¡Ú¿·Å¹OPEN¡Û¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡ÖReD¡× ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¤Ë 3 ·î¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒMTG¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼¹ä¡Ë¤Ï2026Ç¯3·î¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡ÖReD¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×Ä¾±ÄÅ¹¤ò¡¢¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±·î¡¢ÃæÉôÃÏ¶è½é¤È¤Ê¤ëPOP UP¤ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤È¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー½¬´·¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ReD ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹ Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§ReD ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026 Ç¯3 ·î5 Æü(ÌÚ)
½»½ê¡§¢©243-0482
¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»ÔÀðÄ®13-1
¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾2 ³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¦Æü¡¦½Ë10¡§00～20¡§00
ÅÚ 10¡§00～21¡§00
¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¢£ReD ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹ Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§ReD ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026 Ç¯3 ·î13 Æü(¶â)
½»½ê¡§¢©343-0828
ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó3-1-1
¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori2 ³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¢£¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä POP UP³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü(¿å)～
½»½ê¡§¢©450-6001
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-1-4
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä
8F°áÎÁ»¨²ßÇä¾ì
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¢¨Å¹ÊÞ¾õ¶·¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.mtgec.jp/red/shop/pages/store.aspx
¢£¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡ÊÎ¾Å¹¶¦ÄÌ¡Ë
¡Ú°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Û
¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¡ÊÃËÀÍÑ¡¢½÷ÀÍÑ¡Ë¡¢¥¹¥êー¥×¥¦¥§¥¢¡ÊÃË½÷·óÍÑ¡Ë ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¡ÊÃË½÷·óÍÑ¡Ë
ReD¤È¤Ï
ReD¤Ï¡¢·ì¹Ô¤«¤éËèÆü¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£8¼ï¤ÎÅ·Á³¹ÛÀÐ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡ÖÆÈ¼«³«È¯Á¡°ÝVITALTECH®¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤¬Êü½Ð¤¹¤ë±óÀÖ³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¡¢ºÆ¤ÓÈ©¤ØÊü½Ð¡£¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¤ä¥¹¥êー¥×¥¦¥§¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¿ÍÀ¸¡áVITAL LIFE¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£ReD ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.mtgec.jp/red/
ÆÈ¼«³«È¯Á¡°Ý VITALTECH®¡Ê¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
¤¤¤«¤ËÇö¤¯À¸ÃÏ¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Îµ¡Ç½À¤äÍøÊØÀ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ ReD ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆÈ¼«³«È¯Á¡°Ý VITALTECH® ¡×¤Ï¡¢ MTG ÆÈ¼«¤ÎÁ¡°Ý¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡£¶ËÈùºÙ¤ËÊ´ºÕ¤µ¤ì¤¿ 8 ¤Ä¤ÎÅ·Á³¹ÛÀÐ¤òÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤ÇÁ¡°Ý¤ËÎý¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Çö¤µ 1mm °Ê²¼¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¤â¥ê¥«¥Ð¥êー¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇö¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢ ReD ¤Ï¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¤ä¥¹¥êー¥×¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