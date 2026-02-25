¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¡õ¥Ñ¥Ã¥¯ºàÎÁ¡Ù ¤Îµ»½Ñ¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡¢10Ç¯´Ö»Ô¾ìÍ½Â¬¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·ÈÇ¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òIDTechEx¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î25Æü
¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
IDTechEx¡ÊÀè¿Êµ»½ÑÄ´ºº²ñ¼Ò: ËÜ¼Ò±Ñ¹ñ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¡õ¥Ñ¥Ã¥¯ºàÎÁ 2026-2036Ç¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢2026Ç¯2·î18Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜË¡¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÆüËÜ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¡õ¥Ñ¥Ã¥¯ºàÎÁ 2026-2036Ç¯¡×
¢¡Àµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡§
¡ÖMaterials for Electric Vehicle Battery Cells and Packs 2026-2036¡×
¢¡È¯¹Ô¸µ¡§¡¡IDTechEx¡ÊÀè¿Êµ»½ÑÄ´ºº²ñ¼Ò: ËÜ¼Ò±Ñ¹ñ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë
¢¡¥Úー¥¸¿ô¡§¡¡413
¢¡ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥Úー¥¸¡§¡¡¤¢¤ê
¢¡WEB¥µ¥¤¥È¡§
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-electric-vehicle-battery-cells-and-packs/1147
ÅÅÆ°²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°ú¤Â³¤³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¼ûÍ×¤âº£¸å10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁý²Ã¤·Â³¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ëºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢EVÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¡¢µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤òÍ½Â¬¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢³Æ¼ïÉôºà¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢EVÊ¬Ìî¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Î¼ûÍ×¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342491/images/bodyimage1¡Û
¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¡õ¥Ñ¥Ã¥¯ºàÎÁ 2026-2036Ç¯¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ÎÊ¬ÀÏ¡§
- 2025Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤ÎEV¾èÍÑ¼ÖÇä¾å
- EV¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃÏ°èÊÌÈÎÇäÆ°¸þ
- ³ÆÃÏ¤Îµ¬À©¤ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÉáµÚ¤Ø¤ÎÌò³ä
- EV¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥áー¥«ー¤ÎÃÏ°èÊÌ¥·¥§¥¢
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¤Ç¤ÎºàÎÁ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡§
- Àµ¶ËºàÎÁ¥±¥ß¥¹¥È¥êー¡§²áµî¤Èº£¸å¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢CAM²Á³ÊÊ¬ÀÏ
- Àµ¶Ëºà¥±¥ß¥¹¥È¥êーÊÌÊª¼Á½¸ÌóÅÙ¡§¥ê¥Á¥¦¥à¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó¡¢Å´¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥ê¥ó»À±ö
- ¥ê¥Á¥¦¥à¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë
- Éé¶ËºàÎÁ¡§¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤ÎºÎÍÑ
- ÅÅ²ò¼Á¡¢¥»¥Ñ¥ìー¥¿¡¢¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡¢Æ³ÅÅÀÅº²ÃºÞ
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤ÎºàÎÁ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡§
- Ç®ÅÁÆ³ºàÎÁ¡§¥Ñ¥Ã¥¯Àß·×¤ËÈ¼¤¦ÊÑÁ«
- Ê£¹çºà¡¦¥Ý¥ê¥ÞーÀ½¥Ñ¥Ã¥¯ãþÂÎ¤ÎºÎÍÑ
- Ç®´ÉÍýÀïÎ¬¤ÈÉôºà¡§¶õÎä¡¢±ÕÎä¡¢ÎäÇÞÎäµÑÎäµÑÈÄ¤ÈÎäµÑ¿å¥Ûー¥¹
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥«¥Ðー¥·ー¥ë¡ÊFIPG¡¢CIPG¡¢DFG¡Ë
- ËÉ²ÐºàÎÁ
- °µ½Ì¥Ñ¥Ã¥É
- ÅÅµ¤Àä±ïºà
- ¥»¥ë´ÖÀÜÂ³Éôºà
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀß·×Ê¬ÀÏ¡§
- Ç®´ÉÍý¼êË¡ÊÌ¡¢¥»¥ë·Á¼°ÊÌ¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ
- ¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙÍ½Â¬¤ÈÊª¼Á½¸ÌóÅÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á
- ¥»¥ë¡¦¥Äー¡¦¥Ñ¥Ã¥¯Àß·×¤È¥»¥ë¡¦¥Äー¡¦¥Ü¥Ç¥£Àß·×
- ¥»¥ë¤È¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥³¥¹¥È¡ÊÍ½Â¬´Þ¤à¡Ë
