¼Ì¿¿¤Ç·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë»£±Æ¤ò°ìÈÌ¸þ¤±²ò¶Ø

2026Ç¯2·î25Æü
PATRICK OSAKA



¼èºà¡¦¥Æ¥ì¥Ó»£±Æ¡¦Ì©Ãå´¿·Þ¡¿¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ーÁÇºàÄó¶¡²ÄÇ½

Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÉÕ¤­¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª
PATRICK OSAKA¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯Âçºå¡Ë¤Ï¡¢

¿ÍÊª»£±Æ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ
¡ÖÂçºå»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È100Áª¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç
¥¿¥ì¥ó¥È
ÀÜµÒ¶È
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー
SNSÈ¯¿®¼Ô
¤Ê¤É¡Ö·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤Î»£±Æ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤¿¤Ó
°ìÈÌ¸þ¤±»£±Æ¤ÎËÜ³ÊÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¥¿¥ì¥ó¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë
¡Ö·ë²ÌÀß·×·¿¥Õ¥©¥È¡×¤ò

✅¥Ó¥¸¥Í¥¹
✅º§³è
✅SNS
✅¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
✅Àëºà
ÍÑÅÓ¤Ë¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¼ÂÀÓ

✅Îß·×»£±Æ
10,000Ì¾°Ê¾å

✅GoogleÉ¾²Á
¡ú4.9

✅¥ê¥Ôー¥¿ーÎ¨
72%

✅¾Ò²ðÍèÅ¹Î¨
41%

✅½÷À­ÍøÍÑ
83%

✅ÍèÅ¹¿ä°Ü
2023Ç¯¡§·î68Ì¾
2024Ç¯¡§·î112Ì¾
2025Ç¯¡§·î148Ì¾

¾Ò²ð¡¦SNS·ÐÍ³¤ÎÍèÅ¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¼Ì¿¿ÊÑ¹¹¸å¤ÎÊÑ²½

¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¼Ì¿¿ÊÑ¹¹¸å

✅SNSÈ¿±þ
Ê¿¶Ñ1.8ÇÜ

✅¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Î¨
Ìó1.6ÇÜ

✅Âè°ì°õ¾ÝÉ¾²Á
¸þ¾å

¢¨ÍøÍÑ¼Ô¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ê¿¶Ñ



¢£»£±ÆÂÎÀ©

¥¿¥ì¥ó¥ÈÃ´Åö¥«¥á¥é¥Þ¥ó

Àëºà¡¦¹­¹ð¡¦¿ÍÊª»£±Æ¤òÃ´Åö¤¹¤ë
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¡£

É½¾ð
³ÑÅÙ
°õ¾Ý
¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯Àß·×¤·¤Þ¤¹¡£



¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¾ïÃó

¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ë
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºßÀÒ¡£

✅¾®´é
✅À¶·é´¶
✅ÃË½÷°õ¾Ý
✅SNS±Ç¤¨
¤Þ¤ÇÄ´À°¡£



»£±Æ¥Çー¥¿100Ëç°Ê¾åÁ´Ç¼ÉÊ

»£±Æ¥Çー¥¿
100Ëç°Ê¾å¡¦Á´¥«¥Ã¥ÈÇ¼ÉÊ

¥Çー¥¿À©¸Â¤Ê¤·¡£

✅SNS
✅HP
✅º§³è
✅Àëºà
¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£



¢£Â¾¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Î°ã¤¤

°ìÈÌÅª¤Ê¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Î°ã¤¤¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

Èæ³Ó¹àÌÜ °ìÈÌÅª¤Ê¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª PATRICK OSAKA

»£±ÆÌÜÅª

µ­Ç°»£±ÆÃæ¿´

·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»£±ÆÀß·×

°õ¾ÝÀß·×

¤Ê¤·

Âè°ì°õ¾Ý¿´ÍýÀß·×¤¢¤ê

¥«¥á¥é¥Þ¥ó

µ­Ç°¼Ì¿¿Ãæ¿´

¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÀëºàÃ´Åö

¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯

³°Ãí

¥¹¥¿¥¸¥ª¾ïÃó

¥á¥¤¥¯

ÉáÃÊÍÑ

¼Ì¿¿ÀìÍÑ¾®´éÀß·×

¥Çー¥¿Ç¼ÉÊ

¿ôËç

100Ëç°Ê¾åÁ´Ç¼ÉÊ

ÍÑÅÓÂÐ±þ

µ­Ç°

SNS¡¦º§³è¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÂÐ±þ

¥Ýー¥ºÍ¶Æ³

ºÇ¾®¸Â

ºÙ¤«¤¯Í¶Æ³

¥ê¥Ôー¥¿ーÎ¨

ÉÔÌÀ

72%

¾Ò²ðÍèÅ¹Î¨

ÉÔÌÀ

41%

½÷À­ÍøÍÑÎ¨

ÉÔÌÀ

83%

ÆÃÄ§

¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¾ì½ê

·ë²Ì¤òÊÑ¤¨¤ë¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª

·ë²Ì¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£



¢£½÷À­µ¯¶È²ÈÍøÍÑÁý

✅½÷À­µ¯¶È²È»£±Æ
Á°Ç¯Èæ
Ìó1.4ÇÜ

✅¹Ö»Õ¡¦ÈþÍÆ¶È
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë»£±Æ
Áý²ÃÃæ¡£



¢£ÍøÍÑÍÑÅÓ

✅¥Ó¥¸¥Í¥¹
✅HP
✅µ¯¶È²È
✅¹Ö»Õ
✅ÀÜµÒ¶È
✅SNS

✅¸Ä¿Í
✅º§³è
✅¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
✅Àëºà
✅µ­Ç°



¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È

¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç·ë²Ì¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Î»£±Æ¤òÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Îµ»½Ñ¤ò
°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â
³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×



¢£¼èºàÂÐ±þ

✅»£±ÆÉ÷·Ê
✅¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー
✅¥¿¥ì¥ó¥È»£±Æ¸½¾ì
✅¿´Íý¸ú²Ì²òÀâ

✅¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ²Ä
✅ÁÇºàÄó¶¡²Ä



¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¾ðÊó

PATRICK OSAKA
Âçºå»ÔËÌ¶è
https://patrick-osaka.jp/

 



¤Þ¤È¤á

¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯Âçºå¡×¤Ï¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡£

¼Ì¿¿¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ä¡Èº£¤Î¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¡¢ÃúÇ«¤Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡õ»£±Æ¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡ÈºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡£

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö100Ëç¢ª150ËçÇ¼ÉÊ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²èÁü½¤Àµ1ËçÌµÎÁ¡×¤ò¤ªÆÀ¤ËÁªÂò¤Ç¤­¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡È·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ì¿¿¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 