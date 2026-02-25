Ç¥¿±¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤òÆ±Äê
ËÜ¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦»ÒµÜ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÇ¥¿±À®Î©¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸(¡ö1)¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Æ±Äê¤·¤¿¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤ÏCD169¡ÊSiglec-1¡Ë(¡ö2)¤òÈ¯¸½¤·¡¢Ãå¾²¤ÎºÝ¤ËÀ©¸æÀTºÙË¦¡ÊTreg¡Ë(¡ö3)¤ò»ÒµÜ¤Ë½¸¤á¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Îµ¡Ç½Äã²¼¡¿½üµî¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏTreg¤Î½¸ÀÑ¤¬¾ã³²¤µ¤ì¡¢Ãå¾²¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤¬»ºÀ¸¤¹¤ë¥±¥â¥«¥¤¥ó¡Ê¡ö4¡Ë¡ÊÎã¡§CCL8 ¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢Treg¤Î½¸ÀÑ¤òÂ¥¤¹µ¡¹½¤Î°ìÃ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ò¥È¤Î»ÒµÜÆâËì¤Ç¤â¡¢Treg¤ò½¸ÀÑ¤µ¤»ÆÀ¤ëCD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤ËÁêÅö¤¹¤ëºÙË¦¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¡¢ÉÔÇ¥¡¦ÉÔ°é¾É(¡ö5)¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ³µÍ×
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¿Í´Ö³ÈÄ¥¡¦¼ê¤Î³°²Ê³Ø¤ÎÂçÌÚ Âóµæ¿Í ÆÃÇ¤½õ¶µ¡¢Ê¿ÅÄ ¿Î ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢´ôÉìÂç³Ø±þÍÑÀ¸Êª²Ê³ØÉô½Ã°å³°²Ê³Ø¤ÎµÜÏÆ ¿µ¸ã ½Ú¶µ¼ø¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¼ÂÃæ¸¦¤ÎËö¾¾ À¿ ½êÄ¹¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Treg¤ò»ÒµÜÆâËì¤Ø½¸ÀÑ¤µ¤»¤ëCD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤·¡¢Ç¥ÕÔÀ¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±¤ÎÀ®Î©¤Ë¤Ï¡¢¼õÀºÍñ¤¬»ÒµÜÆâËì¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë²áÄø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃå¾²¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£»ÒµÜÆâËì¤ÏÃå¾²¤ÎºÝ¤Ë¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇÓ½ü¤µ¤ìÆÀ¤ë¡Ö°ÛÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¼õÀºÍñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ°ÛÅª¤ÊÌÈ±Ö´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Treg¤Ï¡¢²á¾ê¤Ê±ê¾ÉÈ¿±þ¤òÍÞÀ©¤·¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÈ¯¾É¤òËÉ¤°ÌÈ±ÖºÙË¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢Treg¤¬»ÒµÜÆâËì¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Ç¥¿±¤ÎÀ®Î©¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Treg¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç»ÒµÜÆâËì¤Ø½¸ÀÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î»ÒµÜÆâËì¤ÎÁ´ÌÈ±ÖºÙË¦¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥»¥ëRNA-seq¡ÊscRNA-seq¡Ë(¡ö6)¤Ë¤è¤ê²òÀÏ¤·¡¢CD169¤òÈ¯¸½¤¹¤ë¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤òÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¾²Ä¾Á°¤Î»ÒµÜÁÈ¿¥¤òÌÈ±ÖÀ÷¿§¤Ç²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Î¶áËµ¤ËTreg¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Ï¡¢ÌÈ±Ö´²ÍÆ¤Ë´Ø¤ï¤ë°äÅÁ»Ò·²(¡ö7)¤Ë²Ã¤¨¡¢CCL8¤òÉ®Æ¬¤Ë¥±¥â¥«¥¤¥ó¤òÂ¿¤¯»ºÀ¸¤¹¤ëÆÃÄ§¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Î·çÂ»¡¿½üµî¥â¥Ç¥ë(¡ö8)¤òÍÑ¤¤¤Æ²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ÒµÜ¤Ç¤ÎTreg½¸ÀÑ¤¬Äã²¼¤·¡¢Ãå¾²¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤¬Ãå¾²´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÌÈ±Ö´Ä¶·ÁÀ®¡¢ÆÃ¤ËTreg¤Î½¸ÀÑ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥È¤Î»ÒµÜÆâËì¤Ç¤â¡¢²òÀÏ¤·¤¿Á´¸¡ÂÎ¤ÇCD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤ËÁêÅö¤¹¤ëºÙË¦¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÉÔÇ¥¡¦ÉÔ°é¾É¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢Ãå¾²´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÌÈ±Ö´Ä¶·ÁÀ®¤ÎÍý²ò¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÔÇ¥¡¦ÉÔ°é¤Ë´Ø¤ï¤ëÌÈ±Ö³ØÅª´ðÈ×¤Î²òÌÀ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÌÈ±Ö´Ä¶¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅÀïÎ¬¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19ÆüÉÕ¤Ç¡ØCell Reports¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥ÇØ·Ê
¡¡Ç¥¿±¤Ï¡¢ÂÛ»ù¤È¤¤¤¦¡ÖÈ¾Ê¬¤¬Èó¼«¸Ê¡×¤Ç¤¢¤ëÂ¸ºß¤òÊìÂÎ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÆÃ¼ì¤ÊÌÈ±Ö¾õÂÖ¡ÊÌÈ±Ö´²ÍÆ¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÈ±Ö´²ÍÆ¤ÎÇËÃ¾¤Ï¡¢Ãå¾²ÉÔÁ´¤äÎ®»º¤Î¸¶°ø¤È²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Treg¤ÏÌÈ±Ö´²ÍÆ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤ÊºÙË¦¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¥¿±¤ÎÀ®Î©¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Æ°Êª¼Â¸³¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Treg¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç»ÒµÜÆâËì¤Ø½¸ÀÑ¤·µ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
£²¡¥¸¦µæÀ®²Ì
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹»ÒµÜ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤òscRNA-seq¡¢¥Õ¥íー¥µ¥¤¥È¥á¥È¥êー¡¢ÌÈ±ÖÀ÷¿§¡¢ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²òÀÏ¤·¡¢Mrc1¡¢Folr2¡¢Il10¤Ê¤É¤ÎÌÈ±ÖÍÞÀ©À°äÅÁ»Ò·²¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Treg¤ò½¸ÀÑ¤µ¤»¤ë¥±¥â¥«¥¤¥ó°äÅÁ»Ò¡ÊCCL8 ¤Ê¤É¡Ë¤ò¹âÈ¯¸½¤¹¤ëCD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤òÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤òÀ¸ÂÎÆâ¤ÇÁªÂòÅª¤Ë½üµî¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æµ¡Ç½¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½üµî·²¤Ç¤ÏÃå¾²¤¬¤Û¤ÜÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£Ãå¾²´ü¤Ë¤ÏTreg¤¬CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Î¶áËµ¤ËÂ¿¤¯¶Éºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤¬Treg½¸ÀÑ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Ï»ÒµÜÆâ¤ÎCCL8¤Î¼çÍ×¤Ê»ºÀ¸¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¸òÇÛ¸å¤Ë¤½¤Î»ºÀ¸¤òÁýÂç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Treg¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ï¸òÇÛ¸å3ÆüÌÜ¤Ç¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ëCCL8¤ÎÈ¯¸½¥Ôー¥¯¤È°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ1¡¡CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤ÏÇ¥ÕÔÀ¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤ò½üµî¡¢¤â¤·¤¯¤ÏCCL8¤ò·çÂ»¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸òÇÛ¸å¤Î»ÒµÜÆâËì¤Ø¤ÎTreg½¸ÀÑ¤ÈÃå¾²¿ô¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤ÏCCL8¤ò»ºÀ¸¤·¡¢Ãå¾²´ü¤ÎTreg¤Î½¸ÀÑ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¥¿±À®Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Á´¿ÈÀ¤ËÌÈ±ÖÍÞÀ©¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊìÂÎ¤ÈÂÛ»ù¤Î¶³¦Àþ¤Ç±ê¾É¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÀ¸ÂÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Þ2¡¡CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Ï»ÒµÜÆâËì¤Ø¤ÎTreg¤Î½¸ÀÑ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ò¥È»ÒµÜÆâËì¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎscRNA-seq¥Çー¥¿ºÆ²òÀÏ¤ÈÌÈ±ÖÀ÷¿§¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ò¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Þ¥¦¥¹¤ÇÆ±Äê¤·¤¿CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤ËÁêÅö¤¹¤ëºÙË¦¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¥Ò¥È¤Ç¤Ï¡¢TregÂ¦¼õÍÆÂÎ¡ÊCXCR6/CCR6¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ê¥¬¥ó¥É¡ÊCXCL16/CCL20¡Ë¤¬CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Ç¹âÈ¯¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CellPhoneDB¤Ë¤è¤ëºÙË¦´ÖÁê¸ßºîÍÑ²òÀÏ(¡ö9)¤Ç¤âTreg¤È¤ÎÍ¥°Ì¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼´¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3¡¡¥Ò¥È»ÒµÜÆâËì¤Ë¤ª¤±¤ëCD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥Ò¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âCD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤¬Treg¤ò»ÒµÜ¤Ë½¸ÀÑ¤µ¤»¡¢Ç¥¿±¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¸¦µæ¤ÏÉÔÇ¥¡¦ÉÔ°é¾É¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÉ¸Åª¸õÊä¤òÄó¼¨¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£³¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖTreg¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç»ÒµÜÆâËì¤Ø½¸ÀÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤¬¤½¤Î½¸ÀÑ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ëÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢Ãå¾²´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÌÈ±Ö´Ä¶·ÁÀ®¤ÎÍý²ò¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÔÇ¥¡¦ÉÔ°é¤Ë´Ø¤ï¤ëÌÈ±Ö³ØÅª´ðÈ×¤ÎÍý²ò¤Ë»ñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏTreg½¸ÀÑ¤òÁàºî¤¹¤ë¼£ÎÅÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£´¡¥»Ù±ç¡¦¼Õ¼
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ²Ê¸¦Èñ¡Ê22K07138, 25K12676¡Ë¡¢ÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED-CREST, 23gm1510005h0003¤ª¤è¤ÓAMED-SCARDA, 263fa627006h0005¡Ë¡¢ÁÏÈ¯Åª¸¦µæ»Ù±ç»ö¶È¡ÊJPMJFR233W¡Ë¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¿Àß·°å³Ø¸¦µæ¿¶¶½ºâÃÄ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í º£°æÀº°ìµÇ°ºâÃÄ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ËÙ²Ê³Ø·Ý½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í»ýÅÄµÇ°°å³ØÌô³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÑ¸ìÀâÌÀ
(¡ö1)¡¡¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¡§ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÉÂ¸¶ÂÎ¤äÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÙË¦À®Ê¬¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Ê¬²ò¡¦½üµî¤¹¤ëÆ¯¤¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÁÈ¿¥¤Ë¾ïºß¤·¤Æ±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê½¤Éü¤ò½õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(¡ö2)¡¡CD169¡ÊSiglec-1¡Ë¡§ÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ëÊ¬»Ò¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸½¸ÃÄ¤Ç¹â¤¯È¯¸½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎCD169¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢Ãå¾²´ü¤ÎÌÈ±Ö´Ä¶·ÁÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤òÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¡ö3)¡¡À©¸æÀTºÙË¦¡ÊTreg¡Ë¡§²á¾ê¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ÆÂÎ¤ò¼é¤ëTºÙË¦¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±¤Ç¤Ï¡¢ÊìÂÎ¤¬ÂÛ»ù¡ÊÊìÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¼«¸ÊÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÌÈ±Ö´²ÍÆ¤Î°Ý»ý¤Ë½