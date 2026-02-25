¡Ö¤è¤êË­¤«¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤½¤·¤ÆÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·À¤¤ÎÃæ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¶â½Û´Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥â¥¸¥åー¥ë¡¦¥È¥ìー¥é¥Ï¥¦¥¹Áí¹ç¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBIBox¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢£Ò¡õ£É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§¢©064-0920¡¡»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî20¾òÀ¾8ÃúÌÜ2-24¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºØÆ£¹À»°)¤Ï¡¢¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ç¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¢©752-0935¡¡»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔÄ¹ÉÜ¾¾¾®ÅÄÃæÄ®13-20 ¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ 201¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂÀÅÄÃ£Ìé)¤È¤³¤ÎÅÙ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¢©807-0856¡¡Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶èÈ¬»Þ1-2-7 ¤æ¤á¥Þー¥È±Ê¸¤´ÝÅ¹Ãó¼Ö¾ì¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤³¾Æ¤È¤¨¤Ó¾Æ ¤Ê¤«¤è¤·²°¡×¤æ¤á¥Þー¥È±Ê¸¤´ÝÅ¹(°Ê²¼¤Ê¤«¤è¤·²°)¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£»¥ËÚËÜÅ¹¤Ï¥ªー¥×¥óÄ¾¸å¤«¤éÏ¢ÆüÂç¹ÔÎó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢º£ËÌ³¤Æ»¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£


¤Þ¤¿Âç¿Íµ¤Í­Ì¾Å¹¡Ö¥ß¥ë¥¯¥É¥É¥ì¥¤¥¯¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥ä¥Þ¥Ùー¥°¥ëLOOP¡×¡ÖÈ¯¹Ú¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¿ーËÜÊÞ¡×¡ÖSiOKUMA BAKERY¡×¡ÖµíÍÓÄâ¡×¡Öµí¤â¥ï¥ë¥Ä¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Öhanninmae¡×¤¬¾¦ÉÊ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÀè±Ô¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ËÌ³¤Æ»Íå±±¤Î¥¿¥³¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£


¤Ê¤«¤è¤·²°¤Î¤¿¤³¾Æ¤Î¤¿¤³¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Íå±±Ä®¤Îµù»Õ¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤­¤¯¤ÆÂÀ¤¤¡¢¤À¤±¤É¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¤¡×¤¬¼«Ëý¤ÎÉÍè§¤Ç¤·¤¿Âç¤À¤³¤ò»ÈÍÑ¡£

¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¿¤³¤ÎÌ£¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢Íå±±¤Î³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤Çºî¤Ã¤¿±ö¡Ö¥é¥¦¥·¥Ã¥×¡×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡¢¡ÖÌ¾Êª±ö¤¿¤³¾Æ¤­¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£


¾ï¤ËÇ®¡¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¤É¤Ã¤×¤ê¥½ー¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡Ö¥½ー¥¹¤¿¤³¾Æ¤­¡×¤ò¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Áー¥º¤ä¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡¢¤¿¤é¤³¥Þ¥è¤Ê¤ÉÁ´5¼ïÎà¡£

¤µ¤é¤Ë¤¿¤³¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¨¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¨¤Ó¾Æ¤­¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÁ´5¼ïÎà¡£¡Ö¤¿¤³¡©¤¨¤Ó¡©¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÁÏ¶È¤¿¤³&¤¨¤Ó¡¡¤Ê¤«¤è¤·À¹¡×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î²ÈÂ²ÁØ¤«¤é³ØÀ¸¤ò»Ï¤áÏ·¼ãÃË½÷¡¢Éý¹­¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¤¿¤³¾Æ¤È¤¨¤Ó¾Æ ¤Ê¤«¤è¤·²°¤È¤Ï

¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±¿©¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤³¾Æ¤­¤È¹¥¤­¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¥¨¥Ó¤ËÃåÌÜ¤·¡¢2025Ç¯2·îËö¤Ë»¥ËÚËÜÅ¹¤Ç¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äSNS¾å¤Ç¥Ð¥º¤ê¡¢¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤³¾Æ¤­¡õ¤¨¤Ó¾Æ¤­ÀìÌçÅ¹¡Ø¤Ê¤«¤è¤·²°¡Ù¤Ç¤¹¡£

