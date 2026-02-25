¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AIË¡Ì³SaaS¡ÖAILEX¡×¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¡Ö¸½¾ì¤Îº¤¤ê¤´¤È¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿5µ¡Ç½¤ò°ìµó¥ê¥êー¥¹ ～ ¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥ÈËÉ»ß¡¦¥Þ¥Í¥í¥óÂÐºö¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬ÄøÂÐ±þ¡¦ÅúÊÛ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥ÈÊÑ´¹¡¦Ë¡ÎáÅ¬¹ç¥Þ¥Ã¥× ～
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342533/images/bodyimage1¡Û
AILEX¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¸ÜÌäÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¡§ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¤¨¤½¤é¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëAIË¡Ì³»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥ÉSaaS¡ÖAILEX¡Ê¥¨ー¥¢¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¯¿·µ¡Ç½5¼ï¤ò2026Ç¯2·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤Îµ¡Ç½¤â¡¢¾®µ¬ÌÏË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÀß·×¡¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§ÊÛ¸î»Î¤¬¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿µ¡Ç½³«È¯
ÆüËÜ¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤Î99.3%¤ÏÊÛ¸î»Î20Ì¾Ì¤Ëþ¤Î¾®µ¬ÌÏ»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£°ì¿Í»öÌ³½ê¤¬Á´ÂÎ¤Î62%¤òÀê¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï2,321»þ´Ö¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÏË¡Î§¶ÈÌ³°Ê³°¤Ë¤â»öÌ³½ê±¿±Ä¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¡¦¼«¿È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AILEX¤Ï³«È¯Åö½é¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËAILEX¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµ¡Ç½³«È¯¤ÎºÇÍ¥Àè¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿5µ¡Ç½¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç·«¤êÊÖ¤·µó¤¬¤Ã¤¿¡Ö¸½¾ì¤Îº¤¤ê¤´¤È¡×¤òÄ¾ÀÜ²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿·µ¡Ç½1¡§¶ÈÌ³Éé²Ù¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¥¢¥éー¥È¡Ê¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡Ë
¡ÚÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¼¡Û¡Ö°ì¿Í»öÌ³½ê¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«µÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é·î300»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
ÊÛ¸î»Î¤ÎÌó80%¤¬¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¡ÊÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏËèÇ¯Ìó10Ì¾¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®µ¬ÌÏ»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¶ÈÌ³ÎÌ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢²áÏ«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿´¿È¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AILEX¤Î¿·¤·¤¤¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¥¢¥éー¥È¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢½µ¤Î²ÔÆ¯»þ´Ö¡¦·î¤Î²ÔÆ¯»þ´Ö¡¦²ÔÆ¯Ãæ°Æ·ï¿ô¤Î3»ØÉ¸¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¾ï¡Ê½µ40»þ´Ö°Ê²¼¡Ë¡¦Ãí°Õ¡Ê½µ50～60»þ´Ö¡Ë¡¦´í¸±¡Ê½µ60»þ´ÖÄ¶¡Ë¤Î3ÃÊ³¬¤Ç¥¢¥éー¥È¤òÉ½¼¨¤·¡¢´í¸±¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÆüÊÛÏ¢¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÁêÃÌÁë¸ý¤Î¾ðÊó¤ò¼«Æ°É½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤òµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤·¤¿¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÂ¾¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ¿·µ¡Ç½2¡§¥Þ¥Í¥í¥óÂÐºö¡ÊKYC/AML¡Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡ÚÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¼¡Û¡ÖÈÈ¼ýË¡¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÈÈºá¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Î°ÜÅ¾ËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÈÈ¼ýË¡¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÏÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦¼è°úÌÜÅª¤Î³ÎÇ§¡¦µÏ¿ÊÝÂ¸Åù¤ÎµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¾®µ¬ÌÏ»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎµÁÌ³¤ò¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂÐ±þ¤¬Â°¿ÍÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
AILEX¤Ï¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¡ÊCDD¡Ë¡¦µÏ¿ÊÝÂ¸¡¦µ¿¤ï¤·¤¤¼è°úÂÐ±þ¤Î3¥«¥Æ¥´¥ê¡¦13¹àÌÜ¤«¤é¤Ê¤ëKYC/AML¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹àÌÜ¤ËÈÈ¼ýË¡¤ª¤è¤ÓÊÛ¸î»ÎÅùËÜ¿Í³ÎÇ§µ¬Äø¤Îº¬µò¾òÊ¸¤òÌÀµ¤·¡¢¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Î¿ÊÄ½¤ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ðー¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¼«Æ°ÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢CSV½ÐÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»öÌ³½ê¤ÎÆâÉô´Æºº»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿·µ¡Ç½3¡§¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬Äø¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡ÚÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¼¡Û¡Ö2024Ç¯6·î¤ËÆüÊÛÏ¢¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬Äø¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
2024Ç¯6·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿ÆüÊÛÏ¢¡ÖÊÛ¸î»Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬Äø¡×¡Ê²ñµ¬Âè117¹æ¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÛ¸î»Î¤ËÂÐ¤·¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î³ÎÊÝ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ¬Äø¼«ÂÎ¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ê¸¶Â§µ¬Äê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢IT¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¾®µ¬ÌÏ»öÌ³½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤¬ºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
