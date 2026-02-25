¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
1979Ç¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÂî±Û¤·¤¿²»¤Îµ»½Ñ Carver Professional USB¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÖSaturn¡×¡ÖOrbit¡×¥·¥êー¥º 2026Ç¯2·î27ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¿¥Ê¥Ù³Ú´ïÅ¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´´´ÂÀ¡¿µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»ØÊªÄ®326¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É Carver Professional¡Ê¥«ー¥ô¥¡ー¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡ËÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ¼°ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
1979Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤È³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿CarverÀ½ÉÊ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢²»³Ú°¦¹¥²È¤Î³§ÍÍ¤ØÀµ¼°¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Carver¤Ï1979Ç¯¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¥Ü¥Ö¡¦¥«ー¥ô¥¡ー¡ÊBob Carver¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³×¿·Åª¤Ê²óÏ©Àß·×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÅÅ¸»µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿Carver¤Î¥¢¥ó¥×¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿ÀÇ½¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¶È³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Carver¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏCarver Holdings Group¤Î¤â¤È¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏSunfire¤Î¸¦µæ³«È¯¥Áー¥à¤òºÆ·ë½¸¤·¡¢Carver¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Àß·×»×ÁÛ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¡ÖÁýÉý¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342519/images/bodyimage1¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏCarver Professional¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÖSaturn¡×¥·¥êー¥º¤ª¤è¤Ó¡ÖOrbit¡×¥·¥êー¥º¤ò¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Carver Professional¤Î¿·À¤Âå¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Saturn¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÏ¿²»¡¦ºÆÀ¸´Ä¶¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊãþÂÎ¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿USB¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç¤¹¡£24bit / 192kHz¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥°¥ìー¥É¡¦¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹â²òÁüÅÙ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÀºÅÙ¥Ü¥ê¥åー¥à¥Î¥Ö¤Ï²»ÎÌÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢Ä¾´¶Åª¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿DSP½èÍý¡¢Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢½ÀÆð¤Ê¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀ©ºî´Ä¶¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Saturn I¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¿¥é¥¤¥óÂÐ±þXLR/TRS¥³¥ó¥ÜÆþÎÏ¤ò1·ÏÅý¡¢¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓHi-ZÂÐ±þ6.3mmÆþÎÏ¤ò1·ÏÅýÅëºÜ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÉý¹¤¤¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑÅÓ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://watanabe-mi.jp/carver/item/saturn-1/
Carver Professional ¡ÖSaturn I¡×
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§19,800±ß¡Ë
Saturn II¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¿¥é¥¤¥óÂÐ±þXLR/TRS¥³¥ó¥ÜÆþÎÏ¤ò2·ÏÅýÁõÈ÷¡£Â¿ºÌ¤ÊÆþ½ÐÎÏ¹½À®¤Ë²Ã¤¨¡¢·øÏ´¤ÊãþÂÎÀß·×¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê³°´Ñ¤¬¡¢Carver¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://watanabe-mi.jp/carver/item/saturn-ii-2/
Carver Professional ¡ÖSaturn II¡×
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§23,800±ß¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342519/images/bodyimage2¡Û
Orbit¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Orbit 1¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60dB¥²¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¥×¥ê¥¢¥ó¥×¡¢¥ß¥åー¥È¥Ü¥¿¥ó¡¢48V¥Õ¥¡¥ó¥¿¥àÅÅ¸»¡¢TRS¥é¥¤¥ó½ÐÎÏ¡¢ASIO¥É¥é¥¤¥ÐーÂÐ±þ¤Ë¤è¤ëÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ーÆ°ºî¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1979Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤È³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿CarverÀ½ÉÊ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢²»³Ú°¦¹¥²È¤Î³§ÍÍ¤ØÀµ¼°¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Carver¤Ï1979Ç¯¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¥Ü¥Ö¡¦¥«ー¥ô¥¡ー¡ÊBob Carver¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³×¿·Åª¤Ê²óÏ©Àß·×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÅÅ¸»µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿Carver¤Î¥¢¥ó¥×¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿ÀÇ½¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¶È³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Carver¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏCarver Holdings Group¤Î¤â¤È¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏSunfire¤Î¸¦µæ³«È¯¥Áー¥à¤òºÆ·ë½¸¤·¡¢Carver¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Àß·×»×ÁÛ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¡ÖÁýÉý¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342519/images/bodyimage1¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏCarver Professional¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÖSaturn¡×¥·¥êー¥º¤ª¤è¤Ó¡ÖOrbit¡×¥·¥êー¥º¤ò¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Carver Professional¤Î¿·À¤Âå¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Saturn¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÏ¿²»¡¦ºÆÀ¸´Ä¶¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊãþÂÎ¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿USB¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç¤¹¡£24bit / 192kHz¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥°¥ìー¥É¡¦¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹â²òÁüÅÙ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÀºÅÙ¥Ü¥ê¥åー¥à¥Î¥Ö¤Ï²»ÎÌÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢Ä¾´¶Åª¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿DSP½èÍý¡¢Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢½ÀÆð¤Ê¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀ©ºî´Ä¶¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Saturn I¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¿¥é¥¤¥óÂÐ±þXLR/TRS¥³¥ó¥ÜÆþÎÏ¤ò1·ÏÅý¡¢¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓHi-ZÂÐ±þ6.3mmÆþÎÏ¤ò1·ÏÅýÅëºÜ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÉý¹¤¤¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑÅÓ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://watanabe-mi.jp/carver/item/saturn-1/
Carver Professional ¡ÖSaturn I¡×
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§19,800±ß¡Ë
Saturn II¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¿¥é¥¤¥óÂÐ±þXLR/TRS¥³¥ó¥ÜÆþÎÏ¤ò2·ÏÅýÁõÈ÷¡£Â¿ºÌ¤ÊÆþ½ÐÎÏ¹½À®¤Ë²Ã¤¨¡¢·øÏ´¤ÊãþÂÎÀß·×¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê³°´Ñ¤¬¡¢Carver¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://watanabe-mi.jp/carver/item/saturn-ii-2/
Carver Professional ¡ÖSaturn II¡×
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§23,800±ß¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342519/images/bodyimage2¡Û
Orbit¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Orbit 1¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60dB¥²¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¥×¥ê¥¢¥ó¥×¡¢¥ß¥åー¥È¥Ü¥¿¥ó¡¢48V¥Õ¥¡¥ó¥¿¥àÅÅ¸»¡¢TRS¥é¥¤¥ó½ÐÎÏ¡¢ASIO¥É¥é¥¤¥ÐーÂÐ±þ¤Ë¤è¤ëÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ーÆ°ºî¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£