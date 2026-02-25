¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê(UNHCR)¤Ø´óÉÕ¤ò¼Â»Ü
ÉÔÆ°»ºÇäÇã¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤¦¥ê¥é¥¤¥º¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»Ò ¿¿Ìé)¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÊ¶Áè¤äÇ÷³²¤Ë¤è¤êÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë United Nations High Commissioner for Refugees(°Ê²¼¡¢UNHCR)¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
UNHCR¤Ï¡¢ÆñÌ±¡¦¹ñÆâÈòÆñÌ±¡¦Ìµ¹ñÀÒ¼Ô¤Ê¤É¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÊÝ¸î¤È¼«Î©»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢À¤³¦130¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔÆ°»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¹¬¤»¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½»¤Þ¤¤¤Ï¿Í¤ÎÂº¸·¤È°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Êý¡¹¤¬°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢»ö¶È³èÆ°¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë´ë¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´óÉÕ³µÍ×
¡¦´óÉÕÆü¡§ 2026Ç¯2·î23Æü
¡¦´óÉÕÀè¡§ ¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê(UNHCR)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.japanforunhcr.org/
¡¦ÌÜÅª¡¡¡§ ÆñÌ±»Ù±ç¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ø¤Î¹×¸¥
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¥ê¥é¥¤¥º¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
½¾¶È°÷¿ô¡§ 35Ì¾¡¿2025Ç¯4·î1Æü»þÅÀ
»öÌ³½ê¡¡¡§ ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¶2ÃúÌÜ2-12 À¶ËÜ¥Ó¥ë
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.rerise-h.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶â»Ò ¿¿Ìé
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2017Ç¯4·î5Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¸Í·ú¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦ÅÚÃÏÅù¤ÎÉÔÆ°»ºÇäÇãÃç²ð / ¸Í·úÊ¬¾ù»ö¶È /
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¼èºÆÈÎ»ö¶È / ¶õ¤²È¡¦¶õ¤ÃÏ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È /
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½»Âð¥íー¥óÁêÃÌ / FP /Æâ³°Áõ¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¤´Äó°Æ /
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È