¶È°÷¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ê¤É¼Ò²ñ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.hc-excellence.jp/about/
¢£¼õ¾Þ¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÅö¼Ò»Ù±ç¤ÎÆâÍÆ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¤Ï¡ÖE¥³¥Þー¥¹¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥áー¥«ー¸þ¤±EC»ö¶È¤ÎÁí¹ç»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¼«¼ÒD2C»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£EC¤ò¡ÖÇä¾å¤òÁÏ¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÃÏÊý¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Þ¤ÇÎß·×14,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÎÎ°è(ÆÃ¤ËTikTok Shop)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±·î¤ÎÁÏ½ÐGMV(Î®ÄÌ¼è°úÁí³Û)¤¬10²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ»Ë¾å¶Ë¤á¤Æ´õÍ¤ÊÀ®²Ì¤ò¼¡¡¹¤ÈÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Î»ö¶È¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëEC»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¾¦¤¤¤Î¿·¤·¤¤·Á¡×¤ÎÂÎ¸½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¡×¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¡Ö¿ÍºàÀïÎ¬¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅý¹ç¤·¡¢»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¿Íºà¤ò·ÑÂ³ÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¿ÍÅª»ñËÜÀïÎ¬¤ÎÃì¤ËÀßÄê¤·¡¢¿Íºà¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä·Ð±ÄÅª¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÄ¾·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶ñÂÎÅª¤ÊÅö¼Ò¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç
Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¤Î¶¯¸Ç¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò¿ÍÅª»ñËÜ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤µ¤é¤ËÈôÌö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤òÃæ¿´¤ËÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(1)¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬ÅªKPI¡×¤ÎÀß·×¡§
¿ÍÅª»ñËÜ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅê»ñ¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë¤É¤¦´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎKPI¤òºöÄê¡£
(2)¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¡×¤Î¹½ÃÛ¡§
ÀßÄê¤·¤¿»ØÉ¸¤ò´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë·×Â¬¡¦²þÁ±¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¡£
(3)´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª³«¼¨¤È¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥ÀーÂÐÏÃ¡×¤ÎÀß·×¡§
¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÒÆâ³°¤Ø¸ú²ÌÅª¤Ë³«¼¨¤·¡¢»Ô¾ì¤äÅê»ñ²È¤È¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤òÀ¸¤à¥¹¥Èー¥êー¤ò¹½ÃÛ¡£
¢§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¤Î¿ÍÅª»ñËÜÅý¹çÊó¹ð½ñ¡Öitsumo Human Capital Report2025¡×¤Ï¤³¤Á¤é
https://itsumo365.co.jp/news/25009
¤³¤ì¤é¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ª¤è¤Ó¾ðÊó³«¼¨¤Ë¸þ¤±¤¿Î¾¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¿å½à¤Ê¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎºÇ¹â°Ì¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á¥´ー¥ë¥É¡×¼õ¾Þ¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤ò¼´¤È¤·¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ITSUDATSU¼Ò¤ÎISO 30414¤Ë½àµò¤·¤¿¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¦³«¼¨¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
～¡ÖµÁÌ³²½ÂÐ±þ¡×¤«¤é¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¡×¤Ø～
Åö¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÉÊ¼Á»ê¾å¼çµÁ¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Çー¥¿½¸·×¤ä²£ÊÂ¤Ó¤Î·Á¼°Åª¤Ê»Ù±ç¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ´ð½à(ISO 30414)¤¬¼¨¤¹É½ÁØÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ÎÀ°Íý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ç½¾¶È°÷¤Î»ñ¼Á¤äÁÈ¿¥¤Î¡ÖÌµ°Õ¼±¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼ÁØ¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î¿¿¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¹âÅÙ¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿Ç¼ÆÀÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¿ÍÅª»ñËÜ¤òÅê»ñ²È¤¬É¾²Á¤Ç¤¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë»ñ»º¤Ø¤ÈËá¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PBR(³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨)¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¼ÂÍø¤¢¤ë³«¼¨¡×¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://itsudatsu.com/iso30414-consulting/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºäËÜ ¼é¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¡ÖEC¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¾ï¤Ë¶È³¦½é¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈóÏ¢Â³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤«¤é´ë¶È²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¢¤ë»ñ»º¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ITSUDATSU¼Ò¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¹½ÃÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤È°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á2025¥´ー¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤Ï¢·È¤Î»òÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¡¢³Î¼Â¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Åö¼Ò¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ò¼´¤È¤·¤¿»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¶¦¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒITSUDATSU
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8-4-14ÀÄ»³¥¿¥ïー¥×¥ì¥¤¥¹8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡§¹õß· Îâ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2019Ç¯3·î5Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1,000Ëü±ß
²ñ¼ÒHP¡¡¡§ https://itsudatsu.com/
¥µー¥Ó¥¹¡§
¢£´ë¶È¸þ¤±
-ºÇÍ¥Àè°éÀ®¿ÍºàÈ¯·¡¡¦È´¤Æ¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖKANAME¡×
¡¡ https://itsudatsu.com/kaname/
-ºÇÍ¥ÀèÍ×¿ÍºàÈ¯·¡¥µー¥Ó¥¹¡ÖKANAME Recruiting¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡ÒºÎÍÑ¸þ¤±¡Ó
-ISO 30414/¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¡¡ https://itsudatsu.com/iso30414-consulting/
-·Ð±Ä¼ÔÆÃ²½·¿°Õ¼±²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖI AM CEO¡×
¡¡ https://iamceo.co.jp/
¢£¸Ä¿Í¸þ¤±
-¼«Ê¬¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤È¸þ¤¹ç¤¦¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡ÖKANAME Personal¡×
¡¡ https://itsudatsu.com/kaname-personal/
-¼«Ê¬¤ÎÁÇ¼Á¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹9¥ö·î´Ö¤Î½¸Ãæ¹ÖºÂ¡ÖKANAME Academy¡×
¡¡ https://itsudatsu.com/kaname-academy/
ITSUDATSU¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤È¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ïÃ¦¤·¤¿À®Ä¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤HR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖITSUDATSU(ÈóÄ¾ÀþÅª¤Ê¸½¾Ý)¤òºÆ¸½À¤Î¹â¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¿Í´Ö¤ò¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³ÅÙ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¹â¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£