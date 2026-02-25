Cellebrite¡¢Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference¤Ø¤Î»²²Ã¤òÈ¯É½
¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¥¿¥¤¥½¥ó¥º¥³ー¥Êー ¡¢¥Ú¥¿¥¯¡¦¥Á¥¯¥ô¥¡¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë, 2026Ç¯2·î24Æü /PRNewswire/ -- ¸ø¶¦ÉôÌç¤ª¤è¤ÓÌ±´ÖÉôÌç¸þ¤±¤ÎAIÅëºÜ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÜºº¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëCellebrite (NASDAQ¡§CLBT¡Ë¤Ï¡¢Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤´ØÏ¢¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Cellebrite¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cellebrite¡ÊNasdaq: CLBT¡Ë¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÜºº¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¹ñ²È¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î7,000¤òÄ¶¤¨¤ëË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¡¢ËÉ±Òµ¡´Ø¡¢¾ðÊóµ¡´Ø¡¢´ë¶È¤¬¡¢Cellebrite¤ÎAIÅëºÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¿®Íê¤·¡¢Ë¡²Ê³ØÅª¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ò¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cellebrite¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬Ç¯´Ö150Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëË¡Åª¤ËÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿ÁÜºº¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤ÎÍ¸úÀ¤È¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¡¢¹âÅÙ¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥ê¥µー¥Á¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î³ÆÆ³Æþ·ÁÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëCellebrite¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤¬¼«¤é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´¤ò¹â¤á¡¢¥Çー¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤òÊÝ¸î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.cellebrite.com¡¢https://investors.cellebrite.com/investors¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï @Cellebrite ¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º
Andrew Kramer
¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥ºÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È
investors@cellebrite.com
+1 973.206.7760
¥á¥Ç¥£¥¢
Victor Cooper
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±¿±ÄÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
Victor.cooper@cellebrite.com
+1 404.804.5910
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2855183/Cellebrite_Logo.jpg?p=medium600
