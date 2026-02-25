Makuake¸ø³«4Æü¤Ç603Ëü±ßÄ¶¤òÃ£À®¡¢¡Öº£Æü¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Áí¹ç1°Ì¡£¥Í¥Ñー¥ë¿¦¿Í¤¬60Æü¤«¤±¤ÆÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¡Ö²»Íá¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ë171Ì¾¤¬»Ù±ç
Japan Top Trade¤Ï¡¢¥Í¥Ñー¥ë¿¦¿Í¤¬60Æü¤«¤±¤Æ¼êÃÃÂ¤¤¹¤ë²»Íá¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¡ØYECHAN ²»Íá¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯2·î22Æü¤è¤ê±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«½éÆü¤Ç±þ±ç¹ØÆþÁí³Û435Ëü±ßÄ¶¡¦ÌÜÉ¸Ã£À®Î¨4,358%¤òÆÍÇË¤·¡¢Makuake¡Öº£Æü¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Áí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¸ø³«4Æü¤Ç»Ù±çÁí³Û¤Ï603Ëü±ßÄ¶¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー171Ì¾¤ËÃ£¤·¡¢¸½ºß¤â»Ù±ç¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ñー¥ë¼êÃÃÂ¤¤Î¡Ö²»Íá¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¡×¡¢Makuake¸ø³«4Æü¤Ç603Ëü±ßÄ¶¤òÃ£À®¡£ ¡Öº£Æü¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Áí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢´Ú¹ñ600Ëü±ßÄ¶¤ËÂ³¤ÆüËÜ¤Ç¤â°ÛÎã¤ÎÀª¤¤
¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä»û±¡¤ÎÆ»¶ñ¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·º£¡¢¤³¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÆ»¶ñ¤Ë¡ÖÆü¾ï¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Makuake¤Ç2·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØYECHAN ²»Íá¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¡Ù¤Ï¡¢³«»Ï¤ï¤º¤«1Æü¤ÇÌÜÉ¸¶â³Û¤Î43ÇÜÄ¶¤È¤Ê¤ë435Ëü±ß°Ê¾å¤Î±þ±ç¹ØÆþ¤òÃ£À®¡£¸ø³«4ÆüÌÜ¤Î2·î25Æü»þÅÀ¤Ç»Ù±çÁí³Û¤Ï603Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ï171Ì¾¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù±ç³Û¤ÏÌó3.5Ëü±ß¤È¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»Ù»ý¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ë¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤15Ê¬¡×¤ò--¡Ö²»¤Ç»×¹Í¤ò¼êÊü¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥»¥ë¥Õ¥±¥¢
âÔÁÛ¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£YECHAN²»Íá¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤äÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤À²»¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È»×¹Í¤¬ÀÅ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯--¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤òÆü¾ï¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¤¿Ë¡Î§²È¡×¤ÎÂÎ¸³
YECHAN¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¤¥§¥Á¥ã¥ó»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£À®²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¡¢Èæ³Ó¡¢Ê£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¼º¤¦´¶³Ð¡×¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êÊü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤¬¥Í¥Ñー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¶öÁ³¼ª¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤Î¶Á¤¤¬¡¢ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤Ë¿´¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿¼¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¿¶Æ°¡£ÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿´¶¾ð¤¬¡¢²»¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢½é¤á¤Æ¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¡×¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿――¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢YECHAN¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£YECHAN¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëâÔÁÛ¥°¥Ã¥º¤ä¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²»¤òÌÄ¤é¤¹¡£»×¹Í¤ò»ß¤á¡¢¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»þ´Ö¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ç¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ê¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Îµ·¼°¡× ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃòÂ¤¡Ê¤Á¤å¤¦¤¾¤¦¡Ë¡×¤È¡ÖÃÃÂ¤¡Ê¤¿¤ó¤¾¤¦¡Ë¡×ÎÌ»ºÉÊ¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ë¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÍÏ¤«¤·¤¿¶âÂ°¤ò·¿¤ËÎ®¤·¹þ¤à¡ÖÃòÂ¤¡Ê¤Á¤å¤¦¤¾¤¦¡Ë¡×À½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿ÎÌ»ºÉÊ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢YECHAN²»Íá¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜÅá¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡ÖÃÃÂ¤¡Ê¤¿¤ó¤¾¤¦¡Ë¡×µ»Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ñー¥ë¤Î½ÏÎý¿¦¿Í¤¬²¿Àé¡¦²¿Ëü²ó¤ÈÃ¡¤¾å¤²¤ë¡£´°À®¤Þ¤ÇÌó60Æü¡£¤³¤Î¹©Äø¤Ë¤è¤ê¶âÂ°ÆâÉô¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¤¡¢ÃòÂ¤ÉÊ¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¤ÇÜ²»¤Î½Å¤Ê¤ê¤ÈÄ¹¤¤Í¾±¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÇÜ²»¡Ê¤Ð¤¤¤ª¤ó¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²»¤ÎÃæ¤ËÊ£¿ô¤Î¹â¤µ¤Î²»¤¬ÁØ¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¶Á¤¯²»¶Á¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë°ì¤Ä¤Î²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼þÇÈ¿ô¤¬Æ±»þ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²»¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Á¤¤Ï¼ª¤ÇÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤ÎÈùºÙ¤Ê¿¶Æ°¤È¤·¤ÆÈ©¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÃÃÂ¤À½Ë¡¤Ç¶âÂ°¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎË¤«¤ÊÇÜ²»¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
