º£Ç¯¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¤¬¥Ôー¥¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤Î¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤¼Ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÂÙÂ¤)¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½Î¤Ë50ÂåÃËÀ¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬4Ç¯¤Ç3.75ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦Á°¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆÈÎ©¤ò¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î¡ÖGHCD¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤½Î¡×¤Ï¡¢2·î28Æü(ÅÚ)¡¢3·î14Æü(ÅÚ)¡¢4·î4Æü(ÅÚ)¡¢¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤¼Ë¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
GHCH¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤½Î¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú60Âå¤Ï°úÂà¤Î»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½Ìò¤Î»þÂå¡Û
¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¤¬2025～2026Ç¯¤Ç¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1965～1970Ç¯º¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ËÆþ¼Ò¤·¸½ºß60Âå¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤êÄêÇ¯Âà¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀÎÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð60ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î60Âå¤Ï¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¹âÇ¯Îð¼Ô¸ÛÍÑ°ÂÄêË¡¤Ë¤è¤ê65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ëµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¯¶È¤¹¤ë¿Í¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ°Ê¾å¤Îµ¯¶È²È¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢1992Ç¯¤ÏÁ´ÂÎ¤Î7.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬2024Ç¯¤Ï18.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯2024Ç¯¤Î¿·ÀßË¡¿ÍÆ°¸þÄ´ºº)
¡Ú24»þ´ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶ÈÀï»Î¤¿¤Á¡Û
¿Íºà°éÀ®¤Î¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤¼Ë¤Ç¤âÄêÇ¯Á°¸å¤Ëµ¯¶È¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022～2025Ç¯¤Ë³Ø¤ó¤À50～60Âå¤Ï20Ì¾(Á´ÂÎ¤ÎÌó23¡ó)¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼õ¹Ö¸å¤Þ¤¿¤Ï¼õ¹ÖÃæ¤Ë5Ì¾¤¬ÆÈÎ©¡£¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼ÒÆâ¤Ç³è¤«¤»¤ë¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤ÈÆþ½Î¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Çµ¯¶È¤äÉû¶È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô°÷¤ÎÃËÀ¤Ï53ºÐ¤ÇË¾¤Þ¤Ê¤¤°ÛÆ°½Ð¸þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤¬°ìµ¤¤ËÊø²õ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â²þÁ±ºö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«¸Ê·¼È¯¤ò¼õ¤±¤¿¤êÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤ÎÌÈµö¼èÆÀ¤Ê¤É¤ò»î¤ß¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÇ¯¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ð¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤À¤È¿®¤¸24»þ´ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤³¤È¤Ç²æËý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤«¤é¡Ö¤â¤¦½½Ê¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æµ¯¶È¡¢¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¤Çµ¯¶È¤·¤¿½ÎÀ¸
¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤¼ËÂåÉ½¤Î¿¹¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¯¶È¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¼ê°û¿©·Ï´ë¶È¤Ç¤Î²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢40Âå¸åÈ¾¤Ë»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤ÎµÞ·ã¤Ê¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¼õ¿Ç¤·È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤¬Å¬±þ¾ã³²¡£¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤È½ÏÇ¯Î¥º§¤Î´íµ¡¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ç¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈºÆµ¯¤ò¤«¤±¤Æº£¤Î»ö¶È¤Î´ðÈ×¤ò³Ø¤Ó¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¥³ー¥Á¥ó¥°¶È¤ÇÆÈÎ©¡£²ð¸îÌäÂê¤âÎ¥º§´íµ¡¤âÃ¦½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Û
GHCD¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤¼Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³4Ç¯¤Ç50ÂåÃËÀ¼õ¹Ö¼Ô¤¬3.75ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¹Ö¼Ô¤Ï´ÉÍý¿¦¤ä¥êー¥Àー¿¦¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÅ¹Ä¹¡¢¶È¼ï¤âIT¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤Ê¤ê60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤éÄêÇ¯Âà¿¦¤ò¤·¤ÆÍª¡¹¼«Å¬¤Ë²á¤´¤¹»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Âà¿¦¸å¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç¸½¾õ¤Î¸«Ä¾¤·¤È¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤¼ËÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
º£¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Çµ¯¶È¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Îµ¯¶È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¿À¤Âå¤Î¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾Àï¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢µ¯¶È¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Î½àÈ÷¤Î¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤¼Ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ ÂÙÂ¤
¡ÔGHCH¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤½Î¡Õ
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡¦3·î14Æü(ÅÚ)¡¦4·î4Æü(ÅÚ)¤½¤ì¤¾¤ì10»þ～17»þ
¾ì½ê¡¡¡§ ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô°æ¤ÎÆ¬2-14-2 ¥Ñー¥¯¥Ö¥êー¥¸¥§°æ¤ÎÆ¬202 ¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤¼Ë¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à»²²Ã(2～3Ì¾)¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã(3～4Ì¾)¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
ÆâÍÆ¡¡¡§ ¿´¤òÆ°¤«¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó½Ñ¡¦GHCH¥³ー¥Á¥ó¥°½Ñ¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡ (4·î4Æü¤Ï18´üºÇ½ª²ó¡¿½ÎÀ¸¤Ë¤è¤ëÆþ½ÎÁ°¤ÈÆþ½Î¸å¡¦¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¥×¥ì¥¼¥ó)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤ÁÏÀ¤¼Ë(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÂÙÂ¤)
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©181-0001 ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô°æ¤ÎÆ¬2-14-2 ¥Ñー¥¯¥Ö¥êー¥¸¥§°æ¤ÎÆ¬202
¥áー¥ë¡¡¡§ info@miraisousei.coach
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¸¦½¤¡¢¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É
URL¡¡¡¡ ¡§ https://miraisouseisha.com