- ¼«Æ°¼Ö¥»¥°¥á¥ó¥È¤ä¤½¤ÎÂ¾¼ÖÎ¾¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ñ¥Ã¥¯¹½Â¤¡¦ºàÎÁ¤ÎÎã
10Ç¯´Ö»Ô¾ìÍ½Â¬¡¦Ê¬ÀÏ¡§
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼ûÍ×¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê%¡¦GWh¡Ë¡§
¢£ ¾èÍÑ¼Ö¡¢¥Ð¥ó¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¹¡¢ÆóÎØ¼Ö¡¢»°ÎØ¼Ö¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥«ーÊÌ
- EV¸þ¤±Àµ¶ËºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍ¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó¡¢Å´¡¢¥ê¥ó»À±ö
- EV¸þ¤±Éé¶ËºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍ¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥·¥ê¥³¥ó
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ëºàÎÁ¤ÎÁí¼ûÍ×ÎÌ¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍÁí³Û¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó¡¢¥ê¥ó»À±ö¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥·¥ê¥³¥ó¡¢ÅÅ²ò¼Á¡¢¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡¢¥±ー¥¹¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢Æ³ÅÅÀÅº²ÃºÞ¡¢¥»¥Ñ¥ìー¥¿
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ñ¥Ã¥¯ºàÎÁ¤Î¼ûÍ×ÎÌ¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍ¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢Å´¹Ý¡¢Æ¼¡¢Ç®ÅÁÆ³ºàÎÁ¡¢ÎäµÑÈÄ¡¢ÎäµÑ¿å¥Ûー¥¹¡¢ÅÅµ¤Àä±ïºà¡¢¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¶¯²½¥Ý¥ê¥Þー¡¢ÃºÁÇÁ¡°Ý¶¯²½¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥«¥Ðー¥·ー¥ë¡¢°µ½Ì¥Ñ¥Ã¥É¡¢ËÉ²ÐºàÎÁ
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーºàÎÁ¤ÎÁí¼ûÍ×ÎÌ¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍÁí³Û¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¾åµ¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥êー¤ò´Þ¤à
¢¡ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-electric-vehicle-battery-cells-and-packs/1147
IDTechEx¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊIDTechExÆüËÜË¡¿Í¡Ë ¤¬¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¡Û
¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-2¡¡¿·´Ý¤ÎÆâ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë21³¬
URL: https://www.idtechex.com/ja
Ã´Åö¡§Â¼±ÛÈþÏÂ»Ò¡¡ m.murakoshi@idtechex.com
ÅÅÏÃ : 03-3216-7209
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
IDTechEx¡ÊÀè¿Êµ»½ÑÄ´ºº²ñ¼Ò: ËÜ¼Ò±Ñ¹ñ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¡õ¥Ñ¥Ã¥¯ºàÎÁ 2026-2036Ç¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢2026Ç¯2·î18Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜË¡¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÆüËÜ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¡õ¥Ñ¥Ã¥¯ºàÎÁ 2026-2036Ç¯¡×
¢¡Àµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡§
¡ÖMaterials for Electric Vehicle Battery Cells and Packs 2026-2036¡×
¢¡È¯¹Ô¸µ¡§¡¡IDTechEx¡ÊÀè¿Êµ»½ÑÄ´ºº²ñ¼Ò: ËÜ¼Ò±Ñ¹ñ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë
¢¡¥Úー¥¸¿ô¡§¡¡413
¢¡ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥Úー¥¸¡§¡¡¤¢¤ê
¢¡WEB¥µ¥¤¥È¡§
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-electric-vehicle-battery-cells-and-packs/1147
ÅÅÆ°²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°ú¤Â³¤³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¼ûÍ×¤âº£¸å10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁý²Ã¤·Â³¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ëºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢EVÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¡¢µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤òÍ½Â¬¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢³Æ¼ïÉôºà¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢EVÊ¬Ìî¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Î¼ûÍ×¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342491/images/bodyimage1¡Û
¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¡õ¥Ñ¥Ã¥¯ºàÎÁ 2026-2036Ç¯¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ÎÊ¬ÀÏ¡§
- 2025Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤ÎEV¾èÍÑ¼ÖÇä¾å
