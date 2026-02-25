¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¥Ö¡¼¥¹¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ØFeel. Move.¡Ù2·î25Æü ÇÛ¿®³«»Ï
2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡ÊJMS2025¡Ë¡×¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¥Ö¡¼¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ØFeel. Move.¡Ù¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈ¯É½Ä¾¸å¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÇÛ¿®¤òË¾¤àÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÆü2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JMS2025¤Ç¤Ï¡¢¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤¬¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¥Ö¡¼¥¹¤Î¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡ÊÅÁÆ»¼Ô¡Ë¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¡£¥Ö¡¼¥¹¥Æ¡¼¥Þ¡Ö´¶¤¸¤ÆÆ°¤¤À¤¹¡×¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ä¥Þ¥Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿±é½Ð²È¡¦½á´ÖÂç¿Î¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¤Î¤â¤È¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ü¥«¥íP¡¦¤Ò¤È¤·¤º¤¯¡ß¤ä¤Þ¢¤¤È¡¢¥Ö¥é¥¹¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÈMOS¡É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ»³¹ÀÍ¤¤Ë¤è¤ë¶¦ºî¡£Åö¼Ò¤Î¥Ð¥¤¥¯¹©¾ì¤È¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³Ú´ï¹©¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø½é²»¥ß¥¯ V6¡Ù¤òÀè¹ÔÆ³Æþ¤·¤¿¿·¤·¤¤½é²»¥ß¥¯¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ë¥¹¥«¥Ñ¥ó¥¯¡ßEDM¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²Î»ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È´¶Æ°ÁÏÂ¤´ë¶È¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ÎÅ¯³Ø¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ë¾º²Ú¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤ä¡¢´ÑµÒ¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëCAN DO¡Ê¤Ç¤¤ë¡Ë¡á´¶Æ°¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ä°¤¯¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡È¹ÔÆ°¤¹¤ëÍ¦µ¤¡É¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡È´¶¤¸¤ÆÆ°¤¤À¤¹¡É½Ö´Ö¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É²»³ÚÀìÌç¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖKARENT¡Ê¥«¥ì¥ó¥È¡Ë¡×¤è¤ê¡¢½é²»¥ß¥¯¤Î²Î¾§¶Ê¡ØFeel. Move.¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£KARENT¤«¤é¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³Æ¼ï²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤¿¡Ènodee¡Ê¥Î¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¥Ú¡¼¥¸¡É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤¬ÉáÃÊ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡ØFeel. Move.¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
URL¡§https://n0.com/a/yxc6b5jreuqf
¢£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª/¥·¥ç¡¼±ÇÁü¤âÀä»¿¸ø³«Ãæ¡ª
ËÜºî¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤È¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥È±ÇÁü¤È¡¢¥ä¥Þ¥Ï Sound xR¤Ë¤è¤ë¹âÀººÙ¤Ê²»¶Á±é½Ð¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¹¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÈMOS¡É¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀ¸±éÁÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖTell Your World¡×¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤òÁÏ½Ð¡£´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡È´¶¤¸¤ÆÆ°¤¤À¤¹¡É½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ØFell.Move.¡ÙPerformance Music Video¡¡https://www.youtube.com/watch?v=1Qy8jm1tKSs
¡¦JMS2025 YAMAHA Message Show¡¡https://www.youtube.com/watch?v=g6cxIMl9u80
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£³Ú¶ÊÀ©ºî¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
Lyrics¡§¤Ò¤È¤·¤º¤¯¡ß¤ä¤Þ¢¤
Music¡§¤Ò¤È¤·¤º¤¯¡ß¤ä¤Þ¢¤ / Ãæ»³¹ÀÍ¤
Arrange¡§Ãæ»³¹ÀÍ¤ / sKnow
Mixing Engineer¡§¥µ¥«¥¿¥³¥¹¥±
Sound Director¡§È«»³ÂóÌé
Creative Director¡§Âç¿¹¹¯¹°
Producer¡§½á´ÖÂç¿Î
<»²¹Í¾ðÊó>
¢£¡Ø½é²»¥ß¥¯ V6¡Ù¤Ï2026Ç¯4·î¤ÎÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¡ØFeel. Move.¡Ù¤ÎÀ©ºî»þ¤ËÀè¹ÔÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿½é²»¥ß¥¯¤ÎºÇ¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø½é²»¥ß¥¯ V6¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µìÍè¤ÎVOCALOIDÈÇ¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢39Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´Í½Ìó¤äÂÎ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ø½é²»¥ß¥¯ V6¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6
¢£¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤È¤Ï¡¡
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤â²Î¤ò²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤Ç¤¹¡£ÂçÀª¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Ç²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌö¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤ÏÀ¤³¦¤Ë³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://piapro.net
¢£VOCALOID¡Ê¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¡¿ÄÌ¾Î¡§¥Ü¥«¥í¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖVOCALOID¡×¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2003Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ê³ÚÉè¾ðÊó¡Ë¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¶Ê¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¹çÀ®µ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î±þÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¥¤¤Ê²Î»ì¡¢¹¥¤¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¹¥¤¤ÊÀ¼¡¢¹¥¤¤Ê²Î¤¤Êý¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ©ºî´Ä¶¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¥í¡¼¥ë¤Ë²Î»ì¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆþÎÏ¤Ç¤¤ëÄ¾´¶Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê²ÎÀ¼Ä´À°¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤°¤Ë¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¿Í´Ö¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿²ÎÀ¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¡×¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
VOCALOID¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.vocaloid.com/
¢¨¡ÖVOCALOID¡Ê¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ü¥«¥í¡×¤Ï¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÉô¡¡´ë²è¿ä¿ÊGr¡¡0538-37-1759
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
https://n0.com/a/yxc6b5jreuqf