¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¡¢À¸³è»¨²ß¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâÁí¹çÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCycle¡ÊÂåÉ½¡§ÈÓÅÄ ¹Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢°Ê²¼Cycle¡Ë¤¬ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë±Ñ¹ñÈ¯¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRDX SPORTS JAPAN¡ÊRDX® SPORTS ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥í¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGLORY BEYOND DREAMS¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ²ñÄ¹ Ãæ°æ Í´¼ù¤µ¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¸ø³«¤Ç¤¹¡£
ÅÁÀâ¤Î¶½¹Ô¡ØVALE TUDO JAPAN ¡Ç95¡Ù¤Ç¤Î»àÆ®¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¡ÊBJJ¡Ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿ÆüËÜ½À½Ñ³¦¤ÎÉã¡¢Ãæ°æ Í´¼ù¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿²µ»¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ£¤Ç¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¡¢·ÝÇ½¿Í¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤ò¤âÎº¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÊâ¤ß¤È¡¢½À½Ñ¤¬»ý¤Ä¡Ö¥×¥ì¥¤¥äー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ÎÅ¯³Ø¤ò»Ç¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ï¡Ö·àÅª¡×～º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤Ø～
¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÉáµÚ¡¦È¯Å¸¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ°æ¤µ¤ó¡£¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁÀßÎ©Åö½é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¶¥µ»¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¿²µ»¤ÎÂ¿¤¤½ÀÆ»¡×¡ÖÁÈ¤ßµ»¤Î²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥áー¥¸¤·¤Å¤é¤¤¶¥µ»¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ì¤Ð¶¥µ»¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¶¥µ»¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃæ°æ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½½¿ôÇ¯¤Ç¤ÎÉáµÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·àÅª¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÆ»¾ì¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÃÊÌ¤ÊÀßÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Æ»¾ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯Í×°ø¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿²µ»¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤òÀ¸¤ó¤ÀÆüËÜ
¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î»ñ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢¿²µ»¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¤ÎÂ¿¤¯¤Î³ÊÆ®µ»¤Ç¤Ï¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤êÇØÃæ¤ä¸ª¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¡ÖÉé¤±¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Î³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Åê¤²¤é¤ì¤¿¸å¤âÀï¤¤Â³¤±¤ë»×ÁÛ¤¬È¯Å¸¤·¡¢¼«¤é²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹¶¤á¤ëµ»½Ñ¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¹âÀì½ÀÆ»¡×¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¼ÂÀïÅª¤Ê¿²µ»¤Îµ»½Ñ¤¬¡¢¤½¤Î¸»Î®¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ØÅÏ¤ê¡¢¥°¥ì¥¤¥·ー°ìÂ²¤Ë¤è¤ëÂ¾Î®»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÀïÀ¤¬¹â¤á¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ò¡Ö½ÀÆ»¤ÎÀÎ¤Î·Á¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤¿¶¥µ»¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡ÖÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÂÀïÅªµ»½Ñ¤ò¡¢ÆüËÜ¤¬ºÆÈ¯¸«¤·¡¢¸½Âå¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö·ö²Þ¤Î¤¿¤á¤Î³ÊÆ®µ»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÁ´À¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£·ÝÇ½¿Í¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤Î¼ÂÁ©¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÇ§ÃÎ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë³ÊÆ®µ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµ»½Ñ¤Î»È¤¤Êý¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¢ー¥È¡Ê·Ý½Ñ¡Ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Ï¢ÌÁ¤Î±è³×¤äº£¸å¤Î½À½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Åù¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ²ñÄ¹ Ãæ°æ Í´¼ù¤µ¤ó
ËÌ³¤Æ»ÉÍ±×·´ÉÍ±×Â¼½Ð¿È¡£ÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡£ÉðÆ»/³ÊÆ®µ»Æ»¾ì¥Ñ¥é¥¨¥¹¥È¥éÂåÉ½¡£¸µ¥×¥í½¤ÅÍ¥¦¥§¥ë¥¿ーµé²¦¼Ô¡£ÅÁÀâ¤Î¡Ö¥Ðー¥ê¥È¥¥ー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ªー¥×¥ó1995¡×¤Ç¡¢ÂÎ³Êº¹¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤ò·âÇË¤·½àÍ¥¾¡¡£¤½¤ÎºÝ¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê±¦ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢ÆüËÜ½À½Ñ³¦¤ÎÉã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
UK.Çä¾åNO1¡ÖRDX® SPORTS¡×¤È¤Ï
¡ÖRDX® SPORTS¡×¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿³ÊÆ®µ»¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥áー¥«ー¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×5,000Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬½îÌ±¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤¬Çö¤¯¡¢¥×¥í¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¹â²Á³Ê¤Ê¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤â¥×¥íÍÑ¤Î¥°¥íー¥Ö¤Ï£²¡¢3Ëü±ß¤«¤é10¿ôËü±ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¡¢¶¯¤¤¾×·â¤ä»¤¤ì¤Ë¤è¤ê¾ÃÌ×¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥áー¥«ー¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÆÃµö¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ë¼«¼Ò¹©¾ì¤ò¹½¤¨¡¢¾æÉ×¤Ç¹âÉÊ¼Á¡¢Äã²Á³Ê¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À½ÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏBoxing¡¢MMA ¡Ê³ÊÆ®µ»¡Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖRDX® SPORTS JAPAN¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢³ØÀ¸¥¹¥Ýー¥Ä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
