TERREPOWER¡¢50MW¤Î¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½Â¤¤Î¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤òÃ£À®
¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¥À¥Õ¥Í¡¢2026Ç¯2·î24Æü /PRNewswire/ -- »ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½Â¤¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëTERREPOWER¡ÊµìBBB Industries¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¥â¥¸¥åー¥ë¤Î½èÍý»ö¶È¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥Í¥·ー½£¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ç·×50MW¤ËÁêÅö¤¹¤ëÌó9Ëü5000Ëç¤Î¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤¬¡¢Æ±¼ÒÆÈ¼«¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TERREPOWER¤Î»º¶ÈÀïÎ¬»ö¶ÈÉô¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëAlexandra Harrison¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½Â¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÀÍÛÅÅÃÓ¥â¥¸¥åー¥ë¤òÀÕÇ¤¤¢¤ëÊýË¡¤ÇºÆÀ¸¤·¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¢»ö¶È¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ»ß¤ËÈ¼¤¤Âç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÂÀÍÛÅÅÃÓ¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎºÆÅêÆþ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÄ´Ã£¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÇÑ´þÊª´ÉÍý¡¢»ñ¸»ÊÝ¸î¤ËÂÐ¤¹¤ëTERREPOWER¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î´Ä¶¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥½ー¥éー»º¶È¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÂ¸Â³²ÄÇ½À¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤ÎÌ¤½¼Â¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
TERREPOWER¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÑ´þ¤Þ¤¿¤ÏÏ·µà²½¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁý²Ã¤¬Í½Â¬¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ¯´Ö400Ëü～500ËüËç¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÇ¯´Ö1000ËüËç¤Ë¾å¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ñ¥ï¥ê¥ó¥°¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤è¤êÁÛÄê¤è¤ê¤âÁá¤¤¸ò´¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµÞÁý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°ÂÄê¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TERREPOWER¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î½ÅÍ×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿50MWÁêÅö¤Î¥â¥¸¥åー¥ë¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤Ç¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢TERREPOWER¤Ï¸¡¾ÚºÑ¤ß¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Harrison¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉ¾²Á¡¢Àö¾ô¡¢¥Æ¥¹¥È¡¢¸¡ºº¡¢°ÂÁ´¤ÊºÆºÊñ¡¢¤½¤·¤Æ¸¡¾Ú¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë´ë¶È¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¾ì¤«¤é¤ÏÌÀ³Î¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÅö¼Ò¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê½Û´Ä·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥
TERREPOWER¤¬¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¸ÛÍÑ¡¢Åê»ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀìÌç·±Îý¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·±Ô¤Î20ËüÊ¿Êý¥Õ¥£ー¥È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½Â¤»ÜÀß¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Æ±¼ï¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÏËÌÊÆºÇÂç¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö30ËüËç¤ÎÂÀÍÛÅÅÃÓ¥â¥¸¥åー¥ë¤òÀ¸»º¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÇ¯´Ö100ËüËç°Ê¾å¤Ø¤Î³ÈÄ¥¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¶È¤¬¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËèÇ¯Ìó7,200¥È¥ó¡Ê1,600Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ë°Ê¾å¤ÎÇÑ´þÊª¤ÎËä¤áÎ©¤Æ²óÈò¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºÇÂç2ËüÀ¤ÂÓÊ¬¤ÎÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TERREPOWER¤Î»ö¶È³«È¯¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëPeter Hutchings¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÃÏ¸µ·ÐºÑ¤ËÄ¾ÀÜ¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ò¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¡¢»Ô¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
À¤³¦Ãæ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢»ñ»º¤ÎÏ·µà²½¡¢ºß¸Ë¤ÎÂÚÎ±¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ½ÉÊ¼÷Ì¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÀÍÛÅÅÃÓ¥â¥¸¥åー¥ë¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¼ÂÍÑÅª¤«¤Ä¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë³ÈÂç²ÄÇ½¤ÊÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
TERREPOWER¤ª¤è¤ÓÆ±¼Ò¤¬Ontility¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.terrepower.com¤ª¤è¤Ówww.ontility.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TERREPOWER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TERREPOWER¡ÊµìBBB Industries¡Ë¤Ï¡¢À¸»ºÎÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½Â¤´ë¶È¤Ç¤¹¡£1987Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢³×¿·¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿TERREPOWER¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ª¤è¤Ó»º¶È»Ô¾ì¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÉôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¥À¥Õ¥Í¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯TERREPOWER¤Ï¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢ËÌÊÆ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹ÈÏ¤Ê»ö¶ÈµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï19¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½Â¤»ÜÀß¡¢14¤ÎÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿ー¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢28¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ò90¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TERREPOWER¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯¿ÙÀ¤Î¶¯²½¡¢ÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¡¢¤½¤·¤Æ½Û´Ä·ÐºÑ¤Î¿ä¿Ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïwww.terrepower.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
