ÆüÎ©¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êDXºÇÁ°Àþ¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛÆüÎ©¤¬¿Ê¤á¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¡¢¡È¥«¥¹¥¿¥Þー¥¼¥í¡ÉÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï

¡¡Â¿¤¯¤Î¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¹Ô¤¯¤Î¤¬ÆüÎ©À½ºî½ê¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüÎ©¡Ë¤À¡£2024Ç¯ÅÙ¤âÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÀ®¸ù»öÎã¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÎ©À½ºî½ê ¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ëAI¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
»ö¶ÈÉô »º¶È¥·¥¹¥Æ¥àËÜÉô Âè»°¥·¥¹¥Æ¥àÉô ¥Áー¥Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã¤ÎºåÃ«Í¥µ®»á
¡¡¤½¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¼«¤é¤ò¡È¥«¥¹¥¿¥Þー¥¼¥í¡ÊºÇ½é¤Î¸ÜµÒ¡Ë¡É¤ÈÂª¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÑ³×¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£ÆüÎ©¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¡×¤Î¼ÂÁ©¤«¤éÆÀ¤¿À®²Ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¡ÖLumada¡×¤È¤·¤ÆÂ¾¼Ò¤Ë¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÎ©À½ºî½ê ¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ëAI¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô »º¶È¥·¥¹¥Æ¥àËÜÉô Âè»°¥·¥¹¥Æ¥àÉô ¥Áー¥Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã¤ÎºåÃ«Í¥µ®»á¤Ï¡ÖÆüÎ©¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤ÇºÇÂç¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¸½ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüÎ©¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤¬´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÆüÎ©¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX
¡¡ÆüÎ©¤¬¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢IT¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤«¤é¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯»þ´ü¤Þ¤Ç¤ÎÌó10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ñÆâÀ½Â¤¤ÎÄãÌÂ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤À¡£Æ±¼Ò¤Ç¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î²£ÃÇÅª¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤êÀïÎ¬ËÜÉô DX¿ä¿ÊÉô¤ÇÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»³¸ýÂó¿Í»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÆüÎ©À½ºî½ê ¥â¥Î¤Å¤¯¤êÀïÎ¬ËÜÉô DX¿ä¿ÊÉô ·ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡õ¥µー¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô
E2E²þ³×ËÜÉô ÉôÄ¹¤Î»³¸ýÂó¿Í»á
¡¡¡ÖÅö»þ¡¢ÆüÎ©¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤«¤éÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Ç¤ÏERP¤¬¸ÄÊÌ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µòÅÀ´Ö¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢3D CAD¡Ê3¼¡¸µCAD¡Ë¡¢PLM¡ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¡Ë¡¢MES¡ÊÀ½Â¤¼Â¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ëBOM¡ÊÉôÉÊÉ½¡Ë¥Çー¥¿¤ä¾ðÊó¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô½ð´Ö¤Ç¤ÎÏ¢·È¤âÉÔ½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÀß·×¾ðÊó¤¬¸½¾ì¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤é¤º¡¢À½Â¤Â¦¤ÇºÆÆþÎÏ¤ä½¤Àµ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Èó¸úÎ¨¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»º¿ÊÄ½¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÇÄ°®¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ðÊó¤ÈÊª¤ÎÉÔ°ìÃ×¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤òÂ»¤Ê¤¤¥³¥¹¥ÈÁý¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»³¸ý»á¡Ë
¡¦ ERP¡§Enterprise Resource Planning¡¢CAD¡§Computer-Aided Design
