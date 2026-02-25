¡Ú¿·Å¹OPEN¡Û¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡ÖReD(¥ì¥Ã¥É)¡×¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¤Ë3·î¥ªー¥×¥ó¡ª¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç¤ÎPOP UP¤âÅ¸³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒMTG(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼ ¹ä)¤Ï2026Ç¯3·î¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡ÖReD(¥ì¥Ã¥É)¡×Ä¾±ÄÅ¹¤ò¡¢¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±·î¡¢ÃæÉôÃÏ¶è½é¤È¤Ê¤ëPOP UP¤ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤È¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー½¬´·¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
KV
¡Ú¼è¤ê°·¤¤³µÍ×¡Û
¢£ReD ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹ Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§ReD ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©243-0482¡¡¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»ÔÀðÄ®13-1 ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§Ê¿Æü¡¦Æü¡¦½Ë 10:00～20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚ 10:00～21:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
ReD ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹ Å¹ÊÞ¥¤¥áー¥¸
¢£ReD ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹ Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§ReD ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©343-0828¡¡ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó3-1-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10:00～21:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
ReD ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹ Å¹ÊÞ¥¤¥áー¥¸
¢£¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä POP UP³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü(¿å)～
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©450-6001¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-1-4
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä 8F°áÎÁ»¨²ßÇä¾ì
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢§Å¹ÊÞ¾õ¶·¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.mtgec.jp/red/shop/pages/store.aspx
¢£¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê(Î¾Å¹¶¦ÄÌ)
¡Ú°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Û
¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢(ÃËÀÍÑ¡¢½÷ÀÍÑ)¡¢¥¹¥êー¥×¥¦¥§¥¢(ÃË½÷·óÍÑ)¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢(ÃË½÷·óÍÑ)
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚReD¤È¤Ï¡Û
ReD¤Ï¡¢·ì¹Ô¤«¤éËèÆü¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£8¼ï¤ÎÅ·Á³¹ÛÀÐ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡ÖÆÈ¼«³«È¯Á¡°ÝVITALTECH(R)¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤¬Êü½Ð¤¹¤ë±óÀÖ³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¡¢ºÆ¤ÓÈ©¤ØÊü½Ð¡£¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¤ä¥¹¥êー¥×¥¦¥§¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¿ÍÀ¸¡áVITAL LIFE¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ReD ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.mtgec.jp/red/
¡ÚÆÈ¼«³«È¯Á¡°Ý VITALTECH(R)(¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯)¡Û
¤¤¤«¤ËÇö¤¯À¸ÃÏ¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Îµ¡Ç½À¤äÍøÊØÀ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ReD¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆÈ¼«³«È¯Á¡°ÝVITALTECH(R)¡×¤Ï¡¢MTGÆÈ¼«¤ÎÁ¡°Ý¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡£¶ËÈùºÙ¤ËÊ´ºÕ¤µ¤ì¤¿8¤Ä¤ÎÅ·Á³¹ÛÀÐ¤òÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤ÇÁ¡°Ý¤ËÎý¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Çö¤µ1mm°Ê²¼¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¤â¥ê¥«¥Ð¥êー¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇö¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢ReD¤Ï¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¤ä¥¹¥êー¥×¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