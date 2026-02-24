¡Ú²¤½£¤ÇÂçÎ®¹Ô/¥Æ¥Ë¥¹¡ß¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡Ûô¥¥Ñ¥Ç¥ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ä©ÀïÃæ¡ª～ÆüËÜ¤Ë¥Ñ¥Ç¥ë¤ÎÇ®¶¸¤ò¡£¥×¥íÁª¼ê¤Î³èÆ°´Ä¶À°È÷¤Ø¡¢»Ù±ç¤òÊç½¸～
¢£ ¥Ñ¥Ç¥ë¤È¤Ï¥Ñ¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¥Æ¥Ë¥¹ ¡ß ¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÈ¯¾Í¤Î¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£ÊÉ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀï½Ñ¤È¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¸½ºß²¤½£¡¦ÆîÊÆ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¶¥µ»¿Í¸ý¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ô¥¥Ñ¥Ç¥ë¤Ï¤½¤Î¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¹¤á¤ë¤Ù¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ä©Àï¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Öô¥¥Ñ¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ç¥ë¤Î¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥×¥í¥êー¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖJapan Padel League¡ÊJPL¡Ë¡×¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·µ¬»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î¡Ê¤â¤¦¤¹¤°!!¡Ë³«ºÅ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ÎÏ¢·È¤ÈÀï½Ñ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬´Ä¶¡¦³èÆ°µòÅÀ¤Î¶¯²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤·¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯»Ù±ç¤òÊç¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¸Ä¿Í¸þ¤±¡§µ¤·Ú¤Ë±þ±ç¡ª¡ÛÁª¼ê³èÆ°±þ±ç¥×¥é¥ó¡Ê1,000±ß¡Ë¡§ ¤ªÎé¥áー¥ë¡ÜÂç²ñÊó¹ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Ì¤°¤¤¥×¥é¥ó¡Ê3,000±ß¡Ë¡§ ¥Áー¥à¥í¥´Æþ¤ê¼ê¤Ì¤°¤¤±¿±Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¡Ü¼Ì¿¿¥»¥Ã¥È¡Ê5,000±ß¡Ë¡§ Âç²ñÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥×¥ìーÆ°²èÁª¼ê³èÆ°Ä¶Á´ÎÏ±þ±ç¥×¥é¥ó¡Ê10,000±ß¡Ë¡§ Ç®¤¤¤ªÎé¥áー¥ë¡ÜÂç²ñÊó¹ðÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö²ñ¥×¥é¥ó(15,000±ß)¡§Áª¼ê¤Î¥ª¥Õ¤òÂÎ¸³¸ø¼°¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥×¥é¥ó¡Ê15,000±ß¡Ë¡§ Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸ÀïÆ®Éþ¤ò¡ª
¡Ú¥×¥ìー¥äー¸þ¤±¡§¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ø¡ª¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ²ñ¥×¥é¥ó¡Ê3,000±ß¡Ë¡§ Æ»¶ñÁª¤Ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Þ¤ÇJPLÂç²ñ »î¹ç²òÀâÆ°²è¥×¥é¥ó¡Ê5,000±ß¡Ë¡§ ¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò²òÀâ¸Ä¿Í¥²ー¥à»î¹ç²òÀâ¥×¥é¥ó¡Ê5,000±ß¡Ë¡§ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥ìーÆ°²è¤ò¥×¥í¤¬Ê¬ÀÏ¥Áー¥àÎý½¬»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡Ê7,000±ß¡Ë¡§ ¡Öô¥¥Ñ¥Ç¥ë¡×¤ÎÎý½¬¤Ëº®¤¶¤ì¤Þ¤¹¡ª¥×¥íÁª¼ê¤È¤Î¸Ä¥Ñ¥Ç¥ë¥×¥é¥ó¡Ê10,000±ß¡Ë¡§ ¥×¥í¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¡Ê1»þ´Ö¡Ë¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó»ØÆ³¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡Ê20,000±ß¡Ë¡§ Å°ÄìÅª¤Ëµ»½Ñ»ØÆ³
¡ÚË¡¿Í¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¸þ¤±¡§´ë¶ÈPR¤Ë¡ª¡Û¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥í¥´·ÇºÜ¸¢¥×¥é¥ó¡Ê30,000±ß¡Ë¡§ Âç²ñ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥í¥´·Ç½Ð²òÀâÆ°²è¡õSNS¤Ø¤Î¥í¥´·ÇºÜ¥×¥é¥ó¡Ê50,000±ß¡Ë¡§ ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ç¤ÎPR½ÐÄ¥¥Ñ¥Ç¥ëÂÎ¸³²ñ³«ºÅ¸¢¥×¥é¥ó¡Ê50,000±ß¡Ë¡§ µ®¼Ò¼Ò°÷ÍÍ¸þ¤±¤ËÁª¼ê¤òÇÉ¸¯
¢£ Êç½¸´ü´Ö¡¦¾ÜºÙÊç½¸½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê4Æü¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¡¦¤´»Ù±ç¤Ï¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë²¼Éô¤ÎURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://camp-fire.jp/projects/910019/view