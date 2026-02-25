シリーズ史上最強のタフネスを実現した京セラ製スマホ「TORQUE® G07」がauから新登場

京セラ株式会社（代表取締役社長：谷本 秀夫、以下：京セラ）は、au向けの高耐久スマートフォン「TORQUE®」シリーズの最新モデルとして、「TORQUE® G07（トルク ジーゼロナナ）」を製品化しましたのでお知らせします。本製品は、2026年3月18日（水）よりKDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社から発売される予定です。これに先立ち、2026年2月25日（水）から予約の受け付けを開始いたします。

※店頭受け取りのWEB予約やau Online Shopでの予約は以下URLをご参照ください。

URL：https://www.au.com/mobile/product/smartphone/torque_g07/

本製品は、「強さは、新たなる境地へ。」をコンセプトに、従来の防水・防塵・耐衝撃性能に、新たに耐泥水性能などを備えTORQUEシリーズ最多となる37項目の試験をクリアし、過酷な使用条件における信頼性をさらに高めました。

京セラは、さまざまな環境下でも安心してご使用いただけるコミュニケーションツールの提供を通じて、アウトドアアクティビティを楽しむ方やタフな現場で働く方々の挑戦を後押ししてまいります。

※ オリーブは au Online Shop のみの取り扱いです

■主な特長

1. シリーズ史上最強のタフネス性能と、途切れない安心感

T ORQUE G07は、米国国防総省の調達基準「MIL-STD-810H」※1に準拠した21項目に加え、京セラ独自の16項目を含む、シリーズ最多37項目の耐久試験をクリアしています。従来モデル（TORQUE G06）と比較して、より過酷な環境下での使用が可能※2になりました。

今 回新たに耐泥水に対応し、ぬかるんだ登山道での使用など、泥水が気になるシーンでも安心して使用できます。さらに、新バンパー構造の採用により、本体に加わる衝撃力を約10％低減するなど、細部までタフネスを追求して設計しました。

また、TORQUEシリーズとして初めて衛星通信サービス「au Starlink Direct」※3のデータ通信に対応。セルラー圏外となる山間部や海上でも、メッセージ送受信や一部アプリの通信が可能です。加えて、従来モデル（TORQUE G06）の電池パックやバッテリー充電器を利用できるほか、4,585mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間のアクティビティでも安心してご使用いただけます。

※1： 「MIL-STD-810H」は米国国防総省が定める調達基準であり、本製品の耐久性を保証するものではありません。

※2： 本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

※3：「au Starlink Direct」はKDDI株式会社が提供するサービスです。対応エリア、利用条件、利用可能な通信内容、対応アプリには制限があります。詳細はKDDI株式会社の公式サイトをご確認ください。

2. 暗所でも鮮明に。進化したカメラで自然も日常も美しく記録

1/1.55インチに大型化した約5,000万画素のメインカメラに、新設計のナイトモードを搭載。夜景や暗所でもノイズを抑えた明るく鮮明な撮影が可能です。さらに、約500万画素のマクロカメラと、マクロ画像をメイン画像に重ねて記録できる「虫眼鏡フォト」により、小さな被写体も逃さず記録します。また、AIカメラ機能として、写真の影を自動で消す「影消し」や、被写体が画角に入ると自動で録画を開始する「フレームイン録画」なども新たに搭載し、アウトドアから日常まで幅広いシーンで活躍します。

左：ナイトモードオフ／右：ナイトモードオン

3. 柔軟なカスタマイズ性と快適なパフォーマンス

本体カラー、はレッド・ブラック・オリーブの3色 を展開。別売のイエロー、ブルーの正面カバー/背面カバーを組み合わせることで全5色の着せ替えが可能です。USBカバーや正面スクリーンなど、消耗しやすいパーツはユーザーご自身で交換いただけます。

新機能「タッチプラス」では、壁紙や音量、カスタムボタン設定など、あらかじめ一括設定した項目を、背面カバー裏のタグや専用のタッチプラスタグ（別売）に本体背面をタッチすることで、簡単に切り替えられます。アプリや機能の起動にも対応し、仕事や休日・アウトドアなど利用シーンに応じた設定変更がワンタッチで可能です。そのほか、アクティビティスタイルに合わせ利用シーンが広がる純正アクセサリも展開します。

■TORQUE G07購入者キャンペーン

抽選で500名さまにミニチュアTORQUEをプレゼントするキャンペーンを実施します。本賞品はTORQUE G07の新機能「タッチプラス」のタグとしても利用可能です。

（1）実施期間

（2）適用条件

次の条件のすべてを同時に満たす方。

・応募時点でTORQUE G07をご利用されており、コミュニティサイトTORQUE STYLEに会員登録されている方。

・応募期間中、TORQUE STYLEの「TORQUE G07エピソード投稿」メニューでTORQUE G07ご利用エピソードや写真を1件以上投稿された方。

・応募期間内に応募が完了している方。

・日本国内にお住まいで、発送先が日本国内の方。

※予約期間中にご購入手続きを完了された場合も対象。

※応募はお一人さま1回限り。

■コミュニティサイト 「TORQUE® STYLE」

TORQUEファンのためのコミュニティサイト「TORQUE® STYLE」では、TORQUEをさらに楽しんでいただけるコンテンツをご用意しています。本サイトに会員登録いただくと、限定コンテンツの閲覧やダウンロード、キャンペーンへの参加、ファン同士での交流など、さらにTORQUEコミュニティをお楽しみいただけます。この機会にぜひご登録ください。

URL：https://torque.kyocera.co.jp/?press

■「製品情報については、下記サイトをご覧ください

URL：https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/kyg06/?press

※「TORQUE」は京セラ株式会社の登録商標です。

※「au Starlink Direct」はKDDI株式会社の登録商標です。

※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。

◎画像、ディスプレイの表示はすべてイメージです。