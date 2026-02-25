ÆüÎ©¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êDXºÇÁ°Àþ¡Ú¸åÊÔ¡ÛÆüÎ©¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤Ï¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤¬À®¸ù¤Î¸»Àô¤Ë ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÏÀ¸»º·×²è¼«Æ°²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢À¸»º·×²èÎ©°Æ¹©¿ô¤ÎÂçÉýºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¾ðÊó¤ÈÊª¤ò´°Á´¤Ë°ìÃ×¤µ¤»¤ë¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüÎ©À½ºî½ê¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüÎ©¡Ë¤ÏÂç¼êÀ½Â¤¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡È¥«¥¹¥¿¥Þー¥¼¥í¡É¤È¤·¤Æ¼«¼Ò¤ÇÀè¹Ô¼ÂÁ©¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¡ÖLumada¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢³°Éô¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£ATMÀ½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê°¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÆüÎ©¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Á°ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤Ç¥¹¥È¥ìー¥¸¡¿¥µー¥Ð»ö¶È¤òÃ´¤¦ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¿ÀÆàÀî»ö¶È½ê¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¡Ë¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤äÀ¸»º·×²è¤Î¼«Æ°²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤ÎÀ®²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢ÍÁ°ÊÔ¤ÎÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¿ÀÆàÀî»ö¶È½ê¤Î»öÎãµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é( https://prtimes.jp/story/detail/rE6eARuaG7b )
¢£¹ñÆâATM»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ¤ò¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤âÀ¸¤«¤¹
¡¡ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢ATMÀ½ÉÊ¤Ê¤É¶âÍ»¥Á¥ã¥Í¥ë¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¹ñÆâ³°¤Î¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ¸»º»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀºÌ©¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¡¢À½Â¤¤«¤éÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüÎ©¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¥°¥êー¥ó²½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÀ¸»º»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüÎ©¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î2¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡ÊÆüÎ©¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î³µÍ×¡Ë Äó¶¡¡§ÆüÎ©À½ºî½ê
ÆüÎ©¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ À¸»º¥»¥ó¥¿ À¸»ºµ»½ÑÉô ÉôÄ¹¤ÎÀÖ¾¾ÂçÍ´»á
¡¡ÆüÎ©¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ À¸»º¥»¥ó¥¿ À¸»ºµ»½ÑÉô ÉôÄ¹¤ÎÀÖ¾¾ÂçÍ´»á¤Ï¡Ö¸½¶â¼ûÍ×¤Î²¢À¹¤Ê¥¤¥ó¥É¤äASEANÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2015Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¹©¾ì¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢ATM¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥³¥¢µ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖATM¤Ë¤ª¤¤¤Æ»æÊ¾¤ä¹Å²ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÊª¡É¤ò°·¤¦¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤È¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¸þ¤±¾ûºÞÊ¬Êñµ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¾ûºÞ´ÆººÁõÃÖ¡¢·úÀß¸½¾ì¸þ¤±¤Î¼«Æ°ËÏ½Ð¤·¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¿®ÍêÀ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëATMÊ¬Ìî¤ÇËá¤¾å¤²¤¿µ»½Ñ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀÖ¾¾»á¡Ë¡£
¢£¡ÖÉ¬¤ºERP¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ
ÆüÎ©À½ºî½ê ¥â¥Î¤Å¤¯¤êÀïÎ¬ËÜÉô DX¿ä¿ÊÉô ·ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡õ¥µー¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô
E2E²þ³×ËÜÉô ÉôÄ¹¤Î»³¸ýÂó¿Í»á
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤¬¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤À¡£
¡¡ÆüÎ©À½ºî½ê ¥â¥Î¤Å¤¯¤êÀïÎ¬ËÜÉô DX¿ä¿ÊÉô ·ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡õ¥µー¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô E2E²þ³×ËÜÉô ÉôÄ¹¤Î»³¸ýÂó¿Í»á¤Ï¡ÖÆüÎ©Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï2000Ç¯¤´¤í¤«¤éERP¤äPLM¡ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¡Ë¡¢MES¡ÊÀ½Â¤¼Â¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¦ÄÌ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤¹¡£ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤ÏIoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ëµ»½Ñ¤â³èÍÑ¤·¡¢À¸»º¿ÊÄ½¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë»Å³Ý¤±ºî¤ê¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤¬¡¢À¸»º·×²è¤Î¼«Æ°²½¤Ê¤É¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î²¼ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¦ ERP¡§Enterprise Resource Planning
