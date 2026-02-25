¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Î¥¦¥§¥Ö³èÍÑ¡¦¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤Î¶¯²½¤È¼¡À¤Âå¥¦¥§¥Ö¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡§µµ°æ¹ÌÆóÂåÉ½Íý»ö¡Ë¤ÈAutomattic Inc.¤Ï¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥§¥Ö³èÍÑ¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¡¦Ã»´üÂç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»Åù¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤ä¥¦¥§¥Ö³èÍÑÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¼ÂÁ©Åª¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¦¥§¥Ö¿Íºà¤Î°éÀ®¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ãµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ä¡¼¥ë¤ÎÁªÄê¡¢¼ÂÌ³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶µ°éÆâÍÆ¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ëÈ¯¿®ÎÏ¤Î°éÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WACA¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÄÌ¤¸¶µ°é¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Automattic Inc.¤Ï¡¢WordPress¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
WACA²ñ°÷¡¢¤È¤ê¤ï¤±Âç³ØÅù¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿Íºà¤Î³èÌöµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
³Ø¹»¶µ°é¤ª¤è¤ÓÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¡¦¥¦¥§¥Ö³èÍÑÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¹ÖµÁ¤ÎÆ³Æþ
¶µ°é¸½¾ì¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷
¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¦¥§¥Ö¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ãµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
¢£¼ç¤ÊÄó·ÈÆâÍÆ
1¡¥¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±´ë²è¡¦¿ä¿Ê
Âç³Ø¡¦Ã»´üÂç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»Åù¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÖµÁ¡¢±é½¬¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î´ë²è
WordPress¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¡¦¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡¦ÃÏ°èÏ¢·È·¿¼ø¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÀß·×
2¡¥¹Ö»Õ¡¦ÀìÌç¿Íºà¤Î³èÍÑ
WACA²ñ°÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹Ö»Õ¸õÊä¤Î¾Ò²ð
Automattic¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È»×ÁÛ¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹Ê¸²½¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¶µ°éÆâÍÆ¤ÎÄó¶¡
3¡¥¥Ä¡¼¥ë¡¦´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È
¶µ°éÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤¿WordPress¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¸¡Æ¤
¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¡¦±¿ÍÑÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¸¡Æ¤
4¡¥¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¿Íºà°éÀ®»Üºö
³ØÀ¸¡¦¶µ°÷¡¦¼ÂÌ³¼Ô¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø»²²Ã¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
ÊÙ¶¯²ñ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¸¡Æ¤
¢£Å¸Ë¾
ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¦¥§¥Ö³èÍÑ¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢³ØÀ¸¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Î·Á¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ°é¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹Ê¸²½¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿¿Íºà°éÀ®¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Î¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¡£»ñ³ÊÇ§Äê¡¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¡¢´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÌ³¤È¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä¥¦¥§¥Ö¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎÇ§Äê¹ÖºÂ¤ª¤è¤ÓÇ§Äê»î¸³¤Ï2010Ç¯°ÊÍè6Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¼õ¹Ö¡¦¼õ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Automattic Inc.
Automattic ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WordPress.com¡¢WooCommerce¡¢Jetpack¡¢Tumblr¡¢Beeper¡¢WordPress VIP ¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢e¥³¥Þ¡¼¥¹¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬»¶·¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÏ°è¤Ç1453¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬108¤Î°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏGPL¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î²¼¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
support@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤È¤Ï
https://www.waca.or.jp/association/
Automattic Inc.
https://automattic.com/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤È¤Ï
https://www.waca.or.jp/course/wac/
