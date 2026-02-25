¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÂè6²óCSA¾Þ¡Á20Âå¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡Ö¼¡À¤Âå·¿⼈ºà¡×ÁÏ½Ð´ë¶È¡Á¡Ù¤ò¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾¶¶ ÀµÌÀ¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CSA·Ð±Ä¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§±ÛÃÒ ÄÌ¾¡¡Ë¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÂè6²óCSA¾Þ¡Á20Âå¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡Ö¼¡À¤Âå·¿¿Íºà¡×ÁÏ½Ð´ë¶È¡Á¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡CSA¾Þ¤Ï¡¢ËÜ¶È¤Ç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¹â¤¤¼ý±×À¤Î°Ý»ý¤ËÄ©¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¼ã¼ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÇÚ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤ÎÁÏÀß¸å¡¢º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡CSA¤È¤Ï¡¢¡ÖCareer¡×¡ÖSelect¡×¡ÖAbility¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¢¤ëCareerSelectAbility®¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¼«¸ÊÁªÂòÎÏ®¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤ëÎÏ¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¼õ¾ÞÍýÍ³
¡Ç¯¸ù½øÎó¡¦¹ÅÄ¾Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÂÇÇË¤¹¤ë¿Í»öÀ©ÅÙÊÑ³×
¡¡¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÊÄºÉ´¶¤ËÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢¿Í»öÀ©ÅÙÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¡£¡ÖCSA¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¼«¸ÊÁªÂòÎÏ¡Ë¡×¤Î³µÇ°¤Ë¼¨º¶¤òÆÀ¤Æ¡¢¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Øºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åùµé¡¦É¾²Á¡¦Êó½·À©ÅÙ¤Ê¤É¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë²þÄê¤·¡¢¼ã¼ê¤¬¼«Î§Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë´Ä¶¤ò·Ð±Ä¼çÆ³¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¼ã¼ê¤ËÂç¤¤ÊºÛÎÌ¤òÍ¿¤¨¡¢Ä©Àï¤òÂ¥¤¹É÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë
¡¡20Âå¤Î¼ã¼ê¤¬»ö¶È¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾ÍèÅª¤Ê²ñ¼Ò¤Ø¤Î¹×¸¥¤ä¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼èÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÈÌ³»þ´Ö¤Î10¡ó¤ò½¼¤Æ¤ë¶ÈÀÓÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡ÖEX10¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¡Ë¡×¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å²¼Ìä¤ï¤º°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ëÉ÷ÅÚ¤¬¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¼Ò°÷¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß¤À¤·Â³¤±¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢£Á£Ô£Í¤ò¸½¶â¤ÎÆþ½Ð¶â¤ò¹Ô¤¦¸½¶â¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Á£Ô£Í¡Ü¡×¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºßÎ±³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î¸ýºÂ³«Àß¡¢´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¸½¶â°ú½Ð¤·¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¸þ¤±²»À¼°ÆÆâµ¡Ç½¤ÎÉ¸½à²½¡¦Ìµ½þÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤È¾¦ÉÊ¤ÎÌ·½â¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷¤¬¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾¾¶¶¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö20Âå¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«Î§·¿¿Íºâ¡×¤Î°éÀ®¤ò½Å»ë¤·¡¢¼ã¼ê¤¬¼çÂÎÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¸«¸ò´¹¤Î³èÈ¯¤ÊÉ÷ÅÚ¤ä¡¢»ö¶È¤ÎÊÑ³×´ü¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢20Âå¤¬¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹¤²¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·Ç¤²¤ë¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ÈÆÈ¼«¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤Â³¤±¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CSA¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¿³ºº´ð½à¡ä
¡¦20Âå¿ÍºâÇÚ½ÐÀ¡§¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤É¤³¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¡¢¤½¤Î¿Íºà¤¬¼ÒÆâ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦ËÜ¶È¼ç´ÑÀµµÁÀ¡§¼«¼Ò¤Ê¤ê¤Î¡¢¼Ò²ñ¤ä¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢´ë¶È¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¼ý±×À¡§»ö¶È¤ÎËÜÍè¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê°Ê¾å¤Î¼ý±×À¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ã¿³ºº°÷¡ä
Ì¾ÏÂ ¹â»Ê »á¡¡ °ì¶¶Âç³Ø ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¹ñºÝ´ë¶ÈÀïÎ¬Àì¹¶ µÒ°÷¶µ¼ø
½Âß· ·ò »á¡¡ ¥·¥Ö¥µ¥ï¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
Æ£Âô µ×Èþ »á¡¡ ¹ñºÝ¼Ò²ñ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊIISE¡Ë Íý»öÄ¹
±ÛÃÒ ÄÌ¾¡ »á ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡CSA·Ð±Ä¶¨²ñ Íý»öÄ¹
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß¤À¤·Â³¤±¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¼èºà¡¦¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥àÍÑURL¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.sevenbank.co.jp/corp/purpose/
CSA¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://csa-award.or.jp/
°Ê¾å
