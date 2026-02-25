³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥íー¤¬12¥ö·îÈ¼Áö·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¡¡¡Ø²ð¥³¥Í·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¶¨²ñ¡Ù»ÏÆ°
2026Ç¯1·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥íー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤Æ£µ®»Ë)¤Ï¡¢²ð¸î¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿12¥ö·î´Ö¤ÎÈ¼Áö·¿·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö²ð¥³¥Í·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¶¨²ñ(Kaicone Excellence)¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¸ÂÄê6¼Ò¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢²ð¸î¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¿ÍºàÄêÃå¡¦Ï«Ì³ÂÎÀ©À°È÷¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼´¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ ²ð¸î¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎÉ¬Í×À
²ð¸î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¹øÄË¤äËýÀÅª¤Ê¿ÈÂÎÉéÃ´¡¢¹â¤¤Î¥¿¦Î¨¤ÈºÎÍÑÆñ¡¢Ë¡Îá½å¼éÂÎÀ©¤ÎÌ¤À°È÷¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¼èÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®²ð¸î»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ§Äê¼èÆÀ¤¬¥´ー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¤é¤â·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È500¡×¤ò5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥íー¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÀìÌçÃÎ¸«¤È·Ð±Ä»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¡Ö70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¥¤¥¤ÈÆ¯¤±¤ë¶È³¦¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¡ÈÇ§Äê¼èÆÀ¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡¢¡Ø´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¹½ÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 12¥ö·îÈ¼Áö·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾õÇÄ°®¤«¤éÇ§Äê¼èÆÀ¡¢¼¡Ç¯ÅÙÀïÎ¬ºöÄê¤Þ¤Ç¤ò5¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
(1)¸½¾õÇÄ°®¤ÈÌÜÉ¸ÀßÄê
(2)»ÜºöÎ©°Æ¡¦Æ³Æþ
(3)Ãæ´ÖÉ¾²Á¤ÈÄ´ººÉ¼½àÈ÷
(4)Ä´ººÉ¼Äó½Ð¡¦¾ÚµòÀ°Íý
(5)ºÇ½ªÉ¾²Á¡¦À®²ÌÈ¯É½
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§Äê¼èÆÀ¤ò¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥´ー¥ë¤Ï¡¢¡Ø¼«¼Ò¤ÇPDCA¤ò²ó¤»¤ë¼«Áö·¿ÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£ Ãæ¾®´ë¶ÈÆÃ²½·¿¤ÎÀß·×
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¡¦Í½»»¤Ç¤â¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëè·î¤Î¡Ö³Ø¤Ó¢ª¼ÂÁ©¢ª¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÍÑ¤¤¡¢»²²Ã´ë¶ÈÆ±»Î¤Ç¤ÎÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Âç´ë¶È¤ÎÌÏÊï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¸½¼ÂÅª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¡É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥íー¤Î¼ÂÀÓ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥íー¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÀìÌçÀ¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¸þ¤±¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»Ù±ç¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¥Ö¥é¥¤¥È500Ç§Äê¤ò5Ç¯Ï¢Â³¼èÆÀ
¡¦´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯¥»¥ß¥Êー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂ¿¿ô¼Â»Ü
¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È¡¦ÊÝ¸±³°Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ö¶È¤òÅ¸³«
¡¦´ë¶È¤Î·ò¹¯ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¤Þ¤ÇÈ¼Áö
ÀßÎ©Åö½é¤è¤ê¡¢°åÎÅ¤È·Ð±Ä¤ÎÎ¾»ëÅÀ¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÅÙÄ´ººÉ¼¤ÎµÆþ»ØÆ³¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¸ÄÊÌÈ¼Áö»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²²Ã´ë¶È
GOJO³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼ÒGENNAKAMURA¡¦³ô¼°²ñ¼ÒMedigo
³ô¼°²ñ¼ÒPLAST¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢ー¥ë¡¦³ô¼°²ñ¼ÒisLand
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È(³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥íー ÂåÉ½¼èÄùÌò °¤Æ£µ®»Ë)
¡Ö²ð¸î¶È³¦¤Ï¡È¿Í¡É¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»º¶È¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åê»ñ¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¼èÆÀ¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1Ç¯¸å¤Ë¡È¼«Áö¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ²ð¸î¶È³¦¤«¤éÃÏ°è¤Ø¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¡£
ËÜµ¤¤Ç¡¢¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥íー
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©157-0073¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èµÎ6-36-3 ¿®Ç»²°Âè°ì¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°¤Æ£µ®»Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2014Ç¯2·î3Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 777Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¡¢ÊÝ¸±³°¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ·ò¹¯·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡¢Ê¡»ãÍÑ¶ñÂßÍ¿ÈÎÇä»ö¶È¡¢²ð¸î¥¿¥¯¥·ー»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡§ https://arrow-inc.tokyo