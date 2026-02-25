Honda¤Î¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡Ö¥Û¥ó¥À ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë ¥«¥ì¥Ã¥¸ ´ØÀ¾¡×¤¬3·î27Æü¡¦28Æü¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ø½Õ¤ÎÂÎ¸³¼ø¶È 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¡¡¡Ö2026Ç¯SUPER GT¥·¥êー¥º»²Àï¼Ö PRELUDE-GT¡×¤òÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ª
Honda¤Î¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡Ö¥Û¥ó¥À ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë ¥«¥ì¥Ã¥¸ ´ØÀ¾¡×¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Î½ÕµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ø½Õ¤ÎÂÎ¸³¼ø¶È 2026¡Ù¤ò2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¡¢28Æü(ÅÚ)¤Î2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø½Õ¤ÎÂÎ¸³¼ø¶È 2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ëºß¹»À¸¤¬¹Í¤¨¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ÛPRELUDEŽ°GT
¡Ø½Õ¤ÎÂÎ¸³¼ø¶È 2026¡Ù»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¦¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ°È÷ÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìµé¼«Æ°¼ÖÀ°È÷»Î¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¼ÖÎ¾À°È÷¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤òÁª¤ó¤Ç¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯Super GT¥·¥êー¥º»²Àï¼Ö¡ÖPRELUDE-GT¡×¤òÆÃÊÌÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¼Ò¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖKuromi¡×¤È¡ÖHELLO KITTY¡×¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¾¾ºê¤·¤²¤ë¡×¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡ÖMOUSSY¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥¯¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉô¡¦Æ±¹¥²ñ³èÆ°¤Îºß¹»À¸¤«¤é¤Î¤´¾Ò²ð¤äÀèÇÚ¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¥³ー¥ÊーÅù¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Û¡ÖHONDA¡ßKuromi¡×¡¿HONDA¡ßHELLO KITTY¡×
¡ÚÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Û¡ÖHONDA¡ß¾¾ºê¤·¤²¤ë¡×
¡ÚÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Û¡ÖHONDA¡ßMOUSSY¡×
¡Ø½Õ¤ÎÂÎ¸³¼ø¶È 2026¡Ù¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤ÈÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡»¡Ø½Õ¤ÎÂÎ¸³¼ø¶È 2026¡Ù¤Î³µÍ×
¡Ø½Õ¤ÎÂÎ¸³¼ø¶È2026¡Ù
Áª¤Ù¤ëÂÎ¸³¼ø¶È¡Ö¥Ð¥¤¥¯¡¦¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ°È÷ÂÎ¸³¡×¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¡¢28Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨Î¾Æü¤È¤â¤Ë10:30～15:30¡¡¥é¥ó¥ÁÉÕ
ÂÎ¸³ÆâÍÆ¡¡¡§ Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.¥Ð¥¤¥¯¡¦¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ°È÷ÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.°ìµé¼«Æ°¼ÖÀ°È÷»ÎÂÎ¸³¤È¥â¥Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³
ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¡¡§ 2026Ç¯SUPER GT¥·¥êー¥º»²Àï¼Ö¡ÖPRELUDE-GT¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÖHONDA¡ßKuromi¡×¡¿HONDA¡ßHELLO KITTY¡×¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÖHONDA¡ß¾¾ºê¤·¤²¤ë¡×¡¿¡ÖHONDA¡ßMOUSSY¡×¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨µÞî±¡¢Å¸¼¨¼Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¡§ 1.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä ¥×¥ì¥¼¥ó¥È(ÂÎ¸³»²²Ã¼Ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.°ìÈÌÆþ»î¤Î²áµîÌäÂê ¥×¥ì¥¼¥ó¥È(ÂÎ¸³»²²Ã¼Ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.Honda¤Î¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹» ´Ý¤ï¤«¤ê»ñÎÁ ¥×¥ì¥¼¥ó¥È(ÊÝ¸î¼Ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4.AOÆþ»î¤Î¥¨¥ó¥È¥êー»ñ³Ê³ÍÆÀ(2027Ç¯4·îÆþ³Ø ¼õ¸³ÂÐ¾Ý¼Ô)
Êç½¸Äê°÷¡¡¡§ 1Æü¤¢¤¿¤ê¾å¸Â75Ì¾¡¡¢¨¤´Í½Ìó¤ÏHP¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß(ÀèÃå½ç)
Á÷·Þ¡¡¡¡¡¡¡§ ºÇ´ó¤ê±Ø(Æî³¤¹âÌîÀþ¡§¶â¹ä±Ø)¤«¤é¤Î¥Ð¥¹Á÷·Þ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡¡ ¡§ https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/news/spring2026-2
¡û³Ø¹»Ë¡¿Í ¥Û¥ó¥À³Ø±à
¥Û¥ó¥À ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë ¥«¥ì¥Ã¥¸ ´ØÀ¾
ÁÏÎ©¡¡¡§ 1976Ç¯
¹»Ä¹¡¡¡§ ³¤¾Â ¹°¼ù
½êºßÃÏ¡§ ¢©589-0012¡¡ÂçºåÉÜÂçºå¶¹»³»ÔÅì¤¯¤ß¤ÎÌÚ2ÃúÌÜ1937ÈÖÃÏ1¹æ
URL¡¡ ¡§ https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/