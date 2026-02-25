¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLive¡ª²£ÉÍ 2026¡×¤Ë¶¨»¿¡£4·î4-5Æü¤ËÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«
¡Á¥Ü¡¼¥È¤äÄãÂ®¾®·¿EV¡¢eBike¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿²»À¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡Á
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¡ÖLive¡ª²£ÉÍ2026¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMobilit.E.S¡Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥¹¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLive¡ª²£ÉÍ¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ò¡Ö²»³Ú¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÔ¿´Î×³¤Éô¤Î²»³Ú»ÜÀß¡¦Ì±´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²»³ÚÃÄÂÎ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ê¤É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖLive¡ª²£ÉÍ¡×²ñ¾ì¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢eBike¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Ë¡¢e-Float Terrace¡Ê¥Ü¡¼¥È¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÄãÂ®¾®·¿EV¼ÖÎ¾ ¡Ë¡¢3¼ïÎà¤Î¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ÎÅÅÆ°À½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£°ÌÃÖ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMobilit.E.S¡Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥¹¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¡£²Æì¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¡Ö³¤ÃæÆ»Ï©¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ¤¤¡¢²Æì¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡Öº¬´Ö¤¦¤¤¡×¤¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·²»À¼¤Ç²£ÉÍ¤Î³¹¤ò¥¬¥¤¥É¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤Î³¹¤ò¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖMobilit.E.S¡Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥¹¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³
³Æ¼ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢¡ÖLive¡ª²£ÉÍ¡×¼Â»Ü¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¡¦Í½ÌóÊýË¡¡§
3·î16Æü¡Ê·î¡Ë10»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤Î¾ò·ï¤äÍ½ÌóÊýË¡¤Ê¤É¡¢²¼µWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/events/mobilites/
¡ÅÅÆ°¿ä¿Êµ¡¡ÖHARMO¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ü¡¼¥È¡Öe-Float Terrace¡×¾èÁ¥ÂÎ¸³
¡ÖLive¡ª²£ÉÍ¡×¤Î²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ç¡¢²£ÉÍ¤ÎÈþ¤·¤¤±¿²Ï¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMobilit.E.S¡Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥¹¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢±¿²Ï¥Ñ¡¼¥¯¡Á¤×¤«¤ê»·¶¶¤ò·ë¤Ö¹ÒÏ©¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÀÅ¤«¤Ê¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢³¤¤Î¾å¤«¤é¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÀä·Ê¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾èÁ¥¾ì½ê¡¦¹ÒÏ©¡ä
¡ã±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
https://digitalpr.jp/table_img/1620/128895/128895_web_1.png
¢¨¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥ä¥Þ¥Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¾è¼ÖÂÎ¸³
²£ÉÍ¤Î³¹¤ò¥ä¥Þ¥Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Æ¤´°ÜÆ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖLive¡ª²£ÉÍ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖMobilit.E.S¡Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥¹¡Ë¡×¤Î´Ñ¸÷°ÆÆâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥â¡¼¥ë¸ø±à¡Á²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¡¼¥¸´Ö¤Î°ÜÆ°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾è¼Ö¾ì½ê¡¦±¿¹Ò¥ë¡¼¥È¡ä
¡ã±¿¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£eBike¾è¼ÖÂÎ¸³
eBike¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤ò¼«Í³¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÌó30Ê¬¡Ë¡£¡ÖLive¡ª²£ÉÍ¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡ÖMobilit.E.S¡Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥¹¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢eBike¤Ç½Ð³Ý¤±¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡Öº¬´Ö¤¦¤¤¡×¤Î±ÇÁü¤òYamaha E-Ride Base»ÜÀßÆâ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÍøÍÑ»þ´Ö¡ä
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë10:00~16:30
¡ã¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¡ä
CROSSCORE RC
¡ã¾ì½ê¡ä
Yamaha E-Ride Base¡Ê¥ä¥Þ¥Ï ¥¤¡¼¥é¥¤¥É ¥Ù¡¼¥¹¡Ë
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/access/
¢¨¡ÖLive¡ª²£ÉÍ¡×´ü´Ö³°¤â¡¢»ÜÀß¤Ç¤ÏeBikeÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï»ÜÀßWEB¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖMobilit.E.S¡Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¤±°ÌÃÖ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤¬ ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²£ÉÍ¤Ç¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ë¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡Ë¡¢²Æì¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡Öº¬´Ö¤¦¤¤¡×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¡¼¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼Â¸½¡£º£¸å¤âIP¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤ä»ÔÄ®Â¼¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãº¬´Ö¤¦¤¤¡ä
²Æì¤ÎÊ¸²½¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¡¢åºÎï¤Ê³¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¤²ÆìÎÁÍý¤Ê¤É¡¢²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡£
YouTube¤äTwitter¤Ê¤É¤ÎSNS¤òÃæ¿´¤Ë¡¢TV¡¦CM¡¦»¨»ï¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç³èÌöÃæ¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï11Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¸©Æâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
▶YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§ https://www.youtube.com/channel/UCES4K104k-D2HthE46z9VHQ
▶¸ø¼°Twitter¡§ https://twitter.com/ui_nema
▶¸ø¼°HP¡§https://okinawaclub.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ë¡¼¡ä
¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ë¡¼¤Ï²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡¢Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤´ë¶È¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ËÂ©¤Å¤¯¡Ö¤¢¤·¤Ó¡Ê¡áÍ·¤Ó¡Ë¡×¤Î¿´¤ò ¼ÒÌ¾¤Ë·Ç¤²¡¢²Æì¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ashibi.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¡¼¥ì¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¡¼¥ì¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÈÌÀ¤È±ÇÁü¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Æ¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://colore-design.co.jp/
¢£Live¡ª²£ÉÍ2026 ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆüÄø¡Û
2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Ë¤è¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤Ï¡¢4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö
¡Ú¼ç¡¡¡¡ºÅ¡Û²£ÉÍ¥¢¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ú¶¦¡¡¡¡ºÅ¡Û²£ÉÍ»Ô¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ê¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡½ÐÅ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥ÉÅý³çÉô¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÉôE-RIDE BASE²£ÉÍ¥°¥ë¡¼¥×
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§045-228-8760
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥¹ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/events/mobilites/
Live¡ª²£ÉÍ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://liveyokohama.jp/
e-Float Terrace
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/eft/
