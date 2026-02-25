¡ÚÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¡ÛÃÏ°è³èÀ²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³ù¥±Ã«¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óDAY!!¡×¤ò3/14¡¦15¤Ë³«ºÅ
ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§»ÔÀî»Ô¹ñÉÜÂæ ³ØÄ¹¡§µÜºêÎÐ¡ËÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡Ê³ØÉôÄ¹¡§º£°æ½ÅÃË¡Ë¤Ï¡¢³ù¥±Ã«»Ô¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö³ù¥±Ã«¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óDAY!!¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é³ù¥±Ã«»Ô¤ÈÏ¢·È¤··ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ï2021Ç¯12·î¤Ë³ù¥±Ã«»Ô¤ÈÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±»Ô¤ÎÃÏ°è¾Ò²ðºý»Ò¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¾å±Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤äÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë²»À¼¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤³¹Êâ¤¥Ä¥¢ー¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤à¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢³ØÀ¸´ë²è¤È¤·¤Æ³¹Êâ¤¤È¡¢¿·¤¿¤Ë»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬»ÔÆâ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¤¥Þ¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Öー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¼£²ñ¤äÃÏ°èÃÄÂÎ¶¨ÎÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡¦È¯¸«¤Ç¤¤ë2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö³ù¥±Ã«¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óDAY!!¡×¤Î³µÍ×
¢¨ÌµÎÁ¡¦ÆþÂà¾ì¼«Í³
³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Å¸¼¨
¢¨3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00～¡¢È¬¾æÂÀ¸Ý¤µ¤Ä¤Þ²ñ¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢³ù¥±Ã«»Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¼«¼£²ñ¡¦ÃÏ°èÃÄÂÎ¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£