¡Ö2026 TTV SUPER STAR¡×¡¢¹ë²Ú¥¹¥¿ー¶¦±é¤ÇÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÊÄËë
¹ñºÝÅª¥²¥¹¥È¤ÎKing & Prince¤È&TEAM¤¬ÂæÏÑ¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª
ÂæËÌ»Ô¡¢2026Ç¯2·î24Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦Ãæ¤ÎÃæ¹ñ¿Í»ëÄ°¼Ô¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿µìÀµ·î¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÈÖ ¡Ö2026 TTV SUPER STAR¡× ¤Ï¡¢35ÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤È¹ñºÝÅª¥¹¥¿ー¤Î½Ð±é¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¡¢À®¸ùÎ¢¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾¥°¥ëー¥×¤ÎKing & Prince ¤È&TEAM ¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇTTV SUPER STAR¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¸áÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
International guests King & Prince (left) and &TEAM (right) on the TTV SUPER STAR stage / Photo: TTV
TTV¤¬À©ºî¡¦ÊüÁ÷¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤ÎÂç³¢ÆüÈÖÁÈ¡ÖTTV SUPER STAR¡× ¤Ç¤ÏËèÇ¯¹ñºÝÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢ËÌµþ¸ì·÷¤Î°ìÎ®²Î¼ê¤¬¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖTaiwan Sensibility¡× ¤Ç¡¢²¹¤«¤µ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ê¸²½Åª¶¦ÌÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉñÂæ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥°¥ëー¥×King & Prince ¤¬2026Ç¯¤ÎTTV SUPER STAR¥¹¥Æー¥¸¤ÇÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖHEART¡×¡¢¡ÖÎø¤ï¤º¤é¤¤¡×¡¢ ¤½¤·¤Æ ¡ÖTheater¡× ¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ñÆ»¤ÎÏÓÁ°¤âÈäÏª¤·¡¢¼ê½ñ¤¤Î¿·Ç¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Î&TEAM ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡ÖBack to Life¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¶Ê¤Ï´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç3´§¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ç¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏÈà¤é¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿°ìÊý¡¢¡ÖMISMATCH¡× ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥À¥êー¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¸òÎ®¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï ¡ÖFIREWORK¡× ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¡¢ LUNÉ¤«¤é¤ÎÍëÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎNICHOLAS ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö831¡× ¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Æー¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¹ñ¿Í´ÑµÒ¤«¤é¹¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2026 TTV SUPER STAR¡× ¤Ï¿·Ç¯¤Î³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±é¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏYouTube¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.youtube.com/@TTV_Entertainment
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
