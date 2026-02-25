Commotion¡¢NVIDIA Nemotron(TM) ¥ªー¥×¥ó¥â¥Ç¥ëÅëºÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤ÎÀ¸»ºÀ³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê
¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ä¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¼Â¹Ô¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¥¬¥Ð¥á¥ó¥È²½¤µ¤ì¤¿AI¥ïー¥«ー¤¬¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Î§Åª¤Ë´°Î»¤Ç¤¤ë¡£
¡¦²»À¼AI¤òÅëºÜ¤·¤¿AI OS¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶ÄãÃÙ±ä¤Ç¼«Á³¤Ê²»À¼ÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢AI¥ïー¥«ー¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¡¢´¶¾ð¤ò²ò¼á¤·¡¢¿äÏÀ¤·¡¢±þÅú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦ÅÅµ¤ÄÌ¿®¤ä¹Ò¶õ¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´ë¶È±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È´Æºº²ÄÇ½À¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë30～40¡ó¤Î¼«Î§Åª²ò·è¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤, 2026Ç¯2·î25Æü /PRNewswire/ -- Tata Communications¤Î»±²¼¤Ë¤¢¤ëAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤ÎÂç¼ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëCommotion Inc.¤ÏËÜÆü¡¢NVIDIA¤È¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿¿·¤·¤¤AI¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAI OS¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢NVIDIA Nemotron™ ¥ªー¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¡¢NVIDIA Riva¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¸À¸ì½èÍýµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢´ë¶È¤¬AI¤ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÃÊ³¬¤«¤éËÜÈÖ´Ä¶¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÂ¬Äê²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Î§Åª¤Ë´°Î»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÃÎ¸«¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¹ÔÆ°¤Ø¤ÈÈôÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè·¿¤ÎAI¥Äー¥ë¤Ï¼¨º¶¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼êºî¶È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Commotion¤ÎAI OS¤ò»È¤¦¤È¡¢´ë¶È¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Î°Õ»×·èÄê¤òÄ´À°¤·¡¢AI¥ïー¥«ー¤¬¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÌäÂê¤Î²ò·è¡¢¥²¥¹¥ÈÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥¿¥¹¥¯¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥Äー¥ë¤¬´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ëAI¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢Áê¸ßÏ¢·È¤Î¤Ê¤¤Ê£¿ô¤Î¥³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤¬¥µ¥¤¥í²½¤µ¤ì¡¢³Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÄÉÀ×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿´ÉÍý¤ä²Ä»ëÀ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥êー¥Àー¤ÏAI¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê¤òí´í°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Commotion¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ë¶È¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÅý¹ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢AI¤Ï¼Â¸³¤Î´ó¤»½¸¤á¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥Çー¥¿¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃÇÊÒÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈCommotion¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëMurali Swaminathan»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´ë¶È¤Ï¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ëAI¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ëAI¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AI¤¬Äó°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¶¦Í¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤È¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëOS¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
Commotion¤ÏNVIDIA¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢ NVIDIA Nemotron™ ¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥â¥Ç¥ëµ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤Î´ë¶È´Ä¶¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢CommotionÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤È¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥ì¥¤¥äー¤È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢AI¥ïー¥«ー¤Ï¤½¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÍý²ò¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Commotion¤ÎAI OS¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë±¿ÍÑAI¤Ø¤Î¼ÂÍÑÅª¤ÊÆ»¶Ú¤ò³ÎÎ©¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¨ºÂ¤ËÂ¬Äê²ÄÇ½¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡§
¡¦¤¿¤ÀÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëAI¡£
¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Çー¥¿¡¢AI¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë°ì¸µÅª¤Ê²Ä»ë²½¡£
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²»À¼¤È¿äÏÀ¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¿×Â®²½¡£
¡¦¤¢¤é¤æ¤ëAI°Õ»×·èÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È´Æºº²ÄÇ½À¡£
¡¦AI¤¬¥Äー¥ë¤ä¥Áー¥à¤ò²£ÃÇÅª¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î´ÊÁÇ²½¡£
¡¦ÃÏ°è¤ä¸À¸ì¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤ÊÅ¸³«¡£
¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢CommotionÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥ì¥¤¥äー¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¶¦ÍÍý²ò¤Ø¤È·ÑÂ³Åª¤Ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢AI¥ïー¥«ー¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ë°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Tata Communications¤«¤é¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤Ë¤è¤ê´ðÈ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥»¥¥å¥¢¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢Commotion¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÀ®Ä¹ÃÏ°è¤ò´Þ¤à»Ô¾ì¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ËÜÈÖ´Ä¶¥°¥ìー¥É¤ÎAI¤ò³Î¼Â¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î½ÓÉÒÀ¡¢Tata Communications¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¡¢¤½¤·¤ÆNVIDIA¤ÎAI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤ò¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Tata