ËÌ³¤Æ»Íå±±Ä®¤¿¤³µù»Õ¤¬¡¢Âå¡¹ÅÁ¤ï¤ëÊýË¡¤ÇÉÍè§¤Ç¤·¤¿Âç¤À¤³¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤­¤¯¤ÆÂÀ¤¤¤Î¤Ë½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¿¥Í¤ÏËÌ³¤Æ»¾®ÇþÊ´¡Ö¤µ¤é¤µ¡×¤òÆÈ¼«¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢³ï½Ð½Á¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¸ý¤É¤±¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤­¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖÌ¾Êª±ö¤¿¤³¾Æ¤­¡×¤Ï¸ýÅö¤¿¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÍå±±¤Î³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤Çºî¤Ã¤¿±ö¡Ö¥é¥¦¥·¥Ã¥×¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¤¿¤³¤ÎÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤¿¤Ã¤×¤é¤¡(¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎºÇ¾åµé)¥Áー¥º¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡Ö¿Íµ¤¤¿¤Ã¤×¤é¤¡¥Áー¥º¤¿¤³¾Æ¡×¤Ï¡¢½÷À­¤Ë¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¡£



¢£Íå±±Ä®¤Îµù»Õ¤Ç²·¤·²ñ¼Òknot collection¤ÎÃæ½ÐæÆ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È

¡ÖÍå±±¤Î¤¿¤³¤ÎÀ¹µù´ü¤Ï12·î～1·î¤Ç¤¹¡£Íå±±¤Î´¨¤¤´Ä¶­¤Ç°é¤Ã¤¿¤¿¤³¤ÏÂ¾¤Ç³Í¤ì¤ë¤¿¤³¤è¤êÂç¤­¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

¤¿¤³¤ò³Í¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤³¤ò³Í¤ë¿Ë¤Ç¤¹¡£¿Ë¤¬°­¤¤¤È¤¿¤³¤Ï³Í¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¿Ë°ìËÜ°ìËÜ¸«¤Ê¤¬¤é¼êºî¶È¤ÇÆì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÍè§¤Ç¤Ï²Ð²Ã¸º¤È»þ´Ö¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¤¹¤°¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢è§¤Ç¤¿¤¿¤³¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤·À¸¤Î¤¿¤³¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Æ¬¡¢Â­¡¢¸ý¤È¿§¡¹¤¢¤ë¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤¿¤³¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Ê¤«¤è¤·²°¤Î¤¿¤³¾Æ¤­¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×


Ì¾Êª±ö¤¿¤³¾Æ¤­(8¸Ä)


¼«²ÈÀ½¤É¤Ã¤×¤ê¥½ー¥¹¤¿¤³¾Æ¤­(8¸Ä)


¿Íµ¤¤¿¤Ã¤×¤é¤¡¥Áー¥º¤¿¤³¾Æ¤­(8¸Ä)


¤¿¤é¤³¥Þ¥è¤¿¤³¾Æ¤­(8¸Ä)


Íå±±Ä®µù»Õ Ãæ½ÐæÆ¤µ¤ó¡¡


Íå±±»ºÂç¤¿¤³¡¡


Íå±±»ºÂç¤¿¤³


ÉÍè§¤Ç¤µ¤ì¤¿¤¿¤³


ËÜÅ¹¥ªー¥×¥ó¤Î¹ÔÎó


¥í¥´


Å¹ÊÞLINE¤È¤â¤À¤Á¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é


¢£¡Ö¤¿¤³¾Æ¤È¤¨¤Ó¾Æ ¤Ê¤«¤è¤·²°¡×±Ê¸¤´ÝÅ¹¡¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×