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÎ©¤Ï2ÃÊ³¬¤Ç¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÃÊ³¬¤Ï¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤È¡¢¾ðÊó¤ÈÊª¤ò´°Á´¤Ë°ìÃ×¤µ¤»¤ë¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤Î¼Â¸½¤Ç¤¢¤ë¡£ERP¡¢PLM¡¢MES¤È¤¤¤Ã¤¿À½Â¤¤Ë´Ø¤ï¤ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¶¦ÄÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡õ¥µー¥Ó¥¹¡ÊDSS¡Ë¥»¥¯¥¿ー»±²¼¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ21µòÅÀ¡¿³¤³°6µòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¦ÄÌ²½¤ò´°Î»¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµòÅÀ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÉôÉÊ¤Î°ì³çÄ´Ã£¤äµòÅÀ´Ö¤ÎÀ¸»ºÊ¬ÇÛ¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËERP¤ò¶¦ÄÌ²½¤·¤ÆMES¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ3D CAD¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÉ¸½àPLM¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×¤«¤éÀ¸»º¡¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç·ë¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Àß·×¥Çー¥¿¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÎµòÅÀ¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤Ë¸þ¤±¤¿´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ÄÌ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¡ Äó¶¡¡§ÆüÎ©À½ºî½ê
ÆüÎ©À½ºî½ê ¥â¥Î¤Å¤¯¤êÀïÎ¬ËÜÉô DX¿ä¿ÊÉô ·ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡õ¥µー¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô
E2E²þ³×ËÜÉô ¼çÇ¤µ»»Õ¤Î°¤µ×ÄÅ»å¹¾»á
¡¡°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ¦µÑ¡×¤À¡£¶áÇ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤äM&A¤Î³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¤ì¤Ð¡¢Àß·×¤ÈÀ½Â¤µòÅÀ¤ò½ÀÆð¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥â¥Î¤Å¤¯¤êÂÎÀ©¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£ÆüÎ©À½ºî½ê ¥â¥Î¤Å¤¯¤êÀïÎ¬ËÜÉô DX¿ä¿ÊÉô ¼çÇ¤µ»»Õ¤Î°¤µ×ÄÅ»å¹¾»á¤Ï¡Ö³¤³°¤ÇÀß·×¤·¤¿À½ÉÊ¤òÆüËÜ¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¶¨Æ¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ØFollow the Sun¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë24»þ´Ö²ÔÆ¯ÂÎÀ©¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¦ÄÌ²½¤Ë¤è¤ë¾ðÊª°ìÃ×¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè2ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬µ¡³£³Ø½¬¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºß¸ËºÇÅ¬²½¤äÀ¸»º·×²è¼«Æ°²½¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉ¸½à²½¤È³Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ç¡¢Àß·×¤«¤éÉÊ¼Á´ÉÍý¤Þ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤ÏÀµ¤·¤¤¥Çー¥¿¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤Æ¤â¡¢Àµ¤·¤¤Åú¤¨¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°¤µ×ÄÅ»á¡Ë¡£
¢£ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤Î¼ÂÁ©
¡¡ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÎ¨Àè¤·¤Æ¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢DSS¥»¥¯¥¿ー»±²¼¤Ç¥¹¥È¥ìー¥¸¡¿¥µー¥ÐーÉôÌç¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¿ÀÆàÀî»ö¶È½ê¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¡Ë¤À¡£
¡¡ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ï¡¢ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿µòÅÀ¤À¡£2000Ç¯Á°¸å¤«¤éERP¤ÎÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó10Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ±¿ÍÑ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀß·×ÉôÌç¤Ç¤ÏPLM¤òÆ³Æþ¤·¡¢ERP¤ÈÏ¢·È²ÄÇ½¤ÊBOM¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆÀß·×¤ÈÀ¸»º¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÀïÎ¬ËÜÉô À¸»º·×²èÉô ·ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡õ¥µー¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô E2E²þ³×ËÜÉô ÉôÄ¹¤Î²¬¹ä»Î»á
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÆ»¤Êºî¶È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥È¥ìー¥¸¡¿¥µー¥ÐーÉôÌç¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÀïÎ¬ËÜÉô À¸»º·×²èÉô¤ÎÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²¬¹ä»Î»á¤Ï¡ÖÀ¸»º¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤Ïºî¶È¸å¤Ë°ì³çÆþÎÏ¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾ðÊª°ìÃ×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃå¼ê¡¿´°Î»¥Çー¥¿¤òÃà°ìÆþÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸½¾ì¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤Î¤¬ºÇ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ï¡¢²¤½£¤ÎRoHS»ØÎá¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²½³ØÊª¼Áµ¬À©¤Ø¤Î½àµò¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢´ØÀÇÎ¨ÊÑ¹¹¤È¤¤¤Ã¤¿³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¬»á¤Ï¡Ö´ØÀÇ·×»»¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤ËÊñ´Þ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÎÌ¤â¡¢¥Çー¥¿¤«¤éÂ¨ºÂ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¾ðÊª°ìÃ×¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤ËÃà°ìÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¦ RoHS¡§Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