Communications¤ÎMD·óCEO¤Ç¤¢¤ëA.S. Lakshminarayanan»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¡¢´ë¶È¤Î¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤¬·ë½¸¤·¤Þ¤¹¡£Commotion¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁAI¤ò¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¥â¤«¤é»ö¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±¿ÍÑ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é´ü¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÍË¾¤Ê·ë²Ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡¦Ë¿¥°¥íー¥Ð¥ëÄÌ¿®¶È¼Ô¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å¤ÎÌäÂê¤Î40%°Ê¾å¤ò¼«Î§Åª¤Ë²ò·è¤·¡¢²ò·è»þ´Ö¤ò35%Ã»½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Ë¿¹ñºÝ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ³Æþ½éÇ¯ÌÜ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÄÌÏÃ¤Î30%¤òAI¤¬½èÍý¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Ë¿À¤³¦Åª¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥²¥¹¥È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤È¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¤¥ó¥É¤ÎË¿¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Îºþ¿·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ôー¥¯»þ¤Î¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌÏÃÃ±²Á¤ò30%Äã¸º¤µ¤»¡¢ÄÌÏÃ¿ô¤ò60%ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ROI¤ò50%¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½Âå¤Î´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëAI¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Î¤ÏNVIDIA¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢Ã´Åö¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëVishal Dhupar»á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±»á¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÎNVIDIA Nemotron™ ¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿Commotion¤ÎAI OS¤Ï¡¢ÄÌ¿®¤«¤é¹Ò¶õ¤Þ¤Ç¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÍý²ò¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤·¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëAI¥ïー¥«ー¤ÎÂ¸ºß¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤ÎAI¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Commotion¡¢Tata Communications¡¢NVIDIA¤Ï¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¤¥ó¥É´ë¶È¤¬¸À¸ì¤ä¾ì½ê¡¢Ê£»¨¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ò±Û¤¨¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëAI¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Commotion¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¤ò¤¿¤À½¾¶È°÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅýÀ©¤µ¤ì¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿×Â®¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤Ë¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Commotion¤ÎAI OS¤È²»À¼AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òË¡¿Í¸ÜµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï info@gocommotion.com¤Þ¤Ç¡£
Commotion¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Commotion¤Ï¡¢AI¤ò²ñÏÃ¤«¤é¶ÈÌ³¼Â¹Ô¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ëAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥°¥é¥Õ¤È ¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥ì¥¤¥äー¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÍý²ò¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿äÏÀ¤·¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤È¶ÈÌ³¥ïー¥¯¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ò°ÂÁ´¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¼«Î§·¿AI¥ïー¥«ー¤ÎÅ¸³«¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Commotion¤Ï¡¢´ë¶È¤¬AI¤Î¼Â¸³ÃÊ³¬¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎËÜÈÖ´Ä¶¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Æ°²½¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïwww.gocommotion.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Tata Communications¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tata Group¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ëTata Communications¡ÊNSE¡§TATACOMM¡Ë¡ÊBSE¡§500483¡Ë¤Ï¡¢190¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢º£Æü¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¿®Íê¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥¢¤ª¤è¤Ó¼¡À¤Âå¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Fortune 500´ë¶È¤Î¤¦¤Á300¼Ò¤¬Æ±¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¥¯¥é¥¦¥É´ë¶È¤Î80%¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïwww.tatacommunications.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTata Communications¤È¤½¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÄê¤Î¸ÀÍÕ¤äµ½Ò¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Îµ½Ò¡ÊTata Communications¤ÎÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºâÌ³¾õ¶·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢Tata Communications¤Î»ö¶È¤Î¾Íè¤ÎÈ¯Å¸¡¢¥¤¥ó¥É¤Î°ìÈÌ·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¤Ï¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»¡¢µ¬À©¡¢´Ä¶¡¢¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬¤äÆ°¸þÍ½Â¬¤Ê¤É¡¢´ûÃÎ¤ª¤è¤ÓÌ¤ÃÎ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Tata Communications¤Î¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¡¢Ã£À®¾õ¶·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¼¨¤Þ¤¿¤Ï°Å¼¨¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤È¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¤Þ¤¿¤ÏÃ£À®¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Tata Communications¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÎÌ¤òÁý²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¸ÜµÒ¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤·µöÍÆ²ÄÇ½¤ÊÍø±×Î¨¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¿·¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¿·À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ê²»À¼ÅÁÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¿·µ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾¦ÍÑ»î¸³¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë´°Î»¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î°ìÉôÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Ê°µ½Ì¤Î¿Ê¹ÔÎ¨¤ò°ÂÄê²½¤Þ¤¿¤ÏÄã²¼¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤òÅý¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¤¥ó¥É¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Þ¤¿¤Ïµ¬À©¤ÎÊÑ¹¹¡ÊÆÃ¤ËTata Communications¤Î¶È³¦¤Î¹ÔÀ¯±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐºÑ¡¢»ö¶È¤ª¤è¤Ó¿®ÍÑ¤Î¾õ¶·¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¡¢Ã£À®¾õ¶·¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÄÉ²ÃÅªÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢Tata Communications Limited¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Tata Communications Limited¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Ïwww.tatacommunications.com¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Tata Communications¤Ï¡¢¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎµÁÌ³¤òÌÀ¼¨Åª¤ËÈÝÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
© 2026 Tata Communications Ltd. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
TATA COMMUNICATIONS¤ª¤è¤ÓTATA¤ÏTata Sons Private Limited¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂè»°¼Ô¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