YECHAN¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²»Íá¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤Ï¡¢¥Í¥Ñー¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸·³Ê¤Ê´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ñー¥ë¸½ÃÏ¤Ç°ìÅÀ¤º¤Ä¡¢²»¤Î¿¼¤µ¡¦Í¾±¤¡¦ÇÜ²»¤Î½Å¤Ê¤ê¤ò³ÎÇ§¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½10%¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁªÊÌ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ñー¥ë¡¦¥Ò¥Þ¥é¥äÃÏ°è¤Ç¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÀµ¼°»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿YECHANÂåÉ½¼«¿È¡£°ìÅÀÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö°ìÅÀÊª¤Î¶Á¤¡×
¼êÂÇ¤ÁÃÃÂ¤À½Ë¡¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¡¦Æ±¤¸¹©Äø¤Ç¤â¡¢¶âÂ°¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¸ü¤ß¤äÃ¡¤¯°ÌÃÖ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä²»¿§¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹©¶ÈÅª¤Ê¶Ñ°ìÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¶Á¤¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥Þ¥ì¥Ã¥È¡ÊM¡¦L¥µ¥¤¥º¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥·¥ë¥¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹âµé¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ±º¡£ÆÃÊÌ¤ÊÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±ï¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¯¡¦¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤ÇË¤«¤Ê¶Á¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë²»Íá¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¼ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤Î¶Á¤
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¶âÂ°¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ä¾ÃÌ×¥Ñー¥Ä¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íî¤È¤·¤¿¤ê¶¯¤¯¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÇËÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙ¼ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÇ¯Ã±°Ì¤Ç»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤ÏËèÆü¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢²»¤òÄ°¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½YECHAN¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Î°ìÂæ¡×¤Î²»¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¿´ÃÏ¤è¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶Á¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤--60Æü´Ö¤ÎÃÃÂ¤¤È10%¤Î¸·Áª¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ð½à¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤È°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ
Wadiz¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖWadiz¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢492Ì¾¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤«¤éÁí³Û600Ëü±ßÄ¶¤Î»Ù±ç¤ò³ÍÆÀ¡£ÌÜÉ¸¶â³Û¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Makuake¡ÊÆüËÜ¡Ë¨¡¨¡ ¸½ºß¼Â»ÜÃæ
2026Ç¯2·î22Æü¤Î¸ø³«½éÆü¤Ë¡¢±þ±ç¹ØÆþÁí³Û435Ëü±ßÄ¶¡ÊÌÜÉ¸¶â³Û¤Î4,358%¡Ë¤òÃ£À®¡£128Ì¾¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤«¤é»Ù±ç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Makuake¡Öº£Æü¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤ÏÁí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«4ÆüÌÜ¤Î2·î25Æü»þÅÀ¤Ç»Ù±çÁí³Û¤Ï603Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ï171Ì¾¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾
»×¹Í¤ò¼êÊü¤¹¡¢1Æü15Ê¬¤Î¡Ö²»Íá½¬´·¡×| YECHAN ²»Íá¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë
URL
https://www.makuake.com/project/yechan_sound_bath_singing_bowl
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö
2026Ç¯2·î22Æü 9:00 - 2026Ç¯3·î29Æü 22:00
¥ê¥¿ー¥óÇÛÁ÷Í½Äê
2026Ç¯5·îËö
¥ê¥¿ー¥ó²Á³Ê
S¥µ¥¤¥º 22,400±ßM¥µ¥¤¥º 30,800±ßL¥µ¥¤¥º 36,750±ßÁ´¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È 75,075±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÁá³ä²Á³Ê¡£ÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¼Â¹Ô¼ÔJapan Top Trade¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³¤³°¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÅ¸³«¡£¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÆü¾ï¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¸·Áª¤·¤¿³¤³°À½ÉÊ¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹»ö¶È¤òÅ¸³«¡£Japan Top Trade¤Ï¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÇÛÁ÷¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤ÇYECHAN¼Ò¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÈÎÇä¸¢¤òÍ¤¹¤ëÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£