ÆüÎ©¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ À¸»º¥»¥ó¥¿ À¸»º´ÉÍýÉô ÉôÄ¹¤Î´ßÅÄ·û¼£»á
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï1990Ç¯Âå¤«¤é3D CAD¡Ê3¼¡¸µCAD¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2002Ç¯¤Ë¤ÏERP¤òÆ³Æþ¡£2005Ç¯¤´¤í¤«¤éPLM¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢3D¥Çー¥¿¤òPLM¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÉÊÌÜ¥Þ¥¹¥¿ー¤äBOM¡ÊÉôÉÊÉ½¡Ë¤òERP¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¦ CAD¡§Computer-Aided Design
¡¡ÆüÎ©¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ À¸»º¥»¥ó¥¿ À¸»º´ÉÍýÉô ÉôÄ¹¤Î´ßÅÄ·û¼£»á¤Ï¡ÖERPÆ³Æþ¤Ç¡¢¸½¾ìºÛÎÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ºîÈÖ´ÉÍý¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¼çÆ³¤Î±¿ÍÑ¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Åö½é¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ïº®Íð¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖERP¥ëー¥ë¤ÎÅ°Äì¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸½¾ì¤Î½¬´·¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆüÎ©¤Ë¤Ï¡ØÇ¼´üÃÙ±ä¥¼¥í¡Ù¡Ø·çÉÊ¥¼¥í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ò¼é¤ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸·³Ê¤Ê±¿ÍÑ¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±»á¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2007Ç¯¤Ë¤ÏMES¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¹©Äø¤´¤È¤Î¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤ò³Î¼Â¤ËÃßÀÑ¤·¡¢À¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Î²Ä»ë²½¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ³Æþ¤ÏÊÌ¤Î¸ú²Ì¤â¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏRoHS»ØÎá¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ä¶µ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢ÉôÉÊÃ±°Ì¤ÇÍúÎò¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MES¤Ï¤³¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤â±þ¤¨¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉôÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ðÈ×¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦RoHS¡§Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
ÆüÎ©À½ºî½ê ¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ëAI¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
»ö¶ÈÉô »º¶È¥·¥¹¥Æ¥àËÜÉô ÂèÆó¥·¥¹¥Æ¥àÉô ÉôÄ¹¤ÎÃÝÆâÀ¯¹»á
¡¡ÆüÎ©À½ºî½ê ¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ëAI¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô »º¶È¥·¥¹¥Æ¥àËÜÉô ÂèÆó¥·¥¹¥Æ¥àÉô ÉôÄ¹¤ÎÃÝÆâÀ¯¹»á¤Ï¡ÖMES¤ÎÆ³Æþ¤Ç¹©Äø¥Çー¥¿¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤¬¸í¤Ã¤Æ¶Ø»ßÊª¼Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¤«Â¨ºÂ¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤Î¼Â¸úÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¢£ºî¶ÈÍ×ÎÎ½ñ¤Î¼«Æ°À¸À®¤ä¥¨¥Ã¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ë
¡¡Â³¤¯2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢PLM¤È3D CAD¤Î¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºî¶ÈÍ×ÎÎ½ñ¤Ê¤É¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ëDMU¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ë¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤Ï¸½Êª¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¿Í¼ê¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¼ê½ç½ñ¤ò3D¥Çー¥¿¤«¤éºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸»ºÎ©¤Á¾å¤²¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2013Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢DMU¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¤ä¡¢RFID¤Ë¤è¤ëºî¶È¿ÊÄ½¤Î¼«Æ°¼ý½¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ÂÁõ¤â¿Ê¤á¤¿¡£ÀÖ¾¾»á¤Ï¡Ö»æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È´ÉÍý¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢RFID¥¿¥°¤òºî¶ÈÂÐ¾ÝÊª¤ËÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¡¿¤É¤³¤Ç¡¿Ã¯¤¬ºî¶È¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤òÀµ³Î¤Ë¼ý½¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¦ RFID¡§Radio Frequency Identification