¡Ú¤¿¤³¾Æ¤­¥á¥Ë¥åー¡Û

¡¦Ì¾Êª±ö¤¿¤³¾Æ¤­(Íå±±»º±ö¡Ö¥é¥¦¥·¥Ã¥×¡×)6¸Ä 540±ß ¡¿ 8¸Ä 590±ß

¡¦¼«²ÈÀ½¤É¤Ã¤×¤ê¥½ー¥¹¤¿¤³¾Æ¤­6¸Ä 630±ß ¡¿ 8¸Ä 680±ß

¡¦¿Íµ¤¤¿¤Ã¤×¤é¤¡¥Áー¥º¤¿¤³¾Æ¤­6¸Ä 780±ß ¡¿ 8¸Ä 830±ß

¡¦¤Æ¤ê¤¿¤Þ¤¿¤³¾Æ¤­6¸Ä 750±ß ¡¿ 8¸Ä 800±ß

¡¦¤¿¤é¤³¥Þ¥è¤¿¤³¾Æ¤­6¸Ä 750±ß ¡¿ 8¸Ä 800±ß


¡Ú¤¨¤Ó¾Æ¤­¥á¥Ë¥åー¡Û

¡¦Ì¾Êª±ö¤¨¤Ó¾Æ¤­(Íå±±»º±ö¡Ö¥é¥¦¥·¥Ã¥×¡×)6¸Ä 650±ß ¡¿ 8¸Ä 700±ß

¡¦¼«²ÈÀ½¤É¤Ã¤×¤ê¥½ー¥¹¤¨¤Ó¾Æ¤­6¸Ä 730±ß ¡¿ 8¸Ä 790±ß

¡¦¤¿¤Ã¤×¤é¤¡¥Áー¥º¤¨¤Ó¾Æ¤­6¸Ä 890±ß ¡¿ 8¸Ä 950±ß

¡¦²¦Æ»¤Æ¤ê¤¿¤Þ ¤¨¤Ó¾Æ¤­6¸Ä 850±ß ¡¿ 8¸Ä 910±ß

¡¦¤¿¤é¤³¥Þ¥è¤¨¤Ó¾Æ¤­6¸Ä 850±ß ¡¿ 8¸Ä 910±ß


¡Ú¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Û

¡¦ ¤¿¤³4¸Ä¡õ¤¨¤Ó4¸Ä ¤Ê¤«¤è¤·À¹(±ö)8¸Ä 810±ß

¡¦ ¤¿¤³4¸Ä¡õ¤¨¤Ó4¸Ä ¤Ê¤«¤è¤·À¹(¥½ー¥¹)8¸Ä 900±ß

Â¾¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー·îÂØ¤ê¥á¥Ë¥åー¤âÄó¶¡Í½Äê



¢£¿©¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹½¸ÃÄ¡Öhanninmae¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¸½ºß17¶ÈÂÖ72Å¹ÊÞ¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¿©¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹½¸ÃÄ¡£¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÈÎÂ¥¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£

URL¡§ https://www.instagram.com/hanninmae.official/


MILK DO doreiku?


¤Þ¤ë¤ä¤Þ¤á¤í¤ó


¥Þ¥ë¥ä¥Þ¥Ùー¥°¥ëLOOP


È¯¹Ú¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¿ーËÜÊÞ


SiOKUMA BAKERY


µíÍÓÄâ¡¡


³¤Ï·Àç¿Í¡¡


Á´¹ñ¤Ç17¶ÈÂÖ72Å¹ÊÞ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹


¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û

Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§ ¡Ö¤¿¤³¾Æ¤È¤¨¤Ó¾Æ ¤Ê¤«¤è¤·²°¡×¤æ¤á¥Þー¥È±Ê¸¤´ÝÅ¹

½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©807-0856¡¡Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶èÈ¬»Þ1-2-7 ¤æ¤á¥Þー¥È±Ê¸¤´ÝÅ¹Ãó¼Ö¾ì

ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡§ ¤Ê¤· ¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¤ß

±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ 11～20»þ¡¡¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»

¼è°·¤¤¾¦ÉÊ¡§ ¤¿¤³¾Æ¤­¡¢¤¨¤Ó¾Æ¤­¡¡Â¾

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨²Á³Ê¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À­¤¢¤ê¡¢¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹

²Á³ÊÂÓ¡¡¡¡¡§ 540±ß～950±ß

TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 093-616-2687

URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/takotoebiyaki_nakayoshiya?igsh=djY3MXJocGZzaWN3&utm_source=qr



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡§R¡õI¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò

ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºØÆ£¹À»°

ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©064-0920¡¡»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî20¾òÀ¾8ÃúÌÜ2-24

TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§011-206-4560

FAX¡¡¡¡¡¡ ¡§011-206-4562

»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¦BIBox¥»ー¥ë¥¹

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥Æ¥Ê¥â¥¸¥åー¥ë·úÃÛ¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹ÈÎÇä¡¦ÀßÃÖ¡¦»Ü¹©¡¢

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BIBox¥Ñー¥È¥ÊーFC

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦BIBox¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹³èÍÑ·¿FC¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹ÄÂÂß¡¢

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¥ì¥ó¥¿¥ëÂ¾

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦VM¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍýÂ¾