³ô¼°²ñ¼ÒMTG(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼ ¹ä)¤Ï2026Ç¯3·î¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡ÖReD(¥ì¥Ã¥É)¡×Ä¾±ÄÅ¹¤ò¡¢¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±·î¡¢ÃæÉôÃÏ¶è½é¤È¤Ê¤ëPOP UP¤ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£

º£¸å¤âÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤È¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー½¬´·¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ú¼è¤ê°·¤¤³µÍ×¡Û

¢£ReD ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹ Å¹ÊÞ³µÍ×

Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§ReD ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹

¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)

½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©243-0482¡¡¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»ÔÀðÄ®13-1 ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾2³¬

±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§Ê¿Æü¡¦Æü¡¦½Ë 10:00～20:00

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚ 10:00～21:00

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë


¢£ReD ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹ Å¹ÊÞ³µÍ×

Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§ReD ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹

¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)

½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©343-0828¡¡ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó3-1-1

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori2³¬

±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10:00～21:00

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë


¢£¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä POP UP³µÍ×

³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü(¿å)～

½êºßÃÏ¡¡¡§¢©450-6001¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-1-4

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä 8F°áÎÁ»¨²ßÇä¾ì

±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢§Å¹ÊÞ¾õ¶·¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.mtgec.jp/red/shop/pages/store.aspx



¢£¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê(Î¾Å¹¶¦ÄÌ)

¡Ú°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Û

¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢(ÃËÀ­ÍÑ¡¢½÷À­ÍÑ)¡¢¥¹¥êー¥×¥¦¥§¥¢(ÃË½÷·óÍÑ)¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢(ÃË½÷·óÍÑ)

¡ÚReD¤È¤Ï¡Û

ReD¤Ï¡¢·ì¹Ô¤«¤éËèÆü¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£8¼ï¤ÎÅ·Á³¹ÛÀÐ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡ÖÆÈ¼«³«È¯Á¡°ÝVITALTECH(R)¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤¬Êü½Ð¤¹¤ë±óÀÖ³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¡¢ºÆ¤ÓÈ©¤ØÊü½Ð¡£¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¤ä¥¹¥êー¥×¥¦¥§¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹­¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯À¸¤­À¸¤­¤È¤·¤¿¿ÍÀ¸¡áVITAL LIFE¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£

ReD ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.mtgec.jp/red/


¡ÚÆÈ¼«³«È¯Á¡°Ý VITALTECH(R)(¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯)¡Û

¤¤¤«¤ËÇö¤¯À¸ÃÏ¤ò³«È¯¤Ç¤­¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Îµ¡Ç½À­¤äÍøÊØÀ­¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ReD¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆÈ¼«³«È¯Á¡°ÝVITALTECH(R)¡×¤Ï¡¢MTGÆÈ¼«¤ÎÁ¡°Ý¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡£¶ËÈùºÙ¤ËÊ´ºÕ¤µ¤ì¤¿8¤Ä¤ÎÅ·Á³¹ÛÀÐ¤òÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤ÇÁ¡°Ý¤ËÎý¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Çö¤µ1mm°Ê²¼¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¤â¥ê¥«¥Ð¥êー¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇö¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢ReD¤Ï¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¤ä¥¹¥êー¥×¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


