¡ÚÉðÂ¢Âç³Ø¡ÛÂè6²ó¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Æþ¾ÞºîÉÊÈ¯É½
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âè6²ó¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÍè¾ì¤ÈZoom¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Ç¹Ô¤¤¡¢10¥Á¡¼¥à23Ì¾¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢Âç¾Þ¡Ê¾Þ¶â100Ëü±ß¡Ë¤È½àÂç¾Þ¡Ê¾Þ¶â50Ëü±ß¡Ë¤Ïº£²ó³ºÅö¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¾ÞºîÉÊ¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¾Þ¡Ê¾Þ¶â20Ëü±ß¡Ë1ÁÈ¡¢½àÍ¥½¨¾Þ¡Ê¾Þ¶â10Ëü±ß¡Ë1ÁÈ¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¾Þ¶â5Ëü±ß¡Ë3ÁÈ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¾ÞºîÉÊ
¢£Í¥½¨¾Þ¡§¾Þ¶â20Ëü±ß
¡Ö¸åÉÕ¤±¤Ç¶ÈÌ³¥«¡¼¥È¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ê´ûÂ¸¤Î¶ÈÌ³¥«¡¼¥È¤ò¸åÉÕ¤±¤Ç¼«Æ°±¿Å¾²½¤¹¤ë»ö¶È¡Ë
¡¡Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê ½¤»Î²ÝÄø1Ç¯
¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡¡Åö½é¡¢ÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤äÅÅÆ°ÆóÎØ¼Ö¡Ë¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÇÛ¼Ö¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤ò²ò·è¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÆóÎØ¼Ö¤ä¶ÈÌ³¥«¡¼¥È¤Ë¸åÉÕ¤±¤Ç¼ÖÎØ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¼«Æ°Áö¹Ô¤µ¤»¤ë¡£¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼Â¸³ÃÊ³¬¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¤Î¹¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¢£½àÍ¥½¨¾Þ¡§¾Þ¶â10Ëü±ß
¡ÖVisitas¡×¡ÊË¬Ìä¿ÇÎÅ¤Î¡Ö»¨Ì³¡×¤òAI¤Ç¼«Æ°²½¤·¡¢°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ë
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø°å³Ø·²°å³ØÎà3Ç¯¡Ê2Ì¾¡Ë¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸²½¹½ÁÛ³ØÉô2Ç¯¡¢¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô4Ç¯
¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡¡Ë¬Ìä°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ë°å»Õ¤Î»¨Ì³¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ»öÁ°¸¡¾Ú¤ò¼Â»ÜÃæ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡£°å»Õ¤Î»¨Ì³¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡Ë¤Î·Ú¸º¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ë¬Ìä°åÎÅÁ´ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¢£¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§¾Þ¶â5Ëü±ß
¡Ö¥¬¥¯¥Þ¡Á³Ø¹»¤Ç³Ú¡¹¼è°ú¡Á¡×¡ÊÂç³ØÀ¸¤ÎÀ¸³èÆ°ÀþÆâ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥Õ¥ê¥Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë
¡¡Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¯ºö³ØÉô3Ç¯
¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ëÃæ¸ÅÉÊ¤òÇäÇã¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ä¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ç¤Ë½½Ê¬¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ò¤¢¤¨¤ÆÂç³ØÀ¸¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¶¥¹çÊ¬ÀÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¡¢¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤ò¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖµûÇµ³×¡×¡Êµû¤ÎÈé¤ò¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥ì¥¶¡¼¤Ë²Ã¹©¤·¤ÆODM¼õÂ÷À¸»º¤ò¹Ô¤¤µùÂ¼ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¡Ë
¡¡ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô3Ç¯¡¢ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉôÁ°´ü²ÝÄøÊ¸²ÊÆóÎà2Ç¯¡¢ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉôÁ°´ü²ÝÄøÍý²ÊÆóÎà2Ç¯
¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµû¤ÎÈé¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥ì¥¶¡¼¡Ë¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤¬³¤¤ÎÇÑ´þÊª¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£À½ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î°ÂÄêÅª³ÎÊÝ¡¢À½Â¤ÌÌ¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î³ÎÎ©¡¢¿·¤·¤¤ÁÇºà¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¼þÃÎ³èÆ°¤Ê¤É¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊÉ¤ÏÂ¿¤¤¡£·×²èÅª¤«¤ÄÇ¦ÂÑ¶¯¤¤¼èÁÈ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¤´¶á½ê¥·¥Ã¥¿¡¼¡×¡ÊÃÏ°è¤Î½»Ì±¤È»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÃÏ°è·¿°é»ù»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë
¡¡ÉðÂ¢Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô2Ç¯
¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡¡¸Ä¡¹¤Î²ÈÄíÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÉéÃ´¤¬²ÈÄí¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤¿¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼£²ñ¤ÎÄìÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÉðÂ¢Âç³Ø¡¡¹ÊóÉô
ÁýÅÄ¡Ê¤Þ¤¹¤À¡Ë¡¦À¾¡Ê¤Ë¤·¡Ë
½»½ê¡§¢©176-8534¡¡ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èË¶Ì¾å1-26-1
TEL¡§03-5984-3813
¥á¡¼¥ë¡§pubg-r@sec.musashi.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
