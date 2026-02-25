M31¡¢4nm¤Ç MIPI M-PHY v5.0 IP¤ò¸¡¾Ú¡¢UFS 4.1ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤±3nm³«È¯¤ò¿ä¿Ê
¿·ÃÝ¡¢2026Ç¯2·î24Æü /PRNewswire/ -- ¥·¥ê¥³¥óÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡Ë¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëM31 Technology¡ÊM31¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¥·¥ê¥³¥ó¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎMIPI M-PHY v5.0 IP¤¬Àè¿ÊÅª¤Ê4nm¥×¥í¥»¥¹¥Îー¥É¤Ç¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë3nm¥Îー¥É¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢M31¤¬Êñ³çÅª¤Ê¹âÂ®¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆUFS 4.1¡ÊUniversal Flash Storage¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ³ËÅª¤Êµ»½ÑÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¼ÖºÜ¥¹¥Þー¥È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡¢AI¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤Þ¤ëÀÇ½Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤ª¤è¤Ó¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ëÃæ¡¢¥¨¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤Î¼ûÍ×¤ÏÈôÌöÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£M31¤¬Äó¶¡¤¹¤ëMIPI M-PHY v5.0 IP¤Ï¡¢MIPI Alliance¤Î»ÅÍÍ¤Ë¸·³Ê¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢HS-G5¡ÊHigh Speed Gear 5¡Ë¥âー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ1¥ìー¥ó¤¢¤¿¤êºÇÂç23.32Gbps¤Î¥Çー¥¿¥ìー¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢½¾Íè¤ÎHS-G4À¤Âå¤Î2ÇÜ¤ÎÀÇ½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜIP¤Ï¡¢Å¬±þ·¿¥¤¥³¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡ÊAdaptive EQ¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥Á¿¶Éý¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¥Çー¥¿¥ìー¥È´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿¿®¹æ´°Á´À¤ÈÄã¥Ó¥Ã¥È¸í¤êÎ¨¡ÊBER¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ð¥Íー¥È¡¦¥âー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë±ä¤Ð¤·¡¢¹âÀÇ½¤ÈÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
SoC¤Î³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢M31¤ÏÊñ³çÅª¤ÊUFS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊªÍýÁØ¡ÊPHY¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢JEDEC½àµò¤ÎUFSHCI v4.1¥³¥ó¥È¥íー¥éーIP¤ª¤è¤ÓUniProÀ©¸æÁØIP¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Åý¹ç¤ÎÊ£»¨À¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ISO 26262¤Ë½àµò¤·¤¿µ¡Ç½°ÂÁ´Àß·×¥×¥í¥»¥¹¤ª¤è¤ÓÇ§¾Ú¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤ª¤è¤Ó¹â¿®ÍêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥É¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAIÆ³Æþ¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼Ö¤Î¹âÅÙ²½¤ÎÄ¬Î®¤ÎÃæ¡¢M31¤Ï¹âÂ®¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹IP¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢4nm¤Ç¥·¥ê¥³¥ó¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎM-PHY v5.0ÀÇ½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢M31¤ÎRDÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëJerome Hung»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ò´°Á´Åý¹ç·¿¤ÎUFS 4.1¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÏÀèÃ¼¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼Ö¸þ¤±°ÂÁ´µ¬³Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹âÂ®¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
