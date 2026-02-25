Huawei社、 Eliud Kipchogeの運用チームと提携してスポーツの新たな可能性を実現

深圳、中国、2026年2月25日 /PRNewswire/ -- 2026年1月5日、Huawei社はマラソンの象徴であるEliud Kipchoge氏が所属するdsm-firmenich Running Teamの公式テクノロジー・コラボレーターとして、画期的な提携を発表しました。このコラボレーションは世界中にランニング文化を促進し、より多くの人々にこのスポーツを実践してもらうことを目的としています。この異業種提携はテクノロジーとスポーツの両業界ですでに大きな話題を呼んでおり、健康とフィットネスの分野におけるHuawei社の戦略的な動きについて広範な憶測を呼んでいます。



The dsm-firmenich Running Team



過去10年間、Huawei社は多様な製品のラインアップにより、健康とフィットネス業界のリーダーとしての地位を確立してきました。HUAWEI BandとWATCH FITシリーズは毎日の健康維持のために開発される一方、WATCH Dシリーズは高度なヘルスモニタリングに新たなベンチマークを構築しています。高度なスマート機能とプロ級の健康管理を組み合わせたWATCHシリーズは、Huawei社のイノベーションに対する評価を強化します。WATCH GTとWATCH Ultimateシリーズは、スキー、ダイビング、サイクリング、トレイルランニングなどの過酷なスポーツ用に設計されています。ランニングの分野だけでも、Huawei社は100人以上のランナーと長期にわたるテストを行い、レース結果の予測で97％を超える 精度を達成しています。Huawei社は疲労評価のために最先端の機械学習モデルも開発し、ランナーは科学的データに基づいてトレーニングを行えるようになります。マラソンの伝説であるEliud Kipchoge氏との提携を非常に強力にするものは、この基盤です。同氏の科学的トレーニングへの努力と比類なき実践経験は、Huawei社の技術的な強みを完全に補完し、エリートスポーツと最先端イノベーションの真の相乗効果を生み出しています。

このコラボレーションは、単なるブランド露出の域を超えます。Huawei社は、Eliud Kipchogeとdsm-firmenich Running Teamの専門的な見識を活用し、世界トップクラスのアスリートが最も過酷なトレーニング中や最高の勝負チャンスを伴う競技中に求める中核ニーズに応えます。常に世界記録を更新し続けるチームにとっては、スマートウォッチは必要不可欠なツールです。エリートスポーツの最高基準を満たし、実世界の環境で厳しいテストを受けなければなりません。都市部の渓谷や複雑な地形などの厳しい環境でも安定したルートとペースデータを得るため、世界クラスのランナーは位置に妥協のない精度を求めます。安静時心拍数、心拍変動（HRV）、睡眠の質、トレーニング負荷などの重要な指標を把握するため、超高精度の生理学的モニタリングが必須になります。つまり、トレーニングやレース戦略に対する重要な調整を通知するデータです。その他の主な考慮事項には、長距離競技用のバッテリー寿命、高強度トレーニング中の快適性、科学的に頑丈なアルゴリズムなどがあります。このコラボレーションを通じて得られた知見は、Huawei社のアルゴリズムを改良してスマートウォッチの機能を向上させる手がかりとなり、最終的にプロフェッショナルなシナリオにより適した製品を生み出すきっかけになります。



Eliud Kipchoge



Huawei社の次期スマートウォッチはエリートランナーの知見を採用し、データの精度と実世界での適応性の両面で革新をもたらすため、非常に期待されています。エリートランナーの厳しい要求に応えるにせよ、日常フィットネスの愛好家に科学に基づくトレーニングの可能性を最大限に引き出す力を与えるにせよ、この画期的なコラボレーションは業界の展望を再定義する準備が整っています。完成した製品のイノベーションと世界的なインパクトは、世界中のランナーや業界関係者を魅了することは間違いありません。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com