¢£AI¿ôÍýºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ëºß¸ËºÇÅ¬²½¤Ç°ÂÁ´ºß¸Ë¤òÈ¾¸º
¡¡¸½ºß¡¢ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ï¡¢ÆüÎ©¤Î¸¦µæ³«È¯¥°¥ëー¥×¤ÎAI¿ôÍýºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºß¸ËºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Îº®Íð¤À¡£ÉôÉÊ¶¡µë¤¬ÂÚ¤ì¤ÐÀ½ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏÃ´Åö¼Ô¤¬´ª¤È·Ð¸³¤Ç¡×¡Ê²¬»á¡Ë°ì»þÅª¤Ë°ÂÁ´ºß¸Ë¤òÊ¿»þ¤Î3ÇÜ¤Þ¤ÇÀÑ¤ßÁý¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²¬»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¡È´ª¡É¤ÏÅªÃæ¤·¡¢¤½¤Î¸å¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Îº®Íð¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÅ¬Àµºß¸Ë¤ËÌá¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤½¤Î·èÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Çºß¸Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤«¤ò¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡ºß¸ËºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ERP¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¹ØÇã¡¿À¸»º¡¿¾ÃÈñ¼ÂÀÓ¡¿Ä´Ã£¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¿ôÇ¯Ê¬¤Î¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¥Çー¥¿¤È¤·¡¢ºß¸Ë¥³¥¹¥È¤È·çÉÊ¥ê¥¹¥¯¤òÆ±»þ¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£²áµî¤Î¾ÃÈñ¥Ñ¥¿ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ûÍ×µÞÊÑ¤ä¶¡µë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¯À¸·¹¸þ¤Ê¤É¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼¡¤Ëµ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÊÑ²½¤òÍ½Ãû¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤¿¡£³¤³°µòÅÀ¤Ç¤Î½êÍ×ÎÌ¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê°ÂÁ´ºß¸Ë¤Î»»½Ð¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÏÎýÃ´Åö¼Ô¤Î¡È´ª¡É¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÁ´ºß¸Ë¤ÎÀßÄê¤Ë¿ôÃÍÅª¤Êº¬µò¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
AI¿ôÍýºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºß¸ËºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×¡¡ Äó¶¡¡§ÆüÎ©À½ºî½ê
¡¡AI¤ÏÉôÉÊ·²¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÊ£¿ôºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÉÊÆÃÀ¤ä¥áー¥«ー¤´¤È¤Î¶¡µëÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¼«Æ°ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö1¸Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÇÁ´¤Æ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÊý¸þÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ìー¥¸¡¿¥µー¥Ðー¤ò¹½À®¤¹¤ëÈÄ¶â¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ê¤É¤ÏÉôÉÊ¤´¤È¤ËÁ°Äó¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã±°ì¤Î´°àú¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉôÉÊÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é·×»»¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤½ÀÆð¤Êºß¸Ë±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê²¬»á¡Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤¿·ë²Ì¡¢°ÂÁ´ºß¸Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Ôー¥¯»þ¤«¤é40¡óºï¸º¤·¤Ä¤Ä·çÉÊ¤â¥¼¥í¤ËÍÞÀ©¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¾»ö¶È½ê¤Ø¤Î²£Å¸³«¤â¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£
¢£EOL¥í¥¹¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤â³èÍÑ