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸½¾ì¤Î¼ÂÀÓ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËERP¤äMES¤Ø¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÀÖ¾¾»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éÁ´ÂÎÁü¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¬¤ºERP¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÆÃÄ¹¡¡ ½Ð½ê¡§ÆüÎ©À½ºî½ê
¡¡¤µ¤é¤Ë2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈRFID¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢»Å³ÝÉÊÂæ¿ô¡¢ÉôÉÊÃªºß¸Ë¡¢ÁÒ¸Ë¶ÈÌ³¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤É¤òÅý¹çÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ëIoT¸«¤¨¤ë²½¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¡Ö¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¤¤¾ðÊó¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¬¤«¤ë¡×¡Ê´ßÅÄ»á¡Ë´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢»Ø¼¨¤äÄ´À°¡¢²þÁ±¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÆâ»á¤Ï¡¢ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¹©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÎ©¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¤âºÇ¤âÁá¤¯¡È¥Çー¥¿¤¬Î®¤ì¤ë¹©¾ì¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤¿µòÅÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ERP¤ò³Ë¤Ë¡¢PLM¡¢MES¡¢RFID¤äIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥Ã¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤³¤½¡¢ÆüÎ©¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø¾ðÊª°ìÃ×¡Ù¤Î¼ÂÁ©Îã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤ÎÍýÁÛ·¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¢£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ºÇÅ¬²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖºÇÅ¬¤Ê·×²è¡×¤Î¼«Æ°Î©°Æ
¡¡ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢À¸»º²þ³×¤Î¼¡¤Ê¤ëÃì¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸»º·×²è¤Î¼«Æ°²½¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ATM¤ÎÃæ³ËÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë»æÊ¾¼±ÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½ÏÎýÃ´Åö¼Ô¤¬ºöÄê¤¹¤ëÀ¸»º·×²è¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¤³¤ÎÎÎ°è¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¼«Æ°²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ßÅÄ»á¤Ï¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´û¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇBOP¡Ê¹©ÄøÉ½¡Ë¤òÀ¸À®¤·¡¢·×²è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Àß·×¡¿Ä´Ã£¡¿À¸»º¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Çー¥¿¤¬ERP¤äPLM¡¢MES¤Ë¤Ò¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¹½À®¤ä¹©Äø½ç¡¢Éé²Ù¾ðÊó¤òÀµ³Î¤ËÃê½Ð¤·¡¢Â°¿ÍÀ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤ÎBOP¤È¤·¤Æ¹½Â¤²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÏÎýºî¶È¼Ô¤Î·Ð¸³¤ä´ª¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·×²èÎ©°Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÀßÄê¡¿´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¸»º·×²è¼«Æ°Î©°Æ¤Î¡È³Ë¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüÎ©¤Î¸¦µæ³«È¯¥°¥ëー¥×¤¬³«È¯¤·¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ºÇÅ¬²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ë¡£À¸»º·×²èÎ©°Æ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Éôºà¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤ä¹©Äø¤ÎÀ©Ìó¾ò·ï¡¢µ¡ÈÖ¤´¤È¤ÎÉé²Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·×²è´ü´ÖÆâ¤Î½ÐÍè¹â¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¿Í¤¬¼êºî¶È¤ÇºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ºÇÅ¬²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÄÂç¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤«¤éºÇÅ¬²ò¤ò¼«Æ°Åª¤ËÃµº÷¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º·×²è¤òÎ©°Æ¤Ç¤¤ë¡£
À¸»º·×²è¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¡¡ ½Ð½ê¡§ÆüÎ©À½ºî½ê
¡¡¡Ö½¾Íè¤ÏÃ´Åö¼Ô¤¬Ëè²ó¾ò·ï¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é·×²è¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸»º·×²è¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿ºÇÅ¬°Æ¤òÃ´Åö¼Ô¤¬³ÎÇ§¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÈùÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç·×²èÎ©°Æ»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤äÃª²·»ñ»ººï¸º¸ú²Ì¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¶ÈÉé²Ù¤Î²þÁ±¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´ßÅÄ»á¡Ë
¢£ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï
¡¡ÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÏÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤Î¿··Ð±Ä·×²è¡ÖInspire 2027¡Ê27Ãæ·×¡Ë¡×¤Î²¼¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê²þ³×¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£DX¡¢¿·µ»½Ñ¡¢¿·À¸»ºÊý¼°¤Î3ËÜÃì¤ò¼´¤ËÀ¸»º¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½ÏÎýµ»Ç½¼Ô¤Î¹âÎð²½¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ºî¶È¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¼ê½ç½ñ¤ÎÂ¿¸À¸ì²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡ÀÖ¾¾»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ä©Àï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢20Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¾ðÊª°ìÃ×¤Î´ðÈ×¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀµ³Î¤Ê¥Çー¥¿¤¬Î®¤ì¤ë¹©¾ì´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇÅ¬²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ä¼«Æ°²½µ»½Ñ¤¬µ¡Ç½¤·¡¢¸½¾ìÈ¯¤Î²þÁ±¤¬»ýÂ³Åª¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸½¾ì¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é»ë»¡¤ò´õË¾¤¹¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃÝÆâ»á¤Ï¡ÖÆüÎ©¥Á¥ã¥Í¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿DX¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢ÆüÎ©¤Î¡È¥«¥¹¥¿¥Þー¥¼¥í¡É¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿¼ÂÁ©ÃÎ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆüÎ©¤ÎHMAX¤È¤·¤Æ¼Ò³°¤Ë¤âÄó¶¡¤·¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î¾ÍèÁü¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤Î»³¸ýÂó¿Í»á¡¢ÆüÎ©¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÎÀÖ¾¾ÂçÍ´»á¡¢
Æ±¼Ò¤Î´ßÅÄ·û¼£»á¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤ÎÃÝÆâÀ¯¹»á
¡¡Á°ÊÔ¤Î¡Öºß¸ËºÇÅ¬²½¡×( https://prtimes.jp/story/detail/rE6eARuaG7b )¤È¸åÊÔ¤Ç¤¢¤ëËÜ¹Æ¤Î¡ÖÀ¸»º·×²è¤Î¼«Æ°²½¡×¡£ÆüÎ©¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êDX¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾»öÎã¤ÎÀ®¸ùÍ×°ø¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ°ÊÁ°¤Ë¡¢20Ç¯¤«¤±¤ÆÅ¥½¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¾ðÊª°ìÃ×¡×¤Î´ðÈ×¤À¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡ÊÊª¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¡Ê¾ð¡Ë¡×¤¬ÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿AI¤âµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£¼«¤é¤ò¼Â¸³Âæ¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥¼¥í¡Ë¤È¤·¤Æ¤³¤Î¸¶Â§¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿ÆüÎ©¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤À½Â¤¶ÈDX¤Î¿¿¤Î¾¡¤Á¶Ú¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼Ò²ñ¤Ø´Ô¸µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤¬ºÆ¤Ó¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê²ò¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¦ ËÜ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö³º»öÎã¤Ë¤ª¤±¤ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢É¬¤º¤·¤âÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å¾ºÜ¸µ¡§MONOist
MONOist 2025Ç¯12·î18Æü·ÇºÜµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
ËÜµ»ö¤ÏMONOist¤è¤êµöÂú¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆüÎ© Àß·×¡¦À½Â¤¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡§ERP¥³¥¢³ÈÄ¥¥µー¥Ó¥¹ for SAP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/sap/peo_template.html( https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/sap/peo_template.html )
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥° ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó SCPLAN
https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/scplan/index.html( https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/scplan/index.html )
ÆüÎ©¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó
https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/dsc/index.html( https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/dsc/index.html )
EngineeringChain¤Î¤¿¤á¤ÎDX¿ä¿Ê»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/dxcloud/engineeringchain.html( https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/dxcloud/engineeringchain.html )
MES(À½Â¤¼Â¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à)Æ³Æþ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È(for DELMIA Apriso)
https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/mes_template/index.html( https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/mes_template/index.html )