- EV¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃÏ°èÊÌÈÎÇäÆ°¸þ
- ³ÆÃÏ¤Îµ¬À©¤ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÉáµÚ¤Ø¤ÎÌò³ä
- EV¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥áー¥«ー¤ÎÃÏ°èÊÌ¥·¥§¥¢
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¤Ç¤ÎºàÎÁ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡§
- Àµ¶ËºàÎÁ¥±¥ß¥¹¥È¥êー¡§²áµî¤Èº£¸å¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢CAM²Á³ÊÊ¬ÀÏ
- Àµ¶Ëºà¥±¥ß¥¹¥È¥êーÊÌÊª¼Á½¸ÌóÅÙ¡§¥ê¥Á¥¦¥à¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó¡¢Å´¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥ê¥ó»À±ö
- ¥ê¥Á¥¦¥à¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë
- Éé¶ËºàÎÁ¡§¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤ÎºÎÍÑ
- ÅÅ²ò¼Á¡¢¥»¥Ñ¥ìー¥¿¡¢¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡¢Æ³ÅÅÀÅº²ÃºÞ
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤ÎºàÎÁ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡§
- Ç®ÅÁÆ³ºàÎÁ¡§¥Ñ¥Ã¥¯Àß·×¤ËÈ¼¤¦ÊÑÁ«
- Ê£¹çºà¡¦¥Ý¥ê¥ÞーÀ½¥Ñ¥Ã¥¯ãþÂÎ¤ÎºÎÍÑ
- Ç®´ÉÍýÀïÎ¬¤ÈÉôºà¡§¶õÎä¡¢±ÕÎä¡¢ÎäÇÞÎäµÑÎäµÑÈÄ¤ÈÎäµÑ¿å¥Ûー¥¹
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥«¥Ðー¥·ー¥ë¡ÊFIPG¡¢CIPG¡¢DFG¡Ë
- ËÉ²ÐºàÎÁ
- °µ½Ì¥Ñ¥Ã¥É
- ÅÅµ¤Àä±ïºà
- ¥»¥ë´ÖÀÜÂ³Éôºà
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀß·×Ê¬ÀÏ¡§
- Ç®´ÉÍý¼êË¡ÊÌ¡¢¥»¥ë·Á¼°ÊÌ¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ
- ¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙÍ½Â¬¤ÈÊª¼Á½¸ÌóÅÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á
- ¥»¥ë¡¦¥Äー¡¦¥Ñ¥Ã¥¯Àß·×¤È¥»¥ë¡¦¥Äー¡¦¥Ü¥Ç¥£Àß·×
- ¥»¥ë¤È¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥³¥¹¥È¡ÊÍ½Â¬´Þ¤à¡Ë
- ¼«Æ°¼Ö¥»¥°¥á¥ó¥È¤ä¤½¤ÎÂ¾¼ÖÎ¾¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ñ¥Ã¥¯¹½Â¤¡¦ºàÎÁ¤ÎÎã
10Ç¯´Ö»Ô¾ìÍ½Â¬¡¦Ê¬ÀÏ¡§
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼ûÍ×¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê%¡¦GWh¡Ë¡§
¢£ ¾èÍÑ¼Ö¡¢¥Ð¥ó¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¹¡¢ÆóÎØ¼Ö¡¢»°ÎØ¼Ö¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥«ーÊÌ
- EV¸þ¤±Àµ¶ËºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍ¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó¡¢Å´¡¢¥ê¥ó»À±ö
- EV¸þ¤±Éé¶ËºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍ¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥·¥ê¥³¥ó
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ëºàÎÁ¤ÎÁí¼ûÍ×ÎÌ¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍÁí³Û¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó¡¢¥ê¥ó»À±ö¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥·¥ê¥³¥ó¡¢ÅÅ²ò¼Á¡¢¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡¢¥±ー¥¹¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢Æ³ÅÅÀÅº²ÃºÞ¡¢¥»¥Ñ¥ìー¥¿
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Ñ¥Ã¥¯ºàÎÁ¤Î¼ûÍ×ÎÌ¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍ¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢Å´¹Ý¡¢Æ¼¡¢Ç®ÅÁÆ³ºàÎÁ¡¢ÎäµÑÈÄ¡¢ÎäµÑ¿å¥Ûー¥¹¡¢ÅÅµ¤Àä±ïºà¡¢¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¶¯²½¥Ý¥ê¥Þー¡¢ÃºÁÇÁ¡°Ý¶¯²½¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥«¥Ðー¥·ー¥ë¡¢°µ½Ì¥Ñ¥Ã¥É¡¢ËÉ²ÐºàÎÁ
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーºàÎÁ¤ÎÁí¼ûÍ×ÎÌ¡Êkg¡Ë¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍÁí³Û¡Ê¥É¥ë¡Ë¡§
¢£ ¾åµ¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥êー¤ò´Þ¤à
¢¡ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-electric-vehicle-battery-cells-and-packs/1147
IDTechEx¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊIDTechExÆüËÜË¡¿Í¡Ë ¤¬¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¡Û
¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-2¡¡¿·´Ý¤ÎÆâ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë21³¬
URL: https://www.idtechex.com/ja
Ã´Åö¡§Â¼±ÛÈþÏÂ»Ò¡¡ m.murakoshi@idtechex.com
ÅÅÏÃ : 03-3216-7209
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø