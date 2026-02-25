¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¤Ç¡¢¾å°ÌOEM¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤«¤é¤Î²óÉü»þ´Ö¤ò40%Ã»½Ì¤·¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿ÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×À¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ
°ìÎ®¤Îµ¡³£¥áー¥«¤¬²óÉü¡¢°ì´ÓÀ¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ®²Ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー, 2026Ç¯2·î24Æü /PRNewswire/ -- »º¶ÈÍÑ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥À¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ëŽ¥¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó(NYSE: ROK)¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤¹¤ë»ö¶È¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÎ®¤Îµ¡³£¥áー¥«¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´ºº¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¡³£ÁõÃÖ¥áー¥«(OEM)¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢17¥«¹ñ¤ÎOEM¥êー¥À500¼Ò¤«¤éÆÀ¤¿Æ¶»¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢OEM¤ÏÏ«Æ¯ÎÏ¤ÎÉÔ°ÂÄêÀ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊÑÆ°À¡¢¥³¥¹¥È°µÎÏ¡¢¸ÜµÒ¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ½è¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎOEM¤Ï¾õ¶·¤òÍ½Â¬¤·¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤è¤ê°ì´Ó¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë±¿ÍÑÊýË¡¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OEM¥êー¥À¤Ï¡¢µ¡³£¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿×Â®¤Ê²óÉü¡¢±¿ÍÑ¤Î°ì´ÓÀ¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»×·èÄê¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ëŽ¥¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëOEM¤ª¤è¤Ó¿·¶½»º¶ÈÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ô¥¡¥óŽ¥¥«¥¤¥¶ー¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼¡¤Î»þÂå¤ÎOEM¥êー¥À¥·¥Ã¥×¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î´ë¶È¤¬ºÇÀèÃ¼¤Îµ¡³£¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¾¶È°÷¤ÎÎ¥¿¦¡¢¶¡µë¤ÎÃæÃÇ¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤»Ô¾ì°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¡×
¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¡§
¡¦¿×Â®¤Ê²óÉü¤¬¿·¤¿¤Ê¼ý±×¥ì¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë - Ê¿¶ÑÅª¤ÊÄä»ß»þ´Ö¤Ï40»þ´Ö¡¢¥³¥¹¥È¤Ï360Ëü¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢OEM¥êー¥À¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÜµÒ¤Ï24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë²óÉü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢ÌäÂê¤òÁá´ü¤Ë¸¡½Ð¤·¡¢¿×Â®¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò²óÉü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ¡³£¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ý±×¤È¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ï«Æ¯ÎÏ¤ÎÉÔ°ÂÄêÀ¤Ïº£¤ä¹±¾ïÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëOEM¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤Æ¤¤¤ë - °ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÎ¥¿¦Î¨¤¬47%¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢OEM¥êー¥À¤Ïµ¡³£¤ä¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËÀìÌçÃÎ¼±¤òÁÈ¹þ¤ó¤Ç¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤òÄã¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ê¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤È°ì´Ó¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Â¬Äê¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë - ¹â¶ÈÀÓ¤ÎOEM¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¬Äê¤È¡¢°ÂÁ´¤äËþÂÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê¿Í´ÖÃæ¿´¤ÎÂ¬Äê¤Ë²Ã¤¨¡¢Çä¾å¸¶²Á¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤«¤é¤Î²óÉü¤È¤¤¤Ã¤¿¼ý±×À¤ª¤è¤Ó¸ÜµÒÀ®²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÉ¸¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤è¤êÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë - ¹â¶ÈÀÓ¤ÎOEM¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡¢AMR¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¥Ü¥Ã¥È¤òÀïÎ¬Åª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤Çµ¡³£¤ËÉÊ¼Á¤òÁÈ¹þ¤ß¡¢Æ³Æþ¤Î°ì´ÓÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¡¢ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÀß·×¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë¸½¾ì¤ÎÆ¶»¡¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬º¹ÊÌ²½Í×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë - OEM¥êー¥À¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òºÇ½é¤«¤éÀ½ÉÊÀß·×¤ËÅý¹ç¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò°ÂÁ´¤ÈÆ±¤¸µ¬Î§¤Ç°·¤Ã¤Æ»Ô¾ì»²Æþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÃÙ±ä¤òÄã¸º¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Öµ¡³£ÁõÃÖ¥áー¥«(OEM)¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÁ´Ê¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ëŽ¥¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ëŽ¥¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó(NYSE: ROK)¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥À¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¤ÎÀøºßÎÏ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢ÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤µ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢2025Ç¯ÅÙËö¸½ºßÌó26,000Ì¾¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤Î±Ä¶ÈµòÅÀ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¼Â¸½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£www.rockwellautomation.com
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2918387/Rockwell_Automation_OEM_Playbook.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg?p=medium600