¡¡¤µ¤é¤ËÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯µÞÁý¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤«¤é¤ÎEOL¡ÊÉôÉÊÀ½Â¤Ãæ»ß¡Ë¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥í¥¹¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤â³«È¯Ãæ¤À¡£¥¹¥È¥ìー¥¸¡¿¥µー¥ÐーÀ½ÉÊ¤ÏÊÝ¼é´ü´Ö¤¬10Ç¯¤ÈÄ¹¤¯¡¢EOLÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÉôÉÊ¤òÇã¤¤¹þ¤à¤Ù¤¤«¡×¡ÖÀß·×ÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤«¡×¡ÖÀ½ÉÊÈÎÇäÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¦ EOL¡§End of Life
¡¡²¬»á¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´À½ÉÊ¤Î½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤ä¿·À½ÉÊ¥ê¥êー¥¹·×²è¡¢BOM¤Î¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¥Çー¥¿¤È¤·¡¢AI¤Ç²áµî¤ÎÎà»÷¥Çー¥¿¤«¤é½Ð²Ù¿ô¤ÎÍ½Â¬¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿Í½Â¬ÃÍ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥Ð¥¤¡ÊºÇ½ª¹ØÆþ¡Ë¤äÀß·×ÊÑ¹¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁí¥³¥¹¥È¤ÇÈæ³Ó¤·¡¢ºÇÅ¬Êý¿Ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
EOLµ¯°ø¥í¥¹¥³¥¹¥Èºï¸º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×¡¡ Äó¶¡¡§ÆüÎ©À½ºî½ê
¡¡¼Â¤ÏEOLÂÐ±þ¤ÏÂ°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤ÎÎ°è¤À¡£ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¥í¥¸¥Ã¥¯¤òAI¥â¥Ç¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÃÎ¸«·Ñ¾µ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËAI¤ò¡ÖµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÂè»°¼Ô¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£¡Ö´ÉÍý¿¦¤ÈÃ´Åö¼Ô¤¬µÄÏÀ¤¹¤ë¤ÈÂÐÎ©¤¬À¸¤Þ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤¬¼¨¤·¤¿Í½Â¬ÃÍ¤äº¬µò¤ò¡ÈÂè»°¼Ô¤Î°Õ¸«¡É¤È¤·¤Æ»²¾È¤¹¤ì¤Ð¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê²¬»á¡Ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢AI¤¬Æ³¤¤¤¿È½ÃÇ¤ò¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÀ¸À®AI¤âÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÁªÂòÍýÍ³¤äÊ£¿ô¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¥³¥¹¥Èº¹Ê¬¤Ê¤É¤òÂÐÏÃ·Á¼°¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿AI¤ÎÈ½ÃÇ¤òÆ©ÌÀ²½¤·¡¢¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ°Õ»×·èÄê¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿AI¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ç¤ÏEOLµ¯°ø¤Î¥í¥¹¥³¥¹¥È¤ò70¡ó¡¢ÂÐ±þ¹©¿ô¤ò75¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡È¥«¥¹¥¿¥Þー¥¼¥í¡É¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥
¡¡ÆüÎ©¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤Ï¡¢À½Â¤¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ïº£¸åÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¡£»³¸ý»á¤Ï¡ÖÀ¸»ºÀ¤ò·àÅª¤Ë¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð10Ç¯Àè¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤È¡¢¡ÈÆüÎ©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î½ÏÎý¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ã¼ê¤¬Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°¤µ×ÄÅ»á¤Ï¡ÖAI¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜÅö¤Î¸ú²Ì¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤òÃÎ¤ë¿Í¤ÈITÃ´Åö¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆAI¤òºî¤ë¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿Ê¤á¤ëÂÎÀ©¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüÎ©¤Ï¤½¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢DSS¥»¥¯¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀè¿Ê»öÎã¤Î²£Å¸³«¤Ë¤è¤ê¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ºåÃ«»á¤â¡ÖÆüÎ©¤¬¡È¥«¥¹¥¿¥Þー¥¼¥í¡É¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤Î´ðÈ×¤Ï¡¢ERP¤äMES¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¾ðÊª°ìÃ×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÎ©¥°¥ëー¥×Æâ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎÃÎ¸«¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æ³Æþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿¤ËDX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤«¤é¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤Î»³¸ýÂó¿Í»á¡¢°¤µ×ÄÅ»å¹¾»á¡¢ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î²¬¹ä»Î»á¡¢
ÆüÎ©À½ºî½ê¤ÎºåÃ«Í¥µ®»á
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆüÎ©¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
本記事はMONOistより許諾を得て掲載しています。
