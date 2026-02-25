¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¿Æ»Ò¥Ð¥¤¥¯¶µ¼¼¡×¡¡2026Ç¯ ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Á¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ø¤Ö¡¢ÂÎ¸³·¿¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢°ÂÁ´¡¦ÉáµÚ³èÆ°¡ÖYRA¡Ê¥ä¥Þ¥Ï ¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥° ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆóÎØÌÈµö¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¥Ð¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤µ¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¡È¿Æ»Ò¤Ç¡É³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¿Æ»Ò¥Ð¥¤¥¯¶µ¼¼¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î´ðËÜÁàºî¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò³Ú¤·¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃÎ¼±¤äÆóÎØÌÈµö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âYRA¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®·¿°Ê¾å¤Î¼«Æ°ÆóÎØÌÈµö¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ò°ì½ï¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤¢¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°µ¤Ê¬¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¿Æ»Ò¥Ð¥¤¥¯¶µ¼¼¡×¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÏÀ½ÉÊ¤ò¡Ö°ÂÁ´¤Ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¡×¡ÖÀµ¤·¤¯¡×¡ÖÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡×¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°ÂÁ´¡¦ÉáµÚ³èÆ°¡ÖYRA¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»Ò¤Çå«¤ò¿¼¤á¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î°Õ¼±¤â¹â¤á¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤äÁõ¶ñ¤Ï²ñ¾ì¤ÇÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¼ê¤Ö¤é¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥¯ÂÎ¸³¤Ë¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³èÆ°¤Ï¡È³Ú¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤â¹â¤¤¡É¤È¤·¤Æ¡¢Âè11²ó¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡Ö¿³ºº°Ñ°÷Ä¹ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ä¥Þ¥Ï¿Æ»Ò¥Ð¥¤¥¯¶µ¼¼ ³µÍ×¡ä
¢£ ÂÐ¾Ý
¡¡¡¦¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¥Ú¥¢¡Ê¢¨Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª»Ò¤µ¤Þ2Ì¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤â2Ì¾¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¡¡¦¿ÈÄ¹115Ñ°Ê¾å¡Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤ËÂ¤¬ÆÏ¤¯¿ÈÄ¹¤ÎÌÜ°Â¡Ë
¡¡¡¦Êä½õÎØ¤Ê¤·¥Ú¥À¥ëÉÕ¤¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ÇÄä»ß¤Ç¤¤ë¤³¤È
¢£ ¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ
¡¡£±¡¥ÂÎ¸³¥³¡¼¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÄ¾ÀþÁö¹Ô¤Î¤ß¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡£²¡¥¥È¥é¥¤¥³¡¼¥¹¡ÊÆþÌç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢Áö¤ë¡¦¶Ê¤¬¤ë¡¦»ß¤Þ¤ë ¤Î´ðËÜÁàºî¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³¡¥¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¡Ê´ðÁÃ½¬½Ï¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ÀßÄê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ËÁàºî¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÝ¸î¼ÔÈ¼Áö²Ä¡Ë
¡¡£´¡¥¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥³¡¼¥¹¡Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹ÔÂÎ¸³¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡±úÆÌÆ»¤ä¾®¤µ¤Ê»³±Û¤¨¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇËÁ¸±µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÝ¸î¼ÔÈ¼Áö²Ä¡Ë¡¡
¢£ ¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¡¡¦½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¡§¥¹¥¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×
¡¡¡¦³Ú¤·¤¯°ÂÁ´¶µ°é¡§¼«Å¾¼Ö¤Ë¤â³è¤«¤»¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´»ØÆ³¤ò¼Â»Ü
¡¡¡¦¼ê¤Ö¤é¤Ç»²²ÃOK¡§¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤äÁõ¶ñ¤Ï²ñ¾ì¤ÇÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë
¡¡¡¦WEB¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¿½¤·¹þ¤ß
¢£ ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼
¡¡¡¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ä¥Þ¥ÏÇ§Äê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹
¢£ »²²ÃÈñ
¡¡¡¦¥³¡¼¥¹¡¦²ñ¾ì¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿½¹þÊýË¡
¡¡¡¡¥ä¥Þ¥Ï¿Æ»Ò¥Ð¥¤¥¯¶µ¼¼ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yra/kids-bike/¡¡
¡ã¥ä¥Þ¥Ï¿Æ»Ò¥Ð¥¤¥¯¶µ¼¼ 2026Ç¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¡Ê2026Ç¯2·î25Æü¸½ºß¤ÎÍ½Äê¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²ÃÊÑ¹¹¾ðÊó¤Ï¿ï»þ¥ä¥Þ¥Ï¿Æ»Ò¥Ð¥¤¥¯¶µ¼¼¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡YRA¿ä¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¡¡ÚE-mail¡Ûoyakobike@yamaha-motor.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ä¥Þ¥Ï¿Æ»Ò¥Ð¥¤¥¯¶µ¼¼
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yra/kids-bike/
