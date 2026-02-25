³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½(°Ê²¼¡¢Åö¼Ò)¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡õ¥µー¥Ó¥¹¡ÖA-GEL¥¨ー¥¸¥§¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È(ÄÌ¾Î¡§AGP)¡õA-GEL¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡×¤Î¥Äー¥ë³èÍÑ»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÊç½¸Å¸³«¤È²ÃÌÁÅ¹ÍÍ¤ÎÁý²Ã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ®¸ùÊó½··¿¤Î±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó60¼Ò¤Û¤É¤ÎÁíÂåÍýÅ¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£²ó¡¢ºÇÂç¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¹çÆ±²ñ¼ÒCrist Holdings¡×¤¬3·î1Æü¤«¤é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥¹¥¿ー¥È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£


¢£ È¯É½³µÍ×

¹çÆ±²ñ¼ÒCrist Holdings¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖA-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡õ¡ÖA-GEL¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡×»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼ÒÆâ¤ÇÂåÍýÅ¹¿ôºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë165¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£

2026Ç¯3·î1Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥¹¥¿ー¥È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÂÎÀ©¤ÏÃ±¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼ÂÁõÎÏ¤Î¶¯²½¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ A-GEL¤È¤Ï²¿¤«

A-GEL¤È¤Ï¡¢Agent(Âå¹Ô¼Ô) ¤ÈAngel(Å·»È)¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¹¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤ò±¿¤ÖÂå¹Ô¼Ô¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£

Å¹ÊÞ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´î¤Ó¤Ø¡£

¾ÃÈñ¼Ô¤Î±þ±ç¤ò¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î½Û´Ä¤Ø¡£

A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³ä°úÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤ò·ÐºÑ¤ØÊÑ´¹¤·¡¢·ÐºÑ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£


¢£ ¤Ê¤¼º£¡¢½Û´Ä·¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«

ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤Ï¸½ºß¡¢

¡ü Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤ÎÍø±×°µÇ÷

¡ü ¹­¹ðÈñ¤Î¸ÇÄêÈñ²½

¡ü ²Á³Ê¶¥Áè¤Î·ã²½

¡ü ¾ÃÈñ¼Ô¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¸º¾¯

¡ü ÃÏ°è»ñ¶â¤Î³°ÉôÎ®½Ð

¤È¤¤¤¦¹½Â¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½¾Íè·¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤Ï¡¢°Ï¤¤¹þ¤ß·¿¡¦¸ÇÄêÈñ·¿¡¦Ã±Å¹´°·ë·¿¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£A-GEL¤Ï¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤òºÆÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ A-GEL¤Î½Û´ÄÀß·×

¡¦È¯¹Ô»þ¥³¥¹¥È0±ß

¡¦»ÈÍÑ»þ¤Î¤ßÀ®²ÌÊó½··¿

¡¦ºÇÂç40¡ó´Ô¸µÀßÄê²ÄÇ½

¡¦1¥ö·î½Û´Ä·¿Àß·×

¡¦Á´¹ñ¶¦ÄÌÍøÍÑ

¡¦¥æー¥¶ー²ñ°÷ÅÐÏ¿Ìµ¤·¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¼õ¼è¤È»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½

¡¦¥æー¥¶ー´Ö¾ùÅÏ²ÄÇ½

³ä°ú¤Ï¡ÖÉéÃ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Û´Ä¤Îµ¯ÅÀ¤Ø¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¿ô»ú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±þ±ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¡£

A-GEL¤Ï¡¢·ÐºÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¬¤»¤ò±¿¤ÖÂå¹Ô¼Ô¤Ç¤¹¡£



¢£ ÂåÍýÅ¹¿ôºÇÂ¿(165¼Ò)¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½Æâ¤Ç¹çÆ±²ñ¼ÒCrist Holdings¤Ï¡¢ÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¹½ÃÛ¤Ë¤Æ¡¢ÂåÍýÅ¹¿ôºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë165¼Ò¡á165ÂåÍýÅ¹¿ô¤ÎÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ¬ÌÏ¤Î¸Ø¼¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¤½¤ì¤Ï¡¢

¡ü Á´¹ñÆ±»þÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¼ÂÁõÎÏ

¡ü ÃÏ°èÃ±°Ì¤Ç¤ÎÌ©Ãå»Ù±çÂÎÀ©

¡ü ²ÃÌÁÅ¹¶µ°é¡¦°éÀ®ÂÎÀ©

¡ü ±¿ÍÑ¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ÉÍýÂÎÀ©

¡ü »ýÂ³ÅªÉáµÚ¤ò»Ù¤¨¤ëÁÈ¿¥´ðÈ×

¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£

A-GEL¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¡ÈÍýÏÀ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£



¢£ ²ÃÌÁÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÁÃÍ

A-GEL¤Ï¡¢Çä¾åÁý²Ã¤È·ÐÈñºï¸º¤òÆ±»þ¤ËÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

¡¦È¯¹Ô¥³¥¹¥È0±ß

¡¦À®²ÌÊó½··¿¤Ç¥ê¥¹¥¯ºÇ¾®²½

¡¦ºÇÂç40¡ó´Ô¸µÀßÄê

¡¦¼ÕÎé¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ëÍø±×²þÁ±

¡¦¹­¹ðÈñºï¸º

¡¦¥Çー¥¿²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä²þÁ±

³ä°ú¤¬¡ÖÍø±×°µÇ÷¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íø±×Î¨¤òÁý²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³ä°ú¡¢Çä¤ê¾å¤²Áý²Ã¤ò¤¹¤ë°Ù¤Î³ä°ú¤È¤·¤Æ¡¢Íø±×²þÁ±¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÀ¸³è±þ±ç¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£ ¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÁÃÍ

¡¦ºÇÂç40¡ó´Ô¸µ

¡¦Á´¹ñ¶¦ÄÌÍøÍÑ

¡¦1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ß

¡¦ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê

¡¦¾ùÅÏ²ÄÇ½

¡¦1¥ö·î½Û´Ä¤ÇºÆÍèÅ¹Â¥¿Ê

A-GEL¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë¹¬¤»¤¬½Û´Ä¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£



¢£ ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿

¡ÖÂçÀîÈ»¿Í¡×¤È¡ÖÅÄÂ¼Í§ÍÎ¡×¤ÎÀï¿Ø¤È¤·¤¿¹çÆ±²ñ¼ÒCrist Holdings¤Ï¡¢A-GEL¤È¤¤¤¦¡Ö¹¬¤»¤ò±¿¤ÖÂå¹Ô¼Ô¡×¤ò¹­¤²¤ëÃæ³Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎºÆ½Û´Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£

165¼Ò¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢

¡ü ÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ­²½

¡ü Ãæ¾®»ö¶È¼Ô»Ù±ç

¡ü ¾ÃÈñ¼ÔÀ¸³è±þ±ç

¡ü ¾Ò²ð·ÐºÑ¤ÎºÆÀ¸

¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²þÁ±¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ ·ë¤Ó

A-GEL¤Ï¡¢Agent¤È¤·¤Æ¡¢Angel¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹¬¤»¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³ä°ú¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¤ÎºÆÀß·×¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£

2026Ç¯3·î1Æü¡¢ÂåÍýÅ¹¿ôºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë165¼ÒÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£