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºä¸ý»ÖÊ¸ÀèÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(¡ö4)¡¡¥±¥â¥«¥¤¥ó¡§ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î°ÜÆ°¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥·¥°¥Ê¥ëÊ¬»Ò¤Ç¤¹¡£¥±¥â¥«¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤ØÌÈ±ÖºÙË¦¤¬°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶É½ê¤ÎÌÈ±Ö´Ä¶¤¬·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤¬CCL8¤Ê¤É¤Î¥±¥â¥«¥¤¥ó¤ò»ºÀ¸¤·¡¢Treg¤Î½¸ÀÑ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¡ö5)¡¡ÉÔÇ¥¡¦ÉÔ°é¾É¡§ÉÔÇ¥¤Ï¡¢°ìÄê´ü´ÖÇ¥¿±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇ¥¿±¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔ°é¾É¤Ï¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤âÎ®»º¤ä»à»º¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½Ð»º¤Ë»ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
(¡ö6)¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥»¥ëRNA-seq¡ÊscRNA-seq¡Ë¡§ÁÈ¿¥¤ò¹½À®¤¹¤ëºÙË¦¤ò1¸Ä¤º¤Ä²òÀÏ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÙË¦¤Ç¤É¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ê°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¡Ë¤òÄ´¤Ù¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£»÷¤¿ºÙË¦¤Ç¤â¾õÂÖ¤Î°ã¤¤¤ò¶èÊÌ¤Ç¤¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊºÙË¦½¸ÃÄ¤ÎÆ±Äê¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
(¡ö7)¡¡ÌÈ±Ö´²ÍÆ¤Ë´Ø¤ï¤ë°äÅÁ»Ò·²¡§ÌÈ±Ö´²ÍÆ¤È¤Ï¡¢±ê¾ÉÈ¿±þ¤òÍÞÀ©¤·¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±¤Ç¤Ï¡¢ÂÛ»ù¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤ÌÈ±Ö´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÈ±Ö´²ÍÆ¤Ë´Ø¤ï¤ë°äÅÁ»Ò·²¤È¤Ï¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤Ë´Ø¤ï¤ë°äÅÁ»Ò¡ÊÎã¡§Il10 ¤Ê¤É¡Ë¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
(¡ö8)¡¡CD169ÍÛÀ¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Î·çÂ»¡¿½üµî¥â¥Ç¥ë¡§CD169¤òÈ¯¸½¤¹¤ëºÙË¦¤ËÀ¸ÂÎÆâ¤ÇÁªÂòÅª¤ËºÙË¦»à¤òÍ¶Æ³¤·¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¼Â¸³Æ°Êª¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎºÙË¦¤À¤±¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¥¿±À®Î©¤Ê¤É¤Î¸½¾Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë°ø²Ì´Ø·¸¤ÎÉ¾²Á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
(¡ö9)¡¡CellPhoneDB¤Ë¤è¤ëºÙË¦´ÖÁê¸ßºîÍÑ²òÀÏ¡§ºÙË¦¤¬½Ð¤¹Ê¬»Ò¡Ê¥ê¥¬¥ó¥É¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤ëÊ¬»Ò¡Ê¼õÍÆÂÎ¡Ë¤ÎÈ¯¸½¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ºÙË¦Æ±»Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿äÄê¤¹¤ë²òÀÏ¼êË¡¤Ç¤¹¡£scRNA-seq¤Ê¤É¤ÎÃ±°ìºÙË¦²òÀÏ¥Çー¥¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤É¤ÎºÙË¦Æ±»Î¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§Cell Reports
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Identification of endometrial CD169+ macrophages essential for Treg cell accumulation and implantation
Ãø¼Ô¡§Takuto Ohki*, Shingo Miyawaki**, Tsunaki Higa, Hiroki Yamazaki, Hiromu Okaki, Ryusuke Nakajima, Kai Kitamura, Megumi G. Nakagawa, Tsukasa Sanosaka, Hitoshi Tsugawa, Kurara Honda, Akihiro Hirata, Takeshi Goto, Mika Handa, Katsuhiro Tokutake, Sota Saeki, Michiro Yamamoto, Kazuhiro Watanabe, Sadatoshi Maeda, Masaki Takasu, Yuki Sugiura, Tsuyoshi Takiuchi, Jun Kohyama, Makoto Suematsu, and Hitoshi Hirata
*ÀÕÇ¤Ãø¼Ô¡¢**¶¦Æ±ÀÕÇ¤Ãø¼Ô
DOI: 10.1016/j.celrep.2026.117040¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