¥Ô¥å¥¢¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¡¢¡Ö¿âÄ¾Åý¹ç·¿¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°À½Â¤¤ª¤è¤Ó¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÀ½Â¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜÆÃµö¤ò¼èÆÀ
¥·¥«¥´--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ²è´üÅª¤Ê¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°ÅÅÃÓµ»½Ñ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥å¥¢¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´û¤ËÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ðËÜÆÃµö¡Ö¿âÄ¾Åý¹ç·¿½ã¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°À½Â¤¤ª¤è¤Ó¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÀ½Â¤¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃµöººÄê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¯ÎÏ¤«¤Ä¹ÈÏ¤ÊÆÃµö¤Ë¤è¤ê¡¢½ã¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°¥¢¥Îー¥É¤È¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°ÅÅÃÓ¤ÎÆ±°ìµòÅÀ¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¿âÄ¾Åý¹ç·¿¥¢¥Îー¥Éµ»½Ñ¤Ï¹â½ãÅÙ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°¥¢¥Îー¥É¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿ÅÅÃÓÀÇ½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°¥¢¥Îー¥É¤ÈÅÅÃÓÀ½Â¤¤ò¿âÄ¾Åý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´À½Â¤¹©Äø¤Ç¥Þー¥¸¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¥³¥¹¥È¤ÊÍ¢Á÷ÈñÍÑ¤ä¼è°·¥³¥¹¥È¡¢Âè»°¼Ô¥Þー¥¸¥ó¡¢¤ª¤è¤ÓºàÎÁ¤ÎÎô²½¤òÇÓ½ü¤·¡¢ÅÅÃÓÀ½Â¤¤ÎÁí¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥å¥¢¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ±ÆÃµö¤ÎÃ±ÆÈÈ¯ÌÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ü¥É¥ï¥ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñÆÃµöÄ£¤«¤éÅö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤Î½ÅÍ×À¤È¿·µ¬À¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢º£Æü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¡¦¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¾¦¶È²½¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¿¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ç¤ÎÅö¼Ò¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°ÅÅÃÓ¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î³ÎÊÝ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥å¥¢¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¤Îµ»½Ñ¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÅÅÃÓ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÃ¥´Ô¡¦³ÈÂç¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç¤Î¹ÈÏ¤ÊÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î³ÎÊÝ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°¥¢¥Îー¥É¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¡¦¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥¢¥Îー¥É¤ÎÂåÂØ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥Á¥¦¥à¡¦¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÎÂÎÀÑ¤È½ÅÎÌ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î97¡ó°Ê¾å¤¬Ãæ¹ñ»º¤Ç¤¹¡£¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°¤Ï¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÈæ¤Ù¤Æ10ÇÜ¹â¤¤ÈæÍÆÎÌ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Æü¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¡¦¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ½ÅÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈ¾Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÍÆÎÌ¤ò2ÇÜ¤Ë¹â¤á¤ëÅÅÃÓ¤ò¼Â¸½¤·¡¢²è´üÅª¤Ê¿ÊÊâ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅÅÃÓ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤½é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ó¥¬¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÅÃÓºàÎÁ¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÄ´Ã£¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê´ØÀÇ¤ÎÊÑÆ°¤äÍ¢½Ð¶Ø»ß¤Ê¤É¡¢ÅÅÃÓ¤Ë´Ø¤¹¤ëº£Æü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤òÊ£»¨²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎµòÅÀ¤ÇÅÅÃÓÀ½Â¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥å¥¢¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¤Ï¡¢140·ï°Ê¾å¤ÎÆÃµö¤ª¤è¤ÓÆÃµö½Ð´ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÀ¤³¦Åªµ¬ÌÏ¤Ç¶¯¸Ç¤ÊÃÎÅªºâ»º¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢·ÏÅýÍÑÅÅÎÏÃùÂ¢¡¢¥Çー¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¸Ä¿ÍÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ä¹Ò¶õ±§ÃèÊ¬Ìî¤Ê¤É¤ò¤½¤Î±þÍÑÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î¾¦¶È²½²ÄÇ½¤Ê¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°ÅÅÃÓ¤ÎÀ½Â¤¤Ë¸þ¤±Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥å¥¢¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥«¥´¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¼¡À¤Âå¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°ÅÅÃÓµ»½Ñ´ë¶È¤Î¥Ô¥å¥¢¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¤Ï¡¢¿âÄ¾Åý¹ç·¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¶È³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¿âÄ¾Åý¹çµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°¤ÎÃê½Ð¡¢¥¢¥Îー¥É¡¢¤ª¤è¤ÓÅÅÃÓÀ½Â¤¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²ÌÀ¸À®¤µ¤ì¤ë½ã¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°¥¢¥Îー¥É¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¶âÂ°ÅÅÃÓ¤ÎÃæ³ËÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¡¦¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÉý¤ÊÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÎÅÅÃÓ¤Ï¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ó¥¬¥ó¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤½é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.purelithium.io¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢news@purelithium.io¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
