¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆÀ½Â¤Ã¼ºà¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿ ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò½é¸ø³«
― ÅìµþÅÔ¡ÖTIB CATAPULT¡×È¯¡¦´ë¶È¡ß¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏ¤Î¼ÂÁõ»öÎã¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ ―
Èó¾ï¿©¡¦Ä¹´üÊÝÂ¸¿©¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¡×¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÈøÀ¾¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ÔÀî¿²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè1²ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¥¢¥ïー¥É¡ÙÈ¯É½²ñ¡Ê²ñ¾ì¡§AgVenture Lab¡Ë¤Ë»²²è¤·¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÃ¼ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Óー¥ë¤Î¼ÂÁõ»öÎã¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»Üºö¡ÖTIB¡¡CATAPULT¡×»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿
¡ÖSustainable AgriTech & FoodTech¥¯¥é¥¹¥¿ー¡ÊSA&F¥¯¥é¥¹¥¿ー¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ÈøÀ¾¿©ÉÊ¤Ï¸¶ÎÁÄó¶¡¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBeer the First¤ÈÏ¢·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡×¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É
¡ØÂè1²ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¥¢¥ïー¥É¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Õー¥É¡Ê2.10¡Ë¤ÎÆü¡×¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¡¦ÇÀ¡¦¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßーÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤È»ö¶ÈÀ¤ÎÎ¾Î©¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼çºÅ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡ÖTIBCATAPULT¡×»ö¶È¤Ë»²²è¤¹¤ëSA&F¥¯¥é¥¹¥¿ー¡ÊÂåÉ½»ö¶È¼Ô¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAgVenture Lab¡Ë¡£¸å±ç¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ´Ä¶¶É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¿©¤ÎÀ¸»º¤«¤é¾ÃÈñ¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤ËÂª¤¨¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©Ê¸²½¤Î¼ÂÁõ»öÎã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¼õ¾Þ´ë¶È¤ÎÈ¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¶¦ÁÏÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Óー¥ë¤Î¿·À½ÉÊ¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÈøÀ¾¿©ÉÊ¤Î»²²èÆâÍÆ ― À½Â¤Ã¼ºà¤Î¸¶ÎÁÄó¶¡
ÈøÀ¾¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëºï¤ê¤«¤¹¡ÊÃ¼ºà¡Ë¤ò¡¢¥Óー¥ë¾úÂ¤¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤Ï¡¢¿æÈÓ¤·¤¿ÊÆ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤¿¸å¡¢ÈÄ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁÆºÕ¤·¤ÆÀ½ÉÊ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÆºÕ¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÃ¼ºà¤Ï¡¢1Æü¤¢¤¿¤êÌó100kg¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë»ôÎÁÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ½Û´Ä³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¡£
º£²ó¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òÇþ²ê¤ÎÂåÂØ¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£ÅÃÊ´¼Á¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ëÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢È¯¹Ú¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÌäÂê¤Ê¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¼ºà¤ÏÀ½Â¤²áÄø¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÄêÄøÅÙ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ã±È¯´ë²è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡ÖÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤¹¡×
―¡¡¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÈøÀ¾¿©ÉÊ¤Î»×¤¤
¼èÄùÌò±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¡¦·ªÅÄ²íÉ§¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¼ºà¤Ï1ÆüÌó100kgÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Óー¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÎÌ¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Çä¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤¹¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö»ôÎÁ¤È¤·¤Æ½Û´Ä¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÓÏ¹¥ÉÊ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¡£¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ Èó¾ï¿©¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÌò³ä
ÈøÀ¾¿©ÉÊ¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ä¶ÛµÞ»þ¤Ë¿Í¡¹¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤Ï¡ÖÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿©ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤ä¸¶ÎÁÆÃÀ¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Î¿©Ê¸²½¤È¤âÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Óー¥ë¤Ï¡¢Èó¾ï»þ¤ÈÊ¿»þ¤ò¤Ä¤Ê¤°»ñ¸»½Û´Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾
RICE ALE(¥é¥¤¥¹¥¨ー¥ë)
¡¦ÉÊÌÜ
¥Óー¥ë
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê
¥ªー¥×¥ó
¡¦ÆâÍÆÎÌ
350ml
¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â
¾ï²¹240Æü(£¸¤«·î)
¡¦ÈÎÇä³«»Ï
2026Ç¯3·î
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê
À®¾ëÀÐ°æ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹)
¡¦ÈÎÇä²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒBeer the First
◼️ÈøÀ¾¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ä¹´üÊÝÂ¸¿©¤ÎÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ÔÀî ¿²ð¡¡
¡¦½ê ºß ÃÏ¡§¢©108-0023 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º£³ÃúÌÜ£¹－£± ¼Ç±º¥ë¥Í¥µ¥¤¥È¥¿¥ïー £±£²³¬
¡¦URL¡§https://www.onisifoods.co.